Oι Placebo επιστρέφουν με καινούργιο δίσκο και περιοδεία

Οι Placebo καίγονται πάλι σαν κερί του Κέρουακ. Πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα από τότε που ο τραγουδιστής-κιθαρίστας Brian Molko και ο μπασίστας Stefan Olsdal άρχισαν να τσακώνονται με σπασμένες κιθάρες και μουσικά όργανα που ήταν σε μορφή παιδικών παιχνιδιών στο μπροστινό δωμάτιο του Molko στο Deptford, το βασικό δίδυμο έχει σκάψει πολύ βαθιά για να δημιουργήσει το τρομακτικά επείγον για τους φαν τουλάχιστον, όγδοο μεγάλο άλμπουμ τους.Ονομάζεται «Never Let Me Go», διοχετεύει όλη τους την ικανότητα που διαθέτουν ως τραγουδοποιοί και μουσικοσυνθέτες σε μουσική που ικανοποιεί την σχεδόν βάναυση όρεξη τους για αυτοέκφραση, αλλά επίσης αναζητά μια “εξαγριωμένη” συνάφεια με τον κόσμο των αρχών της δεκαετίας των ‘20ς που όλοι βρισκόμαστε: αυτόν της πανδημίας, της τεχνολογίας και της επικείμενης οικολογικής καταστροφής. Όλα τα θέματα που μας “καίνε” καθημερινά ακόμα και στην καρδιά του χειμώνα.Ως εκ τούτου, το μοντέλο Placebo του 2021 είναι το διαμετρικά αντίθετο του εφησυχασμού που θα περίμενε κάποιος από ένα συγκρότημα με τόσο μεγάλη καριέρα πίσω του. Αντιθέτως, αντιμετωπίζουν “κατά μέτωπο” τόσο παγκόσμια ζητήματα όσο και τις δικές τους δημιουργικές απαιτήσεις. Η επιλογή να καθίσουν αναπαυτικά και να απολαύσουν τη δόξα του παρελθόντος τους τους προσφέρθηκε όταν ήταν για τελευταία φορά στο προσκήνιο στη διετία 2016-18. Τώρα ήρθε η ώρα να μας “ξαναμιλήσουν” με τη μουσική τους, αφού έχουν πλέον κάτι να πουν.Αυτό που συνέβη στη διετία 2016-2018 ήταν η μεγάλη εμπορική επιτυχία του συγκροτήματος που τους “καταδίκασε” σε ένα δημιουργικό τέλμα. Μια συλλογή best-of με τίτλο «A Place For Us To Dream» τους είχε ωθήσει σε μια παγκόσμια περιοδεία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες –μεγάλο μέρος της σε αρένες και μεγάλους υπαίθριους χώρους– όπου θα ξεσκονίζονταν από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 επιτυχίες όπως Pure Morning, Nancy Boy και Without You I'm Nothing, single εκδοχή των οποίων ο David Bowie δάνεισε τα φωνητικά του. Το σενάριο μάρκετινγκ μάλλον όριζε ότι το να παίζουν αυτά τα τραγούδια κάθε βράδυ θα τα επανασυνδέει με τα πιο εμπορικά τους ένστικτα, αλλά η εμπειρία έγινε γρήγορα εφιαλτική για αυτούς. Το συγκρότημα δεν ήθελε να είναι δέσμιο του παρελθόντος του.Η κατάσταση του συγκροτήματος που δεν θέλει να μείνει στις δάφνες του παρελθόντος φαίνεται κι από τα παρακάτω λόγια του επικεφαλή τους Brian Molko: «Νόμιζα ότι όλα έγιναν λίγο υπερβολικά εμπορικά, γύρω από εκείνη την περίοδο – την περίοδο αναδρομής», λέει ο Brian σήμερα, εκφράζοντας ουσιαστικά αυτές τις λέξεις με αποστροφή. «Όλη η επιχείρηση ήταν εμπορική, παρά καλλιτεχνική, και υποθέτω ότι αντιδράσαμε ενάντια σε αυτό. Λέω, «Γάμησέ το, ο επόμενος δίσκος θα είναι για τον πόνο του κόσμου!» Η βουβή κραυγή που είναι παντού – αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Όχι αυτό το αυνανιστικό, αυτοσυγχαρητήριο των δύο ετών, δεν είμαστε καταπληκτικοί;»Τον Σεπτέμβριο, οι Placebo επανεμφανίστηκαν μετά από μια μακρά χειμερία νάρκη για να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους σινγκλ μετά από πέντε χρόνια – και πρώτο από το νέο άλμπουμ - «Beautiful James». Όπως σχολίασε τότε ο Brian Molko, «Αν το τραγούδι χρησιμεύει για να εξιτάρει τα τετράγωνα και τα στενά, ας είναι τόσο χαρούμενο».Ως σπουδαίοι δάσκαλοι στην καταγραφή της ανθρώπινης κατάστασης, η μοναδική προσέγγιση των Placebo βρίσκει πρόσφορο έδαφος το 2021. Βγαίνοντας από την πανδημία σε ένα τοπίο μισαλλοδοξίας, διχασμού, κορεσμού, τεχνολογίας και επικείμενης οικολογικής καταστροφής, το τραγούδι τους είναι φωνή που σπάνια αισθάνθηκε πιο σημαντική για τον σύγχρονο λόγο και πιο κατάλληλη για να τραγουδήσει αυτές τις ιστορίες στον κόσμο.1. Forever Chemicals2. Beautiful James3. Hugz4. Happy Birthday In The Sky5. The Prodigal 6. Surrounded By Spies7. Try Better Next Time8. Sad White Reggae9. Twin Demons10. Chemtrails11. This Is What You Wanted12. Went Missing13. Fix Yourself