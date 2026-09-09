«Roots In The Sky»: 15 χρόνια δημιουργίας της Χριστίνα Ανίντ στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά
«Roots In The Sky»: 15 χρόνια δημιουργίας της Χριστίνα Ανίντ στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά
Η Χριστίνα Ανίντ επιστρέφει στον Πειραιά με την αναδρομική έκθεση «Roots In The Sky», παρουσιάζοντας έργα από δεκαπέντε χρόνια δημιουργικής πορείας σε μια έκθεση με έντονο προσωπικό και συμβολικό χαρακτήρα
«Roots in the Sky» και η Χριστίνα Ανίντ επιστρέφει στον Πειραιά, στην Πινακοθήκη της πόλης µε µια σηµαντική αναδροµική έκθεση που συγκεντρώνει δεκαπέντε χρόνια καλλιτεχνικής δηµιουργίας και αποτελεί συνέχεια της αναδροµικής έκθεσης που πραγµατοποιήθηκε στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2022, όπου παρουσιάστηκαν περισσότερα από σαράντα έργα της Anid, πολλά από τα οποία για πρώτη φορά στο κοινό. Οι δύο εκθέσεις αποτελούν σταθµούς στην προσωπική και καλλιτεχνική τη διαδροµή.
Η Γαλλία προσέφερε στην ελληνική και λιβανέζικη οικογένεια της Anid µια νέα πατρίδα, ενώ ο Πειραιάς είναι το λιµάνι που δηµιούργησε και τώρα επιστρέφει.
Αν η Γαλλία της έδωσε ρίζες, η Ελλάδα της έδωσε φτερά. Η έκθεση «Roots in the Sky» πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του Συνδέσµου Αρκάδων Πειραιώς «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και τελεί υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.
Η έκθεση «Roots in the Sky» πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του Συνδέσµου Αρκάδων Πειραιώς «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και τελεί υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.
Η παρουσίαση αυτής της αναδροµικής έκθεσης στον Πειραιά έχει ιδιαίτερη σηµασία για την καλλιτέχνιδα. Η Anid έζησε στην πόλη για περισσότερο από µία δεκαετία και ήταν εκεί όπου η καλλιτεχνική της πρακτική γνώρισε µια καθοριστική µεταµόρφωση. Πριν από δεκαπέντε χρόνια, ενώ εργαζόταν µεταξύ Παρισιού και Βηρυτού και περνούσε τα καλοκαίρια της στη Σέριφο - το νησί της γιαγιάς της από την πλευρά της µητέρας της - ανακάλυψε τυχαία ένα παλιό, σχεδόν σαν κάστρο, σπίτι στην Καστέλλα. Αυτό που ξεκίνησε ως µια τυχαία ανακάλυψη εξελίχθηκε σε σηµείο καµπής.
Η Χριστίνα Ανίντ είναι αυτοδίδακτη Γαλλίδα εικαστικός, µε καταγωγή από τον Λίβανο, την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Μεγάλωσε στο Παρίσι, όπου σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στη Σορβόννη, προτού ταξιδέψει εκτενώς και δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά στην περιβαλλοντική επικοινωνία, τη δηµοσιογραφία, τη φωτογραφία και τον σχεδιασµό κοσµηµάτων. Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου έγινε µητέρα και σταδιακά αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην τέχνη. Η ευχέρειά της να κινείται ανάµεσα σε διαφορετικά µέσα και η χρήση µιας µεγάλης ποικιλίας υλικών αντανακλούν την πολυπολιτισµική της καταγωγή. Διαµορφωµένο µέσα από µια οικογενειακή ιστορία εξορίας και ξεριζωµού, το έργο της εξερευνά τη µνήµη, τη µετάδοση, το ανήκειν, τη διαδικασία της διαµόρφωσης της ταυτότητας, τη γυναικεία συνθήκη και µια ακατάβλητη επιθυµία για ελευθερία. Μέσα από το έργο της ξετυλίγει τον χάρτη µιας προσωπικής αναζήτησης, όπου η ποίηση συναντά τον πόνο. Στις εµµονικές συσσωρεύσεις της, διερευνά τη δυαδικότητα της ζωής µε µια αποφασιστικότητα που αγγίζει τα όρια της έκστασης. «Όπως σε ένα παιχνίδι ντόµινο, ή κάποιες φορές σαν µια λιτανεία, το ένα πράγµα οδηγούσε στο άλλο, µέχρι που έφτασα στην Ελλάδα, όπου ξαναφύτεψα τις ρίζες µου. Με τα πόδια µου στην Ευρώπη και την καρδιά µου στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα µου επέτρεψε να ισορροπήσω τις επιθυµίες και τις προσδοκίες µου», λέει η ίδια.
-Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά
Φίλωνος 29 / 18535 Πειραιάς
-Διάρκεια έκθεσης: 16 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2026
-Εγκαίνια: 16 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 19:00
Η Γαλλία προσέφερε στην ελληνική και λιβανέζικη οικογένεια της Anid µια νέα πατρίδα, ενώ ο Πειραιάς είναι το λιµάνι που δηµιούργησε και τώρα επιστρέφει.
Αν η Γαλλία της έδωσε ρίζες, η Ελλάδα της έδωσε φτερά. Η έκθεση «Roots in the Sky» πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του Συνδέσµου Αρκάδων Πειραιώς «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και τελεί υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.
Η έκθεση «Roots in the Sky» πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του Συνδέσµου Αρκάδων Πειραιώς «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και τελεί υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.
Η παρουσίαση αυτής της αναδροµικής έκθεσης στον Πειραιά έχει ιδιαίτερη σηµασία για την καλλιτέχνιδα. Η Anid έζησε στην πόλη για περισσότερο από µία δεκαετία και ήταν εκεί όπου η καλλιτεχνική της πρακτική γνώρισε µια καθοριστική µεταµόρφωση. Πριν από δεκαπέντε χρόνια, ενώ εργαζόταν µεταξύ Παρισιού και Βηρυτού και περνούσε τα καλοκαίρια της στη Σέριφο - το νησί της γιαγιάς της από την πλευρά της µητέρας της - ανακάλυψε τυχαία ένα παλιό, σχεδόν σαν κάστρο, σπίτι στην Καστέλλα. Αυτό που ξεκίνησε ως µια τυχαία ανακάλυψη εξελίχθηκε σε σηµείο καµπής.
Η Χριστίνα Ανίντ είναι αυτοδίδακτη Γαλλίδα εικαστικός, µε καταγωγή από τον Λίβανο, την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Μεγάλωσε στο Παρίσι, όπου σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στη Σορβόννη, προτού ταξιδέψει εκτενώς και δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά στην περιβαλλοντική επικοινωνία, τη δηµοσιογραφία, τη φωτογραφία και τον σχεδιασµό κοσµηµάτων. Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου έγινε µητέρα και σταδιακά αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην τέχνη. Η ευχέρειά της να κινείται ανάµεσα σε διαφορετικά µέσα και η χρήση µιας µεγάλης ποικιλίας υλικών αντανακλούν την πολυπολιτισµική της καταγωγή. Διαµορφωµένο µέσα από µια οικογενειακή ιστορία εξορίας και ξεριζωµού, το έργο της εξερευνά τη µνήµη, τη µετάδοση, το ανήκειν, τη διαδικασία της διαµόρφωσης της ταυτότητας, τη γυναικεία συνθήκη και µια ακατάβλητη επιθυµία για ελευθερία. Μέσα από το έργο της ξετυλίγει τον χάρτη µιας προσωπικής αναζήτησης, όπου η ποίηση συναντά τον πόνο. Στις εµµονικές συσσωρεύσεις της, διερευνά τη δυαδικότητα της ζωής µε µια αποφασιστικότητα που αγγίζει τα όρια της έκστασης. «Όπως σε ένα παιχνίδι ντόµινο, ή κάποιες φορές σαν µια λιτανεία, το ένα πράγµα οδηγούσε στο άλλο, µέχρι που έφτασα στην Ελλάδα, όπου ξαναφύτεψα τις ρίζες µου. Με τα πόδια µου στην Ευρώπη και την καρδιά µου στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα µου επέτρεψε να ισορροπήσω τις επιθυµίες και τις προσδοκίες µου», λέει η ίδια.
-Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά
Φίλωνος 29 / 18535 Πειραιάς
-Διάρκεια έκθεσης: 16 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2026
-Εγκαίνια: 16 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 19:00
Ώρες λειτουργίας:
-Δευτέρα–Σάββατο: 09:00–15:00
-Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 09:00–15:00 και 17:00–20:00
-Δευτέρα–Σάββατο: 09:00–15:00
-Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 09:00–15:00 και 17:00–20:00
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