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Visions of Maria: Έκθεση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας στο Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός»
Visions of Maria: Έκθεση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας στο Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός»
Η ομαδική έκθεση “Visions of Maria” αφιερωμένη στη Maria Callas θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός»
Στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας είναι αφιερωμένη η εικαστική έκθεση σύγχρονης τέχνης «Visions of Maria» σε διοργάνωση της La Divina Group.
Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο ιστορικό Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» στην Αθήνα, από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 19:30.
Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη γενική επιμέλεια του project έχει η Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης Ίρις Κρητικού, ενώ τη συνεπιμέλεια της έκθεσης έχει η Ιστορικός Τέχνης, Αρχαιολόγος Αννίτα Πατσουράκη.
Η έκθεση, αφιερωμένη στη ζωή, την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική διαδρομή της μεγαλύτερης ντίβας όλων των εποχών Maria Callas, με τη συμμετοχή περισσότερων των 100 καλλιτεχνών, που επελέγησαν έχοντας καταθέσει τα έργα τους μετά από την ανοιχτή πρόσκληση της διοργάνωσης, επιχειρεί να δημιουργήσει έναν σύγχρονο εικαστικό διάλογο γύρω από την κυριολεκτική και τη μεταφορική μορφή της μοναδικής αυτής λυρικής ερμηνεύτριας.
Όπως σημειώνει η Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης Ίρις Κρητικού για τη δυναμική του όλου εγχειρήματος: «Περισσότεροι από 100 σημαντικοί εικαστικοί προερχόμενοι από διαφορετικά πεδία έκφρασης και χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και μέσα έκφρασης (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, textileart, ψηφιδωτό, κόσμημα, κεραμική, ψηφιακά μέσα κ.ά.), συμμετέχουν στην έκθεση προσεγγίζοντας τη συγκεκριμένη θεματική με ενσυναίσθηση, δυναμισμό, απόλυτο σεβασμό και γόνιμη ελευθερία, επιδιώκοντας προσωπικές, συναισθητικές και ιδιοσυγκρασιακές αναγνώσεις της μορφής αλλά και του αιωρούμενου εκτοπίσματος της Κάλλας. Ερευνώντας γνωστές και άγνωστες πτυχές του βίου της, ακολουθώντας τις νότες της μουσικής της, βαδίζοντας νοερά στις σκηνές του κόσμου και της Ελλάδας όπου η δική της ραδινή σκιά εξακολουθεί να αιωρείται. Αναζητώντας το ανεξίτηλο ίχνος της, ακολουθώντας τη μαγική τροχιά εκείνης που υπήρξε το λαμπρότερο άστρο. Τα έργα που επελέγησαν, εστιάζουν λιγότερο στην πιστή εικόνα της και πολύ περισσότερο στο διηνεκές της αποτύπωμα. Στόχος και ευχή της οργάνωσης είναι επίσης, αφού η έκθεση παρουσιαστεί στην Αθήνα, να ακολουθήσουν άλλες μητροπόλεις του κόσμου όπου η μνήμη της τιμάται με την ίδια προσήλωση. Ήδη, ο επόμενος σταθμός της έκθεσης προγραμματίζεται για την επόμενη άνοιξη».
Ο εικαστικός άξονας αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων με επίκεντρο την όπερα, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς το κύριο εικαστικό αφήγημα.
Η έκθεση “Visions of Maria” θα αποτελέσει έναν πολυδιάστατο καλλιτεχνικό πυρήνα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» εκεί όπου χτυπά η καρδιά της μουσικής και όπου η εικαστική δημιουργία, η μουσική και η σύγχρονη πολιτιστική αφήγηση θα συνυπάρξουν σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Τα έργα της έκθεσης θα αποτυπωθούν επίσης σε μια συλλεκτική έκδοση μεγάλου σχήματος, η οποία θα διανεμηθεί στη συνέχεια σε μουσεία, πολιτιστικούς φορείς και επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.
Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 18:00 θα γίνει ξενάγηση στην έκθεση από την Ιστορικό Τέχνης, Αρχαιολόγο Αννίτα Πατσουράκη, η οποία έχει την συνεπιμέλεια της έκθεσης.
Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:00 και στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης “MARIA CALLAS TALKS” που εγκαινιάζεται με τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Έλενα Ματθαιοπούλου θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα την πρόσληψη της Maria Callas σήμερα. Θα ακολουθήσει ξενάγηση από την Αρχαιολόγο, Ιστορικό Τέχνης Ίριδα Κρητικού, η οποία έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη γενική επιμέλεια του project, καθώς και την συνεπιμέλεια της έκθεσης.
Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στην Μαρία Κάλλας, στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Opera Gala συμμετέχουν οι: Μίνα Πολυχρόνου (σοπράνο), Χρήστος Δεληζώνας (τενόρος), Neville Jasson Fahy (πιανίστας). Χορευτική παράσταση: Societe Di Danza, Atene. Ώρα έναρξης: 20:00.
Τα εγκαίνια θα συνοδεύσουν μουσικά η σοπράνο Δέσποινα Σκαρλάτου Παρασκευοπούλου, με τη συνοδεία των Αιμίλιο Μπαρτζή (βιολί) και Αλέξη Σιουπούλη (βιολοντσέλο).
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Συλλόγου «Μαρία Κάλλας», και του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος.
Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο ιστορικό Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» στην Αθήνα, από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 19:30.
Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη γενική επιμέλεια του project έχει η Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης Ίρις Κρητικού, ενώ τη συνεπιμέλεια της έκθεσης έχει η Ιστορικός Τέχνης, Αρχαιολόγος Αννίτα Πατσουράκη.
Η έκθεση, αφιερωμένη στη ζωή, την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική διαδρομή της μεγαλύτερης ντίβας όλων των εποχών Maria Callas, με τη συμμετοχή περισσότερων των 100 καλλιτεχνών, που επελέγησαν έχοντας καταθέσει τα έργα τους μετά από την ανοιχτή πρόσκληση της διοργάνωσης, επιχειρεί να δημιουργήσει έναν σύγχρονο εικαστικό διάλογο γύρω από την κυριολεκτική και τη μεταφορική μορφή της μοναδικής αυτής λυρικής ερμηνεύτριας.
Όπως σημειώνει η Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης Ίρις Κρητικού για τη δυναμική του όλου εγχειρήματος: «Περισσότεροι από 100 σημαντικοί εικαστικοί προερχόμενοι από διαφορετικά πεδία έκφρασης και χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και μέσα έκφρασης (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, textileart, ψηφιδωτό, κόσμημα, κεραμική, ψηφιακά μέσα κ.ά.), συμμετέχουν στην έκθεση προσεγγίζοντας τη συγκεκριμένη θεματική με ενσυναίσθηση, δυναμισμό, απόλυτο σεβασμό και γόνιμη ελευθερία, επιδιώκοντας προσωπικές, συναισθητικές και ιδιοσυγκρασιακές αναγνώσεις της μορφής αλλά και του αιωρούμενου εκτοπίσματος της Κάλλας. Ερευνώντας γνωστές και άγνωστες πτυχές του βίου της, ακολουθώντας τις νότες της μουσικής της, βαδίζοντας νοερά στις σκηνές του κόσμου και της Ελλάδας όπου η δική της ραδινή σκιά εξακολουθεί να αιωρείται. Αναζητώντας το ανεξίτηλο ίχνος της, ακολουθώντας τη μαγική τροχιά εκείνης που υπήρξε το λαμπρότερο άστρο. Τα έργα που επελέγησαν, εστιάζουν λιγότερο στην πιστή εικόνα της και πολύ περισσότερο στο διηνεκές της αποτύπωμα. Στόχος και ευχή της οργάνωσης είναι επίσης, αφού η έκθεση παρουσιαστεί στην Αθήνα, να ακολουθήσουν άλλες μητροπόλεις του κόσμου όπου η μνήμη της τιμάται με την ίδια προσήλωση. Ήδη, ο επόμενος σταθμός της έκθεσης προγραμματίζεται για την επόμενη άνοιξη».
Ο εικαστικός άξονας αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων με επίκεντρο την όπερα, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς το κύριο εικαστικό αφήγημα.
Η έκθεση “Visions of Maria” θα αποτελέσει έναν πολυδιάστατο καλλιτεχνικό πυρήνα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» εκεί όπου χτυπά η καρδιά της μουσικής και όπου η εικαστική δημιουργία, η μουσική και η σύγχρονη πολιτιστική αφήγηση θα συνυπάρξουν σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Τα έργα της έκθεσης θα αποτυπωθούν επίσης σε μια συλλεκτική έκδοση μεγάλου σχήματος, η οποία θα διανεμηθεί στη συνέχεια σε μουσεία, πολιτιστικούς φορείς και επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.
Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 18:00 θα γίνει ξενάγηση στην έκθεση από την Ιστορικό Τέχνης, Αρχαιολόγο Αννίτα Πατσουράκη, η οποία έχει την συνεπιμέλεια της έκθεσης.
Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:00 και στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης “MARIA CALLAS TALKS” που εγκαινιάζεται με τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Έλενα Ματθαιοπούλου θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα την πρόσληψη της Maria Callas σήμερα. Θα ακολουθήσει ξενάγηση από την Αρχαιολόγο, Ιστορικό Τέχνης Ίριδα Κρητικού, η οποία έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη γενική επιμέλεια του project, καθώς και την συνεπιμέλεια της έκθεσης.
Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στην Μαρία Κάλλας, στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Opera Gala συμμετέχουν οι: Μίνα Πολυχρόνου (σοπράνο), Χρήστος Δεληζώνας (τενόρος), Neville Jasson Fahy (πιανίστας). Χορευτική παράσταση: Societe Di Danza, Atene. Ώρα έναρξης: 20:00.
Τα εγκαίνια θα συνοδεύσουν μουσικά η σοπράνο Δέσποινα Σκαρλάτου Παρασκευοπούλου, με τη συνοδεία των Αιμίλιο Μπαρτζή (βιολί) και Αλέξη Σιουπούλη (βιολοντσέλο).
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Συλλόγου «Μαρία Κάλλας», και του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος.
Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Vladimir Azeev, Θεοδώρα Fitzsimmons, Olga Golovanova, Sylwia Janowska, Foti Kllogjeri, Theo Nikolaidis, Emilio Papaevangeliou, Σμάρα Αγιακάτσικα, Χρύσα Αργυρακάκη, Ιωάννης Αρτινόπουλος, Άννα Αχιλλέως, Σαρωνίς Βατικιώτη Γκάτσου, Αφροδίτη Βέλη, Κυριακή Βουλγαρέλη, Μαρία Γενιτσαρίου , Βάσω Γεωργιάδου, Έλλη Γραβάνη, Ζαχαρίας Δανιηλάκης, Σταύρος Διακουμής, Ελευθερία Εμμανουήλ, Μάνος Ιωαννίδης, Έλενα Ιωαννίδου, Βάγγω Καβρουλάκη, Ιωάννης Καϊσερλής Χρήστος Κακουλλής, Δέσποινα Καλλιγά, Ράνια Καπελιάρη, Κωνσταντίνα Καραγιάννη, Ανδριάνα Καραμπάτσου, Βαγγέλης Καρανάσιος, Ευφροσύνη Κατσουρά, Κορίνα Κνιθάκη, Τατιάνα Κόνιακ, Κατερίνα Κοντογιώργη, Μαργαρίτα Κορκολή, Δέσποινα Κουβάτσου, Μάκης Κουλιανός, Βάνα Κούτσια, – Παπακωνσταντίνου, Λέτα Κουτσοχέρα, Κωνσταντίνα Κρατημένου, Ευαγγελία Κυριτσάκα, Φρόσω Κωνσταντινίδη–Κάπα, Βάλια Λαντέρκι Μπίσδα, Όλγα Μανέτα, Μαρία Μάντηλα, Μαρία Μαρουλίδου, Έφη Ματσούκα-Wagner, Μηνάς Μαυριδάκης, Μαριλένα Μιχοπούλου, Ιουλία Μούσιου, Ουρανία Μπακακέα, Γιώτης Μπαλοδήμος, Λίνα Μπάρμπα, Ιωάννης Μπαρτσώκας, Μάνος Μπατζόλης, Τάσσα Μπιτσάνη – Πέτρου, Λυδία Νακοπούλου, Ιωάννης Νομικός, Κλεοπάτρα Ντέλιου, Νίκη Παγιάση, Βασιλική Πάλλα, Μαρία Παπά, Διονυσία Παπαδοπούλου, Μαρία Παπατρέχα, Δέσποινα Παρασκευοπούλου Σκαρλάτου, Χριστίνα Παρασκευοπούλου, Κατερίνα Πάρπα, Αναστασία Ροδινού, Δημήτρης – Σεραφείμ Ρουσόπουλος, Ιωάννης Ραφαήλ Σαλής, Αντωνία Σιμάτου, Ρέα Σπανού, Πέτρα Σπύρου, Κατερίνα Σταθάτου, Μαρία Σταμάτη Μαρία Στίνη, Μαρία Τασσοπούλου Σμάρω Τζενανίδου, Αικατερίνη Τζίτζιρα, Βασιλική Τρίγκα, Κλαίρη Τσαλουχίδη Χατζημηνά, Άννα Τσαπάρα, Νικηφόρος Τσεκούρας, Λίνα Τσίλαγα, Ελένη Τσιλιλή, Ελένη Τσοτσορού, Σοφία Φουντουλάκη, Αθηνά Χατζή, Έρη Χατζηστυλιανού.
Στην ψηφιακή έκθεση συμμετέχουν οι: Φρόσω Ανδρέου, Θεοδώρα Ανυφαντή, Μιχαήλ Βακαλούλης, Ειρήνη Γιατράκη, Πηνελόπη Δελασούδα, Μόνικα Δημητριάδου, Νίνα Διακοβασίλη, Τζωρτζίνα Ελευθεράκη, Μαρία Καλατζή, Βάσος Καραγιάννης, Ελευθερία Καρασμάνογλου, Ελισσάβετ Κοτσώνη, Ελισάβετ Μουζακίτη, Μαρία Ντάρλα, Μαίρη Παπαδοπούλου, Λεόντιος Πετμεζάς, Ξανθή Ταβουλαρέα, Βασίλης Ταταρίδης, Γιάννης Τρισμπιώτης, Αμαλία Τρουλλινού, Στυλιανή Τσικώνη.
Info: “Visions of Maria”
Τοποθεσία: Μέγαρο Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, Πλατεία Καρύτση 8, Αθήνα
Εγκαίνια: 17 Σεπτεμβρίου 2026, 19:30
Διάρκεια έκθεσης :17-21 Σεπτεμβρίου 2026
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 11:00-19:00. Τελευταία ημέρα έκθεσης 21/9: 11:00-18:00.
Στην ψηφιακή έκθεση συμμετέχουν οι: Φρόσω Ανδρέου, Θεοδώρα Ανυφαντή, Μιχαήλ Βακαλούλης, Ειρήνη Γιατράκη, Πηνελόπη Δελασούδα, Μόνικα Δημητριάδου, Νίνα Διακοβασίλη, Τζωρτζίνα Ελευθεράκη, Μαρία Καλατζή, Βάσος Καραγιάννης, Ελευθερία Καρασμάνογλου, Ελισσάβετ Κοτσώνη, Ελισάβετ Μουζακίτη, Μαρία Ντάρλα, Μαίρη Παπαδοπούλου, Λεόντιος Πετμεζάς, Ξανθή Ταβουλαρέα, Βασίλης Ταταρίδης, Γιάννης Τρισμπιώτης, Αμαλία Τρουλλινού, Στυλιανή Τσικώνη.
Info: “Visions of Maria”
Τοποθεσία: Μέγαρο Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, Πλατεία Καρύτση 8, Αθήνα
Εγκαίνια: 17 Σεπτεμβρίου 2026, 19:30
Διάρκεια έκθεσης :17-21 Σεπτεμβρίου 2026
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 11:00-19:00. Τελευταία ημέρα έκθεσης 21/9: 11:00-18:00.
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