Από τον Φρόιντ μέχρι το Pac-Man: Ο Aubert Issachar έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Μύθος, ψυχανάλυση, γλώσσα και εικόνες από την πρώιμη ψηφιακή εποχή συναντιούνται στα έργα του Aubert Issachar. Η Roma Gallery παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση του Βρετανού καλλιτέχνη στην Ελλάδα, με τίτλο «Grids»