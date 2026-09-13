Η αλήθεια των Μπαρδέμ και Κρουθ στο Bunker: «Ήθελα να συλλάβω κάτι μοναδικό από ένα πραγματικό ζευγάρι», δηλώνει ο σκηνοθέτης τους

Οι καλεσμένοι των εκδηλώσεων καταφτάνουν στα taxi acqueto, διασχίζοντας τα κανάλια της Βενετίας

Η Πενέλοπε Κρουζ με την Σοφία Καραγεώργη και την Ιωάννα Σακελλαρίου

Στο «Bunker», ο Μπαρδέμ και η Κρουζ υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι που προσπαθεί να διαχειριστεί επαγγελματικές και προσωπικές αναταράξεις στο σπίτι του στο Λονδίνο, όπου ζει μαζί με τα παιδιά του. Η σχέση τους αρχίζει να κλονίζεται όταν ο Μιγκέλ, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, συμφωνεί να κατασκευάσει ένα καταφύγιο επιβίωσης για τον Άντριου, έναν δισεκατομμυριούχο που υποδύεται ο Πολ Ντέινο.Η αμφιλεγόμενη από ηθικής πλευράς δουλειά δημιουργεί ρήγμα ανάμεσα στο ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και 17 χρόνια. Η Σοφία αρχίζει να αναρωτιέται αν οι δυο τους εξακολουθούν να μοιράζονται τις ίδιες αξίες και παράλληλα ξεκινά να συνεργάζεται με έναν γοητευτικό Αμερικανό συγγραφέα, τον Τζέρεμι Γκρέι, τον οποίο υποδύεται ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ.Για έντεκα ολόκληρες ημέρες, η Βενετία μετατρέπεται στην απόλυτη πρωτεύουσα του παγκόσμιου τζετ σετ. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, τα πολυτελή watertaxi διασχίζουν τη λιμνοθάλασσα μεταφέροντας αστέρες του Χόλιγουντ, διεθνείς προσωπικότητες και επιχειρηματική ελίτ από τα ιστορικά ξενοδοχεία στο κόκκινο χαλί του Lido. Ένα 11ημερο μαραθώνιο πάρτι, πρεμιέρων και λάμψης που καθηλώνει τα βλέμματα όλου του πλανήτη.Οι καλεσμένοι των εκδηλώσεων, ανάμεσά τους και Έλληνες, κατέφταναν στα taxi acqueto, διασχίζοντας τα κανάλια της Βενετίας. Μάλιστα, η Πενέλοπε Κρουθ φωτογραφήθηκε με την επιχειρηματία Σοφία Σωτηράκου - Καραγεώργη και την Ιωάννα Σακελλαρίου.: Reuters