Εγκαινιάστηκε η έκθεση Visions of Maria στον «Παρνασσό» παρουσία της Πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Εγκαινιάστηκε η έκθεση Visions of Maria στον «Παρνασσό» παρουσία της Πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Με τη συμμετοχή 120 εικαστικών και παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτιστικής ζωής ξεκίνησε η έκθεση, ποιοι έδωσαν το παρών
Πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 17/9 στο Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Visions of Maria», με θέμα την Μαρία Κάλλας.
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν έργα 120 εικαστικών, οι οποίοι επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 1.300 υποψηφίους. Τη γενική επιμέλεια και την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η Ίρις Κρητικού, ενώ τη συνεπιμέλεια η Αννίτα Πατσουράκη.
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, η σοπράνο Δέσποινα Σκαρλάτου Παρασκευοπούλου ερμήνευσε άριες, με τη συνοδεία του Αιμίλιου Μπαρτζή (βιολί) και του Αλέξη Σιουπούλη (βιολοντσέλο).
Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.
Η έκθεση, αφιερωμένη στη ζωή, την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική διαδρομή της μεγαλύτερης ντίβας όλων των εποχών Μαρία Κάλλας με τη συμμετοχή περισσότερων των 100 καλλιτεχνών, που επελέγησαν έχοντας καταθέσει τα έργα τους μετά από την ανοιχτή πρόσκληση της διοργάνωσης, επιχείρησε να δημιουργήσει έναν σύγχρονο εικαστικό διάλογο γύρω από την κυριολεκτική και τη μεταφορική μορφή της μοναδικής αυτής λυρικής ερμηνεύτριας.
Όπως δηλώνει η Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης Ίρις Κρητικού για τη δυναμική του όλου εγχειρήματος: «Περισσότεροι από 100 σημαντικοί εικαστικοί προερχόμενοι από διαφορετικά πεδία έκφρασης και χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και μέσα έκφρασης (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, textileart, ψηφιδωτό, κόσμημα, κεραμική, ψηφιακά μέσα κ.ά.), συμμετέχουν στην έκθεση προσεγγίζοντας τη συγκεκριμένη θεματική με ενσυναίσθηση, δυναμισμό, απόλυτο σεβασμό και γόνιμη ελευθερία, επιδιώκοντας προσωπικές, συναισθητικές και ιδιοσυγκρασιακές αναγνώσεις της μορφής αλλά και του αιωρούμενου εκτοπίσματος της Κάλλας.
Ερευνώντας γνωστές και άγνωστες πτυχές του βίου της, ακολουθώντας τις νότες της μουσικής της, βαδίζοντας νοερά στις σκηνές του κόσμου και της Ελλάδας όπου η δική της ραδινή σκιά εξακολουθεί να αιωρείται. Αναζητώντας το ανεξίτηλο ίχνος της, ακολουθώντας τη μαγική τροχιά εκείνης που υπήρξε το λαμπρότερο άστρο. Τα έργα που επελέγησαν, εστιάζουν λιγότερο στην πιστή εικόνα της και πολύ περισσότερο στο διηνεκές της αποτύπωμα. Στόχος και ευχή της οργάνωσης είναι επίσης, αφού η έκθεση παρουσιαστεί στην Αθήνα, να ακολουθήσουν άλλες μητροπόλεις του κόσμου όπου η μνήμη της τιμάται με την ίδια προσήλωση. Ήδη, ο επόμενος σταθμός της έκθεσης προγραμματίζεται για την επόμενη άνοιξη».
Ο εικαστικός άξονας αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων με επίκεντρο την όπερα, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς το κύριο εικαστικό αφήγημα.
Τα έργα της έκθεσης θα αποτυπωθούν επίσης σε μια συλλεκτική έκδοση μεγάλου σχήματος, η οποία θα διανεμηθεί στη συνέχεια σε μουσεία, πολιτιστικούς φορείς και επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Συλλόγου «Μαρία Κάλλας», και του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος.
Στην έκθεση συμμετείχαν οι καλλιτέχνες: Vladimir Azeev, Θεοδώρα Fitzsimmons, Olga Golovanova, Sylwia Janowska, Foti Kllogjeri, Theo Nikolaidis, Emilio Papaevangeliou, Σμάρα Αγιακάτσικα, Χρύσα Αργυρακάκη, Ιωάννης Αρτινόπουλος, Άννα Αχιλλέως, Σαρωνίς Βατικιώτη Γκάτσου, Αφροδίτη Βέλη, Κυριακή Βουλγαρέλη, Μαρία Γενιτσαρίου , Βάσω Γεωργιάδου, Έλλη Γραβάνη, Ζαχαρίας Δανιηλάκης, Σταύρος Διακουμής, Ελευθερία Εμμανουήλ, Μάνος Ιωαννίδης, Έλενα Ιωαννίδου, Βάγγω Καβρουλάκη, Ιωάννης Καϊσερλής Χρήστος Κακουλλής, Δέσποινα Καλλιγά, Ράνια Καπελιάρη, Κωνσταντίνα Καραγιάννη, Ανδριάνα Καραμπάτσου, Βαγγέλης Καρανάσιος, Ευφροσύνη Κατσουρά, Κορίνα Κνιθάκη, Τατιάνα Κόνιακ, Κατερίνα Κοντογιώργη, Μαργαρίτα Κορκολή, Δέσποινα Κουβάτσου, Μάκης Κουλιανός, Βάνα Κούτσια, – Παπακωνσταντίνου, Λέτα Κουτσοχέρα, Κωνσταντίνα Κρατημένου, Ευαγγελία Κυριτσάκα, Φρόσω Κωνσταντινίδη–Κάπα, Βάλια Λαντέρκι Μπίσδα, Όλγα Μανέτα, Μαρία Μάντηλα, Μαρία Μαρουλίδου, Έφη Ματσούκα-Wagner, Μηνάς Μαυριδάκης, Μαριλένα Μιχοπούλου, Ιουλία Μούσιου, Ουρανία Μπακακέα, Γιώτης Μπαλοδήμος, Λίνα Μπάρμπα, Ιωάννης Μπαρτσώκας, Μάνος Μπατζόλης, Τάσσα Μπιτσάνη – Πέτρου, Λυδία Νακοπούλου, Ιωάννης Νομικός, Κλεοπάτρα Ντέλιου, Νίκη Παγιάση, Βασιλική Πάλλα, Μαρία Παπά, Διονυσία Παπαδοπούλου, Μαρία Παπατρέχα, Δέσποινα Παρασκευοπούλου Σκαρλάτου, Χριστίνα Παρασκευοπούλου, Κατερίνα Πάρπα, Αναστασία Ροδινού, Δημήτρης – Σεραφείμ Ρουσόπουλος, Ιωάννης Ραφαήλ Σαλής, Αντωνία Σιμάτου, Ρέα Σπανού, Πέτρα Σπύρου, Κατερίνα Σταθάτου, Μαρία Σταμάτη Μαρία Στίνη, Μαρία Τασσοπούλου Σμάρω Τζενανίδου, Αικατερίνη Τζίτζιρα, Βασιλική Τρίγκα, Κλαίρη Τσαλουχίδη Χατζημηνά, Άννα Τσαπάρα, Νικηφόρος Τσεκούρας, Λίνα Τσίλαγα, Ελένη Τσιλιλή, Ελένη Τσοτσορού, Σοφία Φουντουλάκη, Αθηνά Χατζή, Έρη Χατζηστυλιανού.
Στην ψηφιακή έκθεση συμμετείχαν οι: Φρόσω Ανδρέου, Θεοδώρα Ανυφαντή, Μιχαήλ Βακαλούλης, Ειρήνη Γιατράκη, Πηνελόπη Δελασούδα, Μόνικα Δημητριάδου, Νίνα Διακοβασίλη, Τζωρτζίνα Ελευθεράκη, Μαρία Καλατζή, Βάσος Καραγιάννης, Ελευθερία Καρασμάνογλου, Ελισσάβετ Κοτσώνη, Ελισάβετ Μουζακίτη, Μαρία Ντάρλα, Μαίρη Παπαδοπούλου, Λεόντιος Πετμεζάς, Ξανθή Ταβουλαρέα, Βασίλης Ταταρίδης, Γιάννης Τρισμπιώτης, Αμαλία Τρουλλινού, Στυλιανή Τσικώνη.
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν έργα 120 εικαστικών, οι οποίοι επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 1.300 υποψηφίους. Τη γενική επιμέλεια και την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η Ίρις Κρητικού, ενώ τη συνεπιμέλεια η Αννίτα Πατσουράκη.
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, η σοπράνο Δέσποινα Σκαρλάτου Παρασκευοπούλου ερμήνευσε άριες, με τη συνοδεία του Αιμίλιου Μπαρτζή (βιολί) και του Αλέξη Σιουπούλη (βιολοντσέλο).
Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.
Η έκθεση, αφιερωμένη στη ζωή, την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική διαδρομή της μεγαλύτερης ντίβας όλων των εποχών Μαρία Κάλλας με τη συμμετοχή περισσότερων των 100 καλλιτεχνών, που επελέγησαν έχοντας καταθέσει τα έργα τους μετά από την ανοιχτή πρόσκληση της διοργάνωσης, επιχείρησε να δημιουργήσει έναν σύγχρονο εικαστικό διάλογο γύρω από την κυριολεκτική και τη μεταφορική μορφή της μοναδικής αυτής λυρικής ερμηνεύτριας.
Δείτε φωτογραφίες, ποιοι έδωσαν το παρών
Όπως δηλώνει η Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης Ίρις Κρητικού για τη δυναμική του όλου εγχειρήματος: «Περισσότεροι από 100 σημαντικοί εικαστικοί προερχόμενοι από διαφορετικά πεδία έκφρασης και χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και μέσα έκφρασης (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, textileart, ψηφιδωτό, κόσμημα, κεραμική, ψηφιακά μέσα κ.ά.), συμμετέχουν στην έκθεση προσεγγίζοντας τη συγκεκριμένη θεματική με ενσυναίσθηση, δυναμισμό, απόλυτο σεβασμό και γόνιμη ελευθερία, επιδιώκοντας προσωπικές, συναισθητικές και ιδιοσυγκρασιακές αναγνώσεις της μορφής αλλά και του αιωρούμενου εκτοπίσματος της Κάλλας.
Ερευνώντας γνωστές και άγνωστες πτυχές του βίου της, ακολουθώντας τις νότες της μουσικής της, βαδίζοντας νοερά στις σκηνές του κόσμου και της Ελλάδας όπου η δική της ραδινή σκιά εξακολουθεί να αιωρείται. Αναζητώντας το ανεξίτηλο ίχνος της, ακολουθώντας τη μαγική τροχιά εκείνης που υπήρξε το λαμπρότερο άστρο. Τα έργα που επελέγησαν, εστιάζουν λιγότερο στην πιστή εικόνα της και πολύ περισσότερο στο διηνεκές της αποτύπωμα. Στόχος και ευχή της οργάνωσης είναι επίσης, αφού η έκθεση παρουσιαστεί στην Αθήνα, να ακολουθήσουν άλλες μητροπόλεις του κόσμου όπου η μνήμη της τιμάται με την ίδια προσήλωση. Ήδη, ο επόμενος σταθμός της έκθεσης προγραμματίζεται για την επόμενη άνοιξη».
Ο εικαστικός άξονας αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων με επίκεντρο την όπερα, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς το κύριο εικαστικό αφήγημα.
Τα έργα της έκθεσης θα αποτυπωθούν επίσης σε μια συλλεκτική έκδοση μεγάλου σχήματος, η οποία θα διανεμηθεί στη συνέχεια σε μουσεία, πολιτιστικούς φορείς και επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Συλλόγου «Μαρία Κάλλας», και του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος.
Στην έκθεση συμμετείχαν οι καλλιτέχνες: Vladimir Azeev, Θεοδώρα Fitzsimmons, Olga Golovanova, Sylwia Janowska, Foti Kllogjeri, Theo Nikolaidis, Emilio Papaevangeliou, Σμάρα Αγιακάτσικα, Χρύσα Αργυρακάκη, Ιωάννης Αρτινόπουλος, Άννα Αχιλλέως, Σαρωνίς Βατικιώτη Γκάτσου, Αφροδίτη Βέλη, Κυριακή Βουλγαρέλη, Μαρία Γενιτσαρίου , Βάσω Γεωργιάδου, Έλλη Γραβάνη, Ζαχαρίας Δανιηλάκης, Σταύρος Διακουμής, Ελευθερία Εμμανουήλ, Μάνος Ιωαννίδης, Έλενα Ιωαννίδου, Βάγγω Καβρουλάκη, Ιωάννης Καϊσερλής Χρήστος Κακουλλής, Δέσποινα Καλλιγά, Ράνια Καπελιάρη, Κωνσταντίνα Καραγιάννη, Ανδριάνα Καραμπάτσου, Βαγγέλης Καρανάσιος, Ευφροσύνη Κατσουρά, Κορίνα Κνιθάκη, Τατιάνα Κόνιακ, Κατερίνα Κοντογιώργη, Μαργαρίτα Κορκολή, Δέσποινα Κουβάτσου, Μάκης Κουλιανός, Βάνα Κούτσια, – Παπακωνσταντίνου, Λέτα Κουτσοχέρα, Κωνσταντίνα Κρατημένου, Ευαγγελία Κυριτσάκα, Φρόσω Κωνσταντινίδη–Κάπα, Βάλια Λαντέρκι Μπίσδα, Όλγα Μανέτα, Μαρία Μάντηλα, Μαρία Μαρουλίδου, Έφη Ματσούκα-Wagner, Μηνάς Μαυριδάκης, Μαριλένα Μιχοπούλου, Ιουλία Μούσιου, Ουρανία Μπακακέα, Γιώτης Μπαλοδήμος, Λίνα Μπάρμπα, Ιωάννης Μπαρτσώκας, Μάνος Μπατζόλης, Τάσσα Μπιτσάνη – Πέτρου, Λυδία Νακοπούλου, Ιωάννης Νομικός, Κλεοπάτρα Ντέλιου, Νίκη Παγιάση, Βασιλική Πάλλα, Μαρία Παπά, Διονυσία Παπαδοπούλου, Μαρία Παπατρέχα, Δέσποινα Παρασκευοπούλου Σκαρλάτου, Χριστίνα Παρασκευοπούλου, Κατερίνα Πάρπα, Αναστασία Ροδινού, Δημήτρης – Σεραφείμ Ρουσόπουλος, Ιωάννης Ραφαήλ Σαλής, Αντωνία Σιμάτου, Ρέα Σπανού, Πέτρα Σπύρου, Κατερίνα Σταθάτου, Μαρία Σταμάτη Μαρία Στίνη, Μαρία Τασσοπούλου Σμάρω Τζενανίδου, Αικατερίνη Τζίτζιρα, Βασιλική Τρίγκα, Κλαίρη Τσαλουχίδη Χατζημηνά, Άννα Τσαπάρα, Νικηφόρος Τσεκούρας, Λίνα Τσίλαγα, Ελένη Τσιλιλή, Ελένη Τσοτσορού, Σοφία Φουντουλάκη, Αθηνά Χατζή, Έρη Χατζηστυλιανού.
Στην ψηφιακή έκθεση συμμετείχαν οι: Φρόσω Ανδρέου, Θεοδώρα Ανυφαντή, Μιχαήλ Βακαλούλης, Ειρήνη Γιατράκη, Πηνελόπη Δελασούδα, Μόνικα Δημητριάδου, Νίνα Διακοβασίλη, Τζωρτζίνα Ελευθεράκη, Μαρία Καλατζή, Βάσος Καραγιάννης, Ελευθερία Καρασμάνογλου, Ελισσάβετ Κοτσώνη, Ελισάβετ Μουζακίτη, Μαρία Ντάρλα, Μαίρη Παπαδοπούλου, Λεόντιος Πετμεζάς, Ξανθή Ταβουλαρέα, Βασίλης Ταταρίδης, Γιάννης Τρισμπιώτης, Αμαλία Τρουλλινού, Στυλιανή Τσικώνη.
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