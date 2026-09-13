Τι θα δούμε στην έκθεση «Fragments of Olympus» του δημιουργού Κυριάκου Παρουτιάδη

του δημιουργού Κυριάκου Παρουτιάδη επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στην ελληνική μυθολογική κληρονομιά, τη σύγχρονη γλυπτική και το συλλεκτικό design.Τα έργα του Παρουτιάδη χαρακτηρίζονται από αρχιτεκτονική αυστηρότητα, γλυπτική ακρίβεια και εξαιρετική αισθητική ισορροπία. Οι ανάγλυφες επιφάνειες, οι γεωμετρικές χαράξεις και οι δυναμικές συνθέσεις δημιουργούν ένα μοναδικό παιχνίδι βάθους, σκιάς και φωτός, μετατρέποντας κάθε έργο σε ένα σύγχρονο αντικείμενο τέχνης με ισχυρή παρουσία.Φιλοτεχνημένα με πρωτοποριακά υλικά και σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας, τα έργα ξεπερνούν τα όρια της παραδοσιακής γλυπτικής και τοποθετούνται στο σημείο όπου συναντώνται η τέχνη, η αρχιτεκτονική και το υψηλό interior design.Κάθε δημιουργία λειτουργεί ως ένα σύγχρονο θραύσμα μνήμης: μια αφαιρετική αναφορά σε θεότητες, ήρωες και αρχέτυπα που συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη συλλογική μας φαντασία. Η αρχαία ελληνική αισθητική κληρονομιά αποκτά νέα ζωή μέσα από έργα που έχουν όχι μόνο εικαστική αξία, αλλά και εξαιρετική διακοσμητική δύναμη.Οι δημιουργίες του Παρουτιάδη προορίζονται για χώρους όπου η τέχνη δεν αποτελεί απλώς διακόσμηση, αλλά δήλωση αισθητικής ταυτότητας. Έργα με έντονη παρουσία, κατάλληλα για σύγχρονες κατοικίες, συλλογές και αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων.Το «Fragments of Olympus» είναι μια πρόσκληση να ανακαλύψουμε ξανά τον Όλυμπο όχι ως μακρινό παρελθόν, αλλά ως μια ζωντανή πηγή έμπνευσης που συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από τη σύγχρονη τέχνη.Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στην Tsantilis Art Gallery – Est. 1925 στο Κολωνάκι. Η έκθεση θα διαρκέσει 10 ημέρες, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μια διαφορετική, σύγχρονη ματιά πάνω στην ελληνική μυθολογία και την αισθητική της κληρονομιά.