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Πέθανε η Λιάνα Σκουρλή, πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Μαρία Κάλλας
Πέθανε η Λιάνα Σκουρλή, πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Μαρία Κάλλας
Από το 1982 ασχολήθηκε με τα εικαστικά, έχοντας σημαντική πορεία στον χώρο - Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου των Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και ίδρυσε το Σωματείο «Φίλοι Μαρία Κάλλας»
Πέθανε η Λιάνα Σκουρλή, πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Μαρία Κάλλας και η γυναίκα που είχε παλέψει για τη δημιουργία του Μουσείου Μαρία Κάλλας.
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Από το 1982 ασχολήθηκε με τα εικαστικά, έχοντας μία πολυετή και σημαντική πορεία στον χώρο.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου των Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και ίδρυσε το Σωματείο «Φίλοι Μαρία Κάλλας».
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Από το 1982 ασχολήθηκε με τα εικαστικά, έχοντας μία πολυετή και σημαντική πορεία στον χώρο.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου των Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και ίδρυσε το Σωματείο «Φίλοι Μαρία Κάλλας».
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