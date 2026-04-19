Στον Γαλατά ψιλή βροχή: Η Πόλη, η Θράκη και η Σμύρνη του Χρόνη Αηδονίδη

Ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στον Χρόνη Αηδονίδη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026



Η Ορχήστρα

Το μουσικό πρόγραμμα επιμελείται και παρουσιάζει η Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Χρόνης Αηδονίδης», που έχει συγκροτηθεί από διακεκριμένους δεξιοτέχνες και στενούς συνεργάτες του Χρόνη Αηδονίδη. Το ρεπερτόριο αντλείται από την πλούσια μουσική του κληρονομιά - Θράκη, Πόλη, Σμύρνη - όπου το παραδοσιακό τραγούδι συναντά το βυζαντινό ήθος και την ελληνική μνήμη.



Ο Χρόνης Αηδονίδης

Δεν ήταν απλώς ένας θεματοφύλακας της παράδοσης· υπήρξε γνήσιος μεταφραστής πολιτισμικών αξιών, γεφυρώνοντας την αυθεντικότητα του παρελθόντος με την αναζήτηση του μέλλοντος. Και αυτό ακριβώς είναι το νήμα που συνεχίζουμε να υφαίνουμε...



Το Μετάξι

Σκηνοθετική επιμέλεια: Νίκος Σούλης

Μια εικαστική πρόταση αφιερωμένη στο Μετάξι, ως σύμβολο μεταμόρφωσης και πολιτισμικής σύνδεσης. Το Ηρώδειο μετατρέπεται σε οπτικό και μουσικό καμβά όπου η ελληνική ταυτότητα «υφαίνεται» μέσα από ήχους, εικόνες και παραδοσιακές μορφές.



Πληροφορίες

ΟΡΧΗΣΤΡΑ «ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ»

Βαγγέλης Δημούδης: τραγούδι-ούτι

Νίκος Φιλιππίδης: κλαρίνο

Πάνος Δημητρακόπουλος: κανονάκι

Κώστας Φιλιππίδης: λαούτο

Κώστας Μερετάκης: κρουστά-τραγούδι

Συμμετέχουν

Γιώργος Μαρινάκης: βιολί

Στρατής Ψαραδέλλης : πολίτικη λύρα - πολίτικο λαούτο

Ανδρέας Παπάς: κρουστά

Μανώλης Δημούδης: νταούλι



Οι «Γκάιντες της Θράκης»:

Ηλίας Δρίτσας, Σωτήρης Ιντζούδης, Δημήτρης Μπάκος, Γιώργος Πεζιργιανίδης



Συμμετέχουν επίσης

Βυζαντινός Χορός «Τρόπος», υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Αγγελίδη

Εργαστήρι Τραγουδιού Ωδείου «Σίμων Καράς»

Χορευτικά συγκροτήματα



Πανθρακική Ομοσπονδία Νότιας Ελλάδας

Θρακική Παράδοση Κ.Ε Μελισσίων

Θρακιώτες Αθηνών

Μακεδόνες - Θράκες Φυλής



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Α.Μ.Κ.Ε. «Κέντρο Έρευνας, Τεχνών & Πολιτισμού ΔΟΜΟΣ»



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ