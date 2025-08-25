Μεγάλη αύξηση των Ισραηλινών τουριστών φέτος στην Ελλάδα – Στο +51% στο «Ελ.Βενιζέλος» στο 7μηνο
Μεγάλη αύξηση των Ισραηλινών τουριστών φέτος στην Ελλάδα – Στο +51% στο «Ελ.Βενιζέλος» στο 7μηνο
Αμείωτες και οι επενδύσεις - Nέες κινήσεις από την Israel Canada
Τι κι αν η εκκίνηση της θερινής σεζόν τον Ιούνιο συνοδεύτηκε από αναστολή και «πάγωμα» των αεροπορικών συνδέσεων με το Ισραήλ λόγω των γεωπολιτικών, τι κι αν ακόμη σε προορισμούς ανά την Ελλάδα οι αφίξεις Ισραηλινών στην κρουαζιέρα συνοδεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα με διαμαρτυρίες, η ισραηλινή αγορά, παρόλ’ αυτά παρουσιάζει διψήφιο, μεγάλο μάλιστα ποσοστό αύξησης φέτος για τον ελληνικό τουρισμό.
Στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος», για το επτάμηνο του 2025 οι αφίξεις των Ισραηλινών στο αεροδρόμιο της Αθήνας σημειώνουν εντυπωσιακό ποσοστό ανόδου, κατά 51% φτάνοντας τις 202 χιλιάδες έναντι των 134 χιλ. αφίξεων της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου του 2024, ενώ μόνο τον Ιούλιο καταγράφηκαν περίπου 31 χιλ. αφίξεις Ισραηλινών. Διψήφια αύξηση καταγράφει η κίνηση και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια (Ακτίου, Χανίων, Κέρκυρας, Καβάλας, Κεφαλονιάς, Θεσσαλονίκης, Ζακύνθου, Κω, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Ρόδου, Σάµου, Σαντορίνης, Σκιάθου) υπό τη Fraport Greece:
Παρά τις δυσκολίες της αγοράς στο ξεκίνημα του καλοκαιριού η επιβατική κίνηση από/ προς Ισραήλ εμφανίζεται αυξημένη κατά 12,6% με επιπλέον 17 χιλιάδες επιβάτες σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024. Κι αυτό ενώ οι πτήσεις έχουν αναπληρωθεί σε ποσοστό 81,6% τον Ιούλιο (μόλις 37% τον Ιούνιο) σε σχέση με τον προγραμματισμό προ των γεωπολιτικών εξελίξεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο
Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Οι ηχηρές μεταγραφές και η ενημέρωση που πρωτοστατεί
Στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος», για το επτάμηνο του 2025 οι αφίξεις των Ισραηλινών στο αεροδρόμιο της Αθήνας σημειώνουν εντυπωσιακό ποσοστό ανόδου, κατά 51% φτάνοντας τις 202 χιλιάδες έναντι των 134 χιλ. αφίξεων της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου του 2024, ενώ μόνο τον Ιούλιο καταγράφηκαν περίπου 31 χιλ. αφίξεις Ισραηλινών. Διψήφια αύξηση καταγράφει η κίνηση και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια (Ακτίου, Χανίων, Κέρκυρας, Καβάλας, Κεφαλονιάς, Θεσσαλονίκης, Ζακύνθου, Κω, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Ρόδου, Σάµου, Σαντορίνης, Σκιάθου) υπό τη Fraport Greece:
Παρά τις δυσκολίες της αγοράς στο ξεκίνημα του καλοκαιριού η επιβατική κίνηση από/ προς Ισραήλ εμφανίζεται αυξημένη κατά 12,6% με επιπλέον 17 χιλιάδες επιβάτες σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024. Κι αυτό ενώ οι πτήσεις έχουν αναπληρωθεί σε ποσοστό 81,6% τον Ιούλιο (μόλις 37% τον Ιούνιο) σε σχέση με τον προγραμματισμό προ των γεωπολιτικών εξελίξεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο
Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Οι ηχηρές μεταγραφές και η ενημέρωση που πρωτοστατεί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα