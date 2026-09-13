Η αλήθεια των Μπαρδέμ και Κρουθ στο Bunker: «Ήθελα να συλλάβω κάτι μοναδικό από ένα πραγματικό ζευγάρι», δηλώνει ο σκηνοθέτης τους
Η αλήθεια των Μπαρδέμ και Κρουθ στο Bunker: «Ήθελα να συλλάβω κάτι μοναδικό από ένα πραγματικό ζευγάρι», δηλώνει ο σκηνοθέτης τους
Με το «Bunker», ο Φλοριάν Ζελέρ αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι το πραγματικό σημείο καμπής στον κινηματογράφο δεν βρίσκεται στα σκηνικά ή την πλοκή, αλλά στην ωμή αλήθεια που αναλύεται όταν η κάμερα εστιάζει στις ανθρώπινες σχέσεις
Η απόφαση να δοθούν οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι μιας ταινίας για τη συζυγική κρίση σε ένα πραγματικό ζευγάρι της ζωής ενέχει πάντα ρίσκο, αλλά για τον γάλλο σκηνοθέτη Φλοριάν Ζελέρ (Florian Zeller) αποτελούσε την απόλυτη δημιουργική πρόκληση.
Στο νέο του ψυχολογικό θρίλερ «Bunker», που πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Βενετίας, ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός επιστράτευσε τους Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem) και Πενέλοπε Κρουθ (Penélope Cruz) για να υποδυθούν ένα παντρεμένο ζευγάρι που δοκιμάζεται στα όρια.
«Σκέφτηκα ότι θα ήταν ένας μοναδικός τρόπος να συλλάβουμε κάτι ειδικό ως πραγματικό ζευγάρι», δήλωσε ο Ζελέρ κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Observer. «Ήθελα να προσθέσω επίπεδα σε όλες τις σκηνές, να θολώσω τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας και να αγγίξω αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο: την καυτή αυθεντικότητα της αλήθειας. Για να το κάνεις αυτό με ηθοποιούς, πρέπει να είναι εξαιρετικά τολμηροί, ατρόμητοι και φιλόδοξοι. Γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο σπουδαίοι καλλιτέχνες».
Με το Bunker, ο Φλοριάν Ζελέρ αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι το πραγματικό σημείο καμπής στον κινηματογράφο δεν βρίσκεται στα σκηνικά ή την πλοκή, αλλά στην ωμή αλήθεια που αναλύεται όταν η κάμερα εστιάζει στις ανθρώπινες σχέσεις.
Για την Πενέλοπε Κρουθ, το γεγονός ότι ο Ζελέρ τούς επέτρεψε να μιλήσουν εκτενώς ισπανικά στις οικιακές τους σκηνές ήταν μια ανακούφιση: «Είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Αυτό δεν ψάχνουμε όλοι;» ανέφερε.
Όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν αν οι εντάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους ζωή, ο Μπαρδέμ αστειεύτηκε λέγοντας πως «δεν τσακωνόμαστε ποτέ», με την Κρουθ να απαντά γελώντας: «Σε ξέρω πάνω από 30 χρόνια! Φαντάσου να μην είχαμε τσακωθεί ποτέ».
Ωστόσο, η Κρουθ υπογράμμισε τη σημασία της εμπιστοσύνης προς τον σκηνοθέτη: «Ξέραμε ότι ήμασταν προστατευμένοι. Ο Φλοριάν δεν μας ζήτησε να μεταφέρουμε την προσωπική μας ζωή στην οθόνη, αλλά να αξιοποιήσουμε όλα όσα έχουμε βιώσει στη ζωή μας. Αυτό σε κάνει να νιώθεις ασφαλής στις δύσκολες σκηνές».
Το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προβολή του «Bunker» και το χειροκρότημα διήρκεσε 15,5 λεπτά, χαρίζοντας στην ταινία τη θερμότερη υποδοχή μέχρι στιγμής στη φετινή διοργάνωση.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από την αντίδραση της Κρουζ, φαίνεται να σχηματίζει με τα χείλη της τη λέξη «ευχαριστώ», ενώ στη συνέχεια σταμάτησε για να σφίξει το χέρι ενός θαυμαστή που βρισκόταν πίσω της. Στη συνέχεια, εκτυλίχθηκε μία συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή, καθώς η Πενέλοπε Κρουζ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αγκαλιάζοντας και φιλώντας τον Μπαρδέμ.
Δείτε βίντεο
Στο νέο του ψυχολογικό θρίλερ «Bunker», που πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Βενετίας, ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός επιστράτευσε τους Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem) και Πενέλοπε Κρουθ (Penélope Cruz) για να υποδυθούν ένα παντρεμένο ζευγάρι που δοκιμάζεται στα όρια.
«Σκέφτηκα ότι θα ήταν ένας μοναδικός τρόπος να συλλάβουμε κάτι ειδικό ως πραγματικό ζευγάρι», δήλωσε ο Ζελέρ κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Observer. «Ήθελα να προσθέσω επίπεδα σε όλες τις σκηνές, να θολώσω τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας και να αγγίξω αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο: την καυτή αυθεντικότητα της αλήθειας. Για να το κάνεις αυτό με ηθοποιούς, πρέπει να είναι εξαιρετικά τολμηροί, ατρόμητοι και φιλόδοξοι. Γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο σπουδαίοι καλλιτέχνες».
Με το Bunker, ο Φλοριάν Ζελέρ αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι το πραγματικό σημείο καμπής στον κινηματογράφο δεν βρίσκεται στα σκηνικά ή την πλοκή, αλλά στην ωμή αλήθεια που αναλύεται όταν η κάμερα εστιάζει στις ανθρώπινες σχέσεις.
Η πλοκή και η ηθική σύγκρουσηΒασισμένη εν μέρει στην αργεντίνικη ταινία του 2009 «The Man Next Door», η ταινία παρακολουθεί τον Μιγκέλ (Μπαρδέμ), έναν διακεκριμένο Ισπανό αρχιτέκτονα που ζει στο Λονδίνο. Όταν ένας μεγιστάνας της Silicon Valley (Πολ Ντέινο) του προσφέρει μια μυθική αμοιβή για να σχεδιάσει ένα υπερσύγχρονο καταφύγιο (bunker) στη Χαβάη, η απόφασή του πυροδοτεί μια θύελλα. Η σύζυγός του, Σοφία (Κρουθ), αμφισβητεί έντονα την ηθική της επιλογής του, με αποτέλεσμα οι επαγγελματικές και ιδεολογικές τους διαφωνίες να κλονίσουν τα θεμέλια του 17χρονου γάμου τους.
Για την Πενέλοπε Κρουθ, το γεγονός ότι ο Ζελέρ τούς επέτρεψε να μιλήσουν εκτενώς ισπανικά στις οικιακές τους σκηνές ήταν μια ανακούφιση: «Είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Αυτό δεν ψάχνουμε όλοι;» ανέφερε.
Μια «προστατευμένη» βουτιά στην πραγματικότηταΕμπνευσμένος εν μέρει από την τακτική του Στάνλεϊ Κιούμπρικ στο Eyes Wide Shut με τους Τομ Κρουζ και Νικόλ Κίντμαν, ο Ζελέρ ώθησε τους δύο σταρ σε μια από τις πιο δυνατές σκηνές της ταινίας: έναν παρατεταμένο, εξαιρετικά ειλικρινή καβγά για τον γάμο τους.
Όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν αν οι εντάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους ζωή, ο Μπαρδέμ αστειεύτηκε λέγοντας πως «δεν τσακωνόμαστε ποτέ», με την Κρουθ να απαντά γελώντας: «Σε ξέρω πάνω από 30 χρόνια! Φαντάσου να μην είχαμε τσακωθεί ποτέ».
Ωστόσο, η Κρουθ υπογράμμισε τη σημασία της εμπιστοσύνης προς τον σκηνοθέτη: «Ξέραμε ότι ήμασταν προστατευμένοι. Ο Φλοριάν δεν μας ζήτησε να μεταφέρουμε την προσωπική μας ζωή στην οθόνη, αλλά να αξιοποιήσουμε όλα όσα έχουμε βιώσει στη ζωή μας. Αυτό σε κάνει να νιώθεις ασφαλής στις δύσκολες σκηνές».
«Bunker»: 16 λεπτά χειροκρότημα για την Πενέλοπε Κρουζ και τον Χαβιέ ΜπαρδέμΣε κλάματα ξέσπασε η Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ Βενετίας, κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου χειροκροτήματος στην πρεμιέρα της ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Χαβιέ Μπαρδέμ, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται να φιλιέται μέσα στην αίθουσα.
Το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προβολή του «Bunker» και το χειροκρότημα διήρκεσε 15,5 λεπτά, χαρίζοντας στην ταινία τη θερμότερη υποδοχή μέχρι στιγμής στη φετινή διοργάνωση.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από την αντίδραση της Κρουζ, φαίνεται να σχηματίζει με τα χείλη της τη λέξη «ευχαριστώ», ενώ στη συνέχεια σταμάτησε για να σφίξει το χέρι ενός θαυμαστή που βρισκόταν πίσω της. Στη συνέχεια, εκτυλίχθηκε μία συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή, καθώς η Πενέλοπε Κρουζ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αγκαλιάζοντας και φιλώντας τον Μπαρδέμ.
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Στο «Bunker», ο Μπαρδέμ και η Κρουζ υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι που προσπαθεί να διαχειριστεί επαγγελματικές και προσωπικές αναταράξεις στο σπίτι του στο Λονδίνο, όπου ζει μαζί με τα παιδιά του. Η σχέση τους αρχίζει να κλονίζεται όταν ο Μιγκέλ, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, συμφωνεί να κατασκευάσει ένα καταφύγιο επιβίωσης για τον Άντριου, έναν δισεκατομμυριούχο που υποδύεται ο Πολ Ντέινο.
Η αμφιλεγόμενη από ηθικής πλευράς δουλειά δημιουργεί ρήγμα ανάμεσα στο ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και 17 χρόνια. Η Σοφία αρχίζει να αναρωτιέται αν οι δυο τους εξακολουθούν να μοιράζονται τις ίδιες αξίες και παράλληλα ξεκινά να συνεργάζεται με έναν γοητευτικό Αμερικανό συγγραφέα, τον Τζέρεμι Γκρέι, τον οποίο υποδύεται ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ.
Για έντεκα ολόκληρες ημέρες, η Βενετία μετατρέπεται στην απόλυτη πρωτεύουσα του παγκόσμιου τζετ σετ. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, τα πολυτελή watertaxi διασχίζουν τη λιμνοθάλασσα μεταφέροντας αστέρες του Χόλιγουντ, διεθνείς προσωπικότητες και επιχειρηματική ελίτ από τα ιστορικά ξενοδοχεία στο κόκκινο χαλί του Lido. Ένα 11ημερο μαραθώνιο πάρτι, πρεμιέρων και λάμψης που καθηλώνει τα βλέμματα όλου του πλανήτη.
Οι καλεσμένοι των εκδηλώσεων, ανάμεσά τους και Έλληνες, κατέφταναν στα taxi acqueto, διασχίζοντας τα κανάλια της Βενετίας. Μάλιστα, η Πενέλοπε Κρουθ φωτογραφήθηκε με την επιχειρηματία Σοφία Σωτηράκου - Καραγεώργη και την Ιωάννα Σακελλαρίου.
Φωτογραφίες: Reuters
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