Το χρηματιστήριο ψηφίζει σταθερότητα: Oι επενδυτές βλέπουν ράλι μετοχών και επενδυτική βαθμίδα

Ενα εντυπωσιακό ράλι, κόντρα στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, καταγράφει τους τελευταίους μήνες το, λαμβάνοντας ώθηση από τη σταθερή βελτίωση των δεικτών της οικονομίας και του επιχειρηματικού κλίματος, την προοπτική της επιστροφής της χώρας σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας και της αξιοποίησης των σημαντικών κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και, πρωτίστως, τη διασφάλιση συνθηκών πολιτικής σταθερότητας και υλοποίησης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη μετά και το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου.«Το Χρηματιστήριο ψήφισε σταθερότητα και επιστροφή σε», σχολίαζε πολύπειρο στέλεχος της αγοράς την επομένη των εκλογών, κάτι που αποτυπώθηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών. Παρά την ελεγχόμενη διόρθωση μεσοβδόμαδα λόγω κατοχύρωσης κερδών και τεχνικών κινήσεων (rebalancing στον MSCI), το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε ένα ισχυρό ράλι για τον Μάιο που ξεπέρασε σε απόδοση το +11% και επανέφερε τον Γενικό Δείκτη στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών. Ως αποτέλεσμα, ούτε καν το χρηματιστηριακό κλισέ «sell in May and gο away» δεν επιβεβαιώθηκε αυτή τη χρονιά στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.Είναι ενδεικτικό ότι από την αρχή του 2023 η ελληνική αγορά βρίσκεται στο +33%, καταγράφοντας σταθερά μία από τις μεγαλύτερες αποδόσεις διεθνώς. Μάλιστα, η άνοδος των τελευταίων συνεδριάσεων έχει συνδυαστεί με συγκριτικά υψηλότερους όγκους συναλλαγών, κάτι που για τους χρηματιστηριακούς αναλυτές πιθανόν να υποδηλώνει αυξημένη εισροή νέων επενδυτικών κεφαλαίων.Σωρευτικά, τον Ιούλιο του 2019, δηλαδή από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές και την αλλαγή διακυβέρνησης, μέχρι και τις πρόσφατες, στις 21 Μαΐου, έχει καταγράψει απόδοση 50% (και δεκάδες μετοχές ακόμη υψηλότερη), λαμβάνοντας υπόψη πως στο διάστημα αυτό εκδηλώθηκαν κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία.Σαφέστατα, πρόκειται για μια εικόνα που βρίσκεται σε πλήρη αντιδιαστολή με αυτήν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ., περίοδος κατά την οποία λόγω της, που οδήγησε σε αναστολή, για πρώτη φορά σε καιρό ειρήνης, της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, και της γενικότερης οικονομικής πολιτικής που ασκήθηκε η επίδοση της αγοράς ήταν μακράν η χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών.Χαρακτηριστικό, άλλωστε, είναι ότι στην πρώτη συνεδρίαση μετά το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου και τηνοι μετοχές που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο ήταν αυτές για τις οποίες, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, είχε διατυπωθεί προεκλογικά η απειλή κρατικοποίησης (ΔΕΗ) και επιβολής έκτακτου φόρου (τράπεζες), εξαγγελίες που βέβαια και αυτές συνέτειναν στην αναιμική εκλογική επίδοση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Αλλά και η αγορά ομολόγων αποτύπωσε ακόμη πιο ουσιαστικά την ανάγνωση του πρόσφατου εκλογικού αποτελέσματος και τις προσδοκίες για την επόμενη τετραετία, καθώς καταγράφηκε αποκλιμάκωση της απόδοσης του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου, φτάνοντας ακόμη και στο 3,78%, σημαντικά χαμηλότερα από το αντίστοιχο ιταλικό, καθώς οι αναλυτές συμφωνούν ότι οι αγορές, λειτουργώντας ως προεξοφλητικός μηχανισμός, αντιμετωπίζουν τα ελληνικά ομόλογα ως να έχουν εξασφαλίσει την επενδυτική βαθμίδα. Η προεξόφληση αυτή από τους επενδυτές αποτυπώθηκε όμως και στο spread με τα γερμανικά ομόλογα, που αποτελούν τον δείκτη αναφοράς στην Ευρωζώνη.Σε κάθε περίπτωση, καύσιμο για το ράλι των τελευταίων ημερών αποτέλεσε, όπως αναφέρθηκε, η συντριπτική επικράτηση της Ν.Δ. στην εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου και η εκτίμηση πως το όποιο πολιτικό ρίσκο υφίστατο για το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές έχει πλέον μειωθεί αισθητά. Οπως τονίζεται σε ανάλυση της Alpha Bank, τα αποτελέσματα των πρόσφατων εθνικών εκλογών εμπέδωσαν ένακαι είχαν θετική υποδοχή από τις αγορές, που πλέον έλαβαν το μήνυμα ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι φιλικές προς τις επενδύσεις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα συνεχιστούν.Από την πλευρά της, η AXIA Ventures αναφέρει ότι μετά το αποτέλεσμα των εκλογών έχει εμπεδωθεί η εκτίμηση πως το πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα είναι πλέον πολύ χαμηλό και σε κάθε περίπτωση αισθητά χαμηλότερο από τις περισσότερες χώρες παγκοσμίως.Οι αναλυτές της εταιρείας εστιάζουν επίσης στο ότι θα συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας ώστε να διεκδικήσει οικονομική ανάπτυξη με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από εκείνους του μέσου όρου της Ευρωζώνης, ενώ ο Προϋπολογισμός θα συνεχίσει να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, οδηγώντας τη σχέση χρέους προς ΑΕΠ σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.