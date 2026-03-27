Το μπαρόκ παράδοξο: Μια υβριδική μουσική εμπειρία στην Οικία Χατζημιχάλη
Αναστασία Κότσαλη Αλέξης Μαστιχιάδης Δημήτρης Τίγκας Ελεύθερη είσοδος Οικία Αγγελικής Χατζημιχάλη

Τη Μεγάλη Δευτέρα, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελικής Χατζημιχάλη»

Μια πολυσυλλεκτική καλλιτεχνική παρέμβαση υπό τον τίτλο «Το μπαρόκ παράδοξο» καταλαμβάνει την ιστορική Οικία Αγγελικής Χατζημιχάλη στην Πλάκα, με αφορμή τον Πασχαλινό προγραμματισμό της Μεγάλης Εβδομάδας. Χαρτογραφώντας ένα παράδοξο μπαρόκ σύμπαν, μια ομάδα διακεκριμένων λυρικών ερμηνευτών και μουσικών ανασύρει την αλλόκοτη μουσική φαντασμαγορία του Παλαιού και του Νέου Κόσμου.

Η πρωτότυπη αυτή συναυλία, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της μεσοφώνου Αναστασίας Κότσαλη και των μουσικών Αλέξη Μαστιχιάδη και Δημήτρη Τίγκα, θα παρουσιαστεί τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 σε τρεις παραστάσεις την ίδια ημέρα (στις 18:00, 19:30 και 21:00), με ελεύθερη είσοδο, ως επιτόπια (site-specific) καλλιτεχνική παρέμβαση.

Ένα σύμπαν υβριδικό και παράδοξο


O Iωνάς συνομιλεί με την Ηχώ του μέσα στην κοιλιά μιας φάλαινας . Ο Χάροντας ξεχνά τον ρόλο του και ξεχύνεται σε μια ξέφρενη ταραντέλα. Τα Στοιχεία της Φύσης τραγουδάνε, οι ήρωες φοβούνται τη μάχη εντελώς αντιηρωικά. Το πρόγραμμα εστιάζει στις πιο «εξωτικές» και εκκεντρικές πτυχές της μπαρόκ δημιουργίας, όπως αποτυπώνεται σε ορατόρια και θρησκευτικούς ύμνους του 17ου αιώνα. Ένα ρεπερτόριο υβριδικό, γραμμένο στην Boλιβία και το Περού από συνθέτες διαπολιτισμικής καταγωγής, όπως ο José de Orejón y Aparicio, δίπλα στους παραγνωρισμένους G.B. Bassani και Michelangelo Falvetti.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με αυτό το σπάνιο μουσικό υλικό για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στην καρδιά αυτής της ετερόκλητης εμπειρίας, η μουσική διεισδύει σε θραύσματα από τη «Φόνισσα» του Γιώργου Κουμεντάκη, ενώ επιλεγμένα αποσπάσματα από το εμβληματικό Stabat Mater του Pergolesi θα πλαισιώνουν τη δράση.

Η Αθήνα, ένα περιβάλλον διαρκούς πολιτισμικής συνύπαρξης και πολυφωνίας, λειτουργεί ως ενεργό πλαίσιο για την πρόσληψη ενός ποικιλόμορφου, πολύχρωμου μπαρόκ: Η Οικία Χατζημιχάλη στην καρδιά της Πλάκας, ο μοντερνιστικός πυρήνας που σφύζει από πολύχρωμα ελληνικά κεραμικά και υφαντά, δεν είναι απλά το κέλυφος της δράσης άλλα τροφοδοτεί τον διάλογο με αυτόν το συναρπαστικό, πολυσυλλεκτικό μουσικό σύμπαν, στην πρώτη μπαρόκ συναυλία που φιλοξενεί με τη χρήση ιστορικών πληκτροφόρων οργάνων (τσέμπαλο, όργανο, κλάβικορντ).

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αναστασία Κότσαλη, Αλέξης Μαστιχιάδης, Δημήτρης Τίγκας
Μουσικοί: Αναστασία Κότσαλη (μεσόφωνος), Νίκος Σπανάτης (κόντρα τενόρος), Αλέξης Μαστιχιάδης (τσέμπαλο, όργανο, κλάβικορντ), Δημήτρης Τίγκας (βιολόνε), Λητώ Μεσσήνη (υψίφωνος)
Διοργάνωση: Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ


Ο Αλέξης Μαστιχιάδης ειδικεύεται σε ιστορικά πληκτροφόρα της Μπαρόκ και Αναγεννησιακής εποχής, ενώ παράλληλα ασχολείται με την πειραματική/ambient μουσική. Με έδρα την Αθήνα και Ολλανδία, είναι υποψήφιος διδάκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενώ παράλληλα διδάσκει κλάβικορντ στο Βασιλικό Ωδείο της Χάγης. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού μπαρόκ σχήματος Nocturnalia Ensemble.

Ο Δημήτρης Τίγκας σπούδασε κοντραμπάσο στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου και στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, καθώς και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του στο βιολόνε στο Κονσερβατόριο του Άμστερνταμ, απ’ όπου απέκτησε τίτλους Bachelor και Master. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες συναυλίες και παραστάσεις με συμφωνικές ορχήστρες, σύνολα μουσικής δωματίου και θεατρικές παραγωγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Αναστασία Κότσαλη είναι λυρική τραγουδίστρια. Σπούδασε στο Στούντιο Οπερας στης ΕΛΣ, στην Ακαδημία Chigiana της Σιέννα και στη Θερινή Ακαδημία του Universitat Mozarteum με τον βαθύφωνο Τομας Κράουζε. Συνεργάζεται ως σολίστ με την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ κτλ Είναι συν-καλλιτεχνική διευθύντρια, με την Λητώ Μεσσηνη, της Ομάδας Μουσικού Θεάτρου Ραφή και του Kournos Music Festival στη Λήμνο.

