Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Το πάρτι του ράπερ Toquel για την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ «10»
Ο ράπερ Toquel είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην Ελλάδα με διαμαντένιο EP (Extended Play).
Τα τελευταία project «777» (2019) και «Beverly Hills» (2022) και «1111» αποτελούν τρεις από τις δημοφιλέστερες και εμπορικότερες κυκλοφορίες των τελευταίων ετών, με δεκάδες διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες που «κρατούν γερά» μέχρι και σήμερα.
Για ένα EP ( άλμπουμ με 4 έως 8 τραγούδια), «διαμαντένιο» σημαίνει ότι συνολικά τα τραγούδια του έχουν συγκεντρώσει τεράστιο αριθμό streams, κυρίως σε πλατφόρμες όπως το Spotify και το YouTube.
Ο καλλιτέχνης παρουσίασε το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του με τίτλο «10» σε ένα ζεστό κλίμα με εκπρόσωπους του Τύπου και της μουσικής να δίνουν το «παρών» στον πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού Gazarte.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η απονομή για τις διαμαντένιες επιτυχίες του.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI, a Universal Music Company Μαργαρίτα Μάτσα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον καλλιτέχνη και την επιτυχία που σημειώνει, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η επιτυχία του δεν είναι τυχαία αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, και παρέδωσε τις τιμητικές πλακέτες.
Ο Toquel μίλησε για το ταξίδι του στη μουσική από την αρχή μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα ανέφερε με ενθουσιασμό ότι «κάτι μεγάλο έρχεται» πολύ σύντομα. Ο ράπερ μετά την απονομή έπαιξε το νέο του άλμπουμ με 10 tracks σε στίχους του ίδιου. Το «10» περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Beyond, Boypanda, FlyLo, και Lila.
Οι παρευρισκόμενοι στο Gazarte είχαν την ευκαιρία να ακούσουν μαζί με τον καλλιτέχνη το νέο μουσικό του πρότζεκτ καθώς και να συνομιλήσουν μαζί του. Ανάμεσα στους καλεσμένους η Lila, o FY με τη σύζυγό του και αρκετοί ακόμη όπου είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη βραδιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα