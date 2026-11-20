Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
«Τα καλά παιδιά δε μιλάνε, Λόλα»: Η νέα κωμωδία του Αλέξανδρου Ρήγα στο Από Μηχανής Θέατρο
«Τα καλά παιδιά δε μιλάνε, Λόλα»: Η νέα κωμωδία του Αλέξανδρου Ρήγα στο Από Μηχανής Θέατρο
Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος και η Φωτεινή Τσακίρη ανάμεσα στους πρωταγωνιστές
Μια μια τολμηρή, αυθάδικη, αιχμηρή κωμωδία, όπου η σάτιρα και το γέλιο αναμετρώνται με τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης αποτελεί η νέα παράσταση του Αλέξανδρου Ρήγα «Τα καλά παιδιά δε μιλάνε, Λόλα» που ανεβαίνει στις 27 Νοεμβρίου, στο Από Μηχανής Θέατρο.
Οι ηθοποιοί Παύλος Ευαγγελόπουλος, Χρήστος Μακαριάδης, Έλενα Μεγγρέλη, Λευτέρης Μητσόπουλος, Δημήτρης Μυλωνάς, Φωτεινή Τσακίρη συμπράττουν στην σαρκαστική, πικρή, μαύρη και αθυρόστομη σάτιρα που μας προσκαλεί να γελάσουμε, να δράσουμε και, ίσως, να αντιδράσουμε.
Έξι συγγραφείς από εντελώς διαφορετικούς χώρους (τηλεόραση, mainstream θέατρο, επιθεώρηση, stand up comedy, εναλλακτικό θέατρο), προσπαθούν να γράψουν μια σύγχρονη επιθεώρηση, κάνοντας πολιτική και κοινωνική σάτιρα, ενώ παράλληλα αγωνιούν να βρουν θεατρική φωνή μέσα σε ένα καινούριο σύμπαν όπου όλα είναι υπό αίρεση και σχεδόν τίποτα δεν μπορείς να ορίσεις, χωρίς να το περιορίσεις.
Στο μπλέντερ της σκέψης και της έκφρασης μπαίνουν η πολιτική ορθότητα, η συμπερίληψη, η έμφυλη βία, ο φασισμός της ετεροκανονικότητας, η καθεστωτική λογοκρισία, ο δικαιωματισμός, η woke agenda, οι ατελείωτες νέες ορολογίες για την ταυτότητα του φύλλου, η τοξική αρρενωπότητα, η κουλτούρα του cancel, η Πατριαρχία, τα όρια της ελευθερίας του λόγου, ο σεβασμός στις μειονότητες, οι αφορισμοί της διαδικτυακής αγέλης και οι σεξουαλικοί αυτοπροσδιορισμοί.
Τα κείμενα τους περνούν από την «κρισάρα» του Διευθυντηρίου της Πολιτικής Ορθότητας αλλά και από την κρίση των Ηθοποιών που τα ερμηνεύουν και τα απορρίπτουν σε ένα άλλο παράλληλο θεατρικό σύμπαν.
Σε ένα σύμπαν στο οποίο εμφανίζονται μέσα από Οθόνες οικείες φιγούρες της καλλιτεχνικής πραγματικότητας: Ήρα Κατσούδα, Κώστας Κόκλας, Βαλέρια Κουρούπη, Μαρία Λεκάκη, Μπέσυ, Μάλφα, Νίκος Μουτσινάς, Σπύρος Μπιμπίλας, Λένα Ουζουνίδου, Εβελίνα Παπούλια, Μιχάλης Ρέππας, Αλέξανδρος Ρήγας, Ορέστης Τζιόβας, Κώστας Φραγκολιάς.
Λέξεις που αλλάζουν το νόημα τους. Ανθρώπινες σχέσεις που επαναπροσδιορίζονται, άνθρωποι που επανασυστήνονται καθώς ένας παλιός κόσμος φεύγει.
Ημέρες - Ώρες Παραστάσεων:
Παρασκευή 21:00, Σάββατο απογευματινή 17:30, Σάββατο βραδινή 21:00, Κυριακή 17:30.
Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 16 ετών
Οι ηθοποιοί Παύλος Ευαγγελόπουλος, Χρήστος Μακαριάδης, Έλενα Μεγγρέλη, Λευτέρης Μητσόπουλος, Δημήτρης Μυλωνάς, Φωτεινή Τσακίρη συμπράττουν στην σαρκαστική, πικρή, μαύρη και αθυρόστομη σάτιρα που μας προσκαλεί να γελάσουμε, να δράσουμε και, ίσως, να αντιδράσουμε.
Έξι συγγραφείς από εντελώς διαφορετικούς χώρους (τηλεόραση, mainstream θέατρο, επιθεώρηση, stand up comedy, εναλλακτικό θέατρο), προσπαθούν να γράψουν μια σύγχρονη επιθεώρηση, κάνοντας πολιτική και κοινωνική σάτιρα, ενώ παράλληλα αγωνιούν να βρουν θεατρική φωνή μέσα σε ένα καινούριο σύμπαν όπου όλα είναι υπό αίρεση και σχεδόν τίποτα δεν μπορείς να ορίσεις, χωρίς να το περιορίσεις.
Στο μπλέντερ της σκέψης και της έκφρασης μπαίνουν η πολιτική ορθότητα, η συμπερίληψη, η έμφυλη βία, ο φασισμός της ετεροκανονικότητας, η καθεστωτική λογοκρισία, ο δικαιωματισμός, η woke agenda, οι ατελείωτες νέες ορολογίες για την ταυτότητα του φύλλου, η τοξική αρρενωπότητα, η κουλτούρα του cancel, η Πατριαρχία, τα όρια της ελευθερίας του λόγου, ο σεβασμός στις μειονότητες, οι αφορισμοί της διαδικτυακής αγέλης και οι σεξουαλικοί αυτοπροσδιορισμοί.
Τα κείμενα τους περνούν από την «κρισάρα» του Διευθυντηρίου της Πολιτικής Ορθότητας αλλά και από την κρίση των Ηθοποιών που τα ερμηνεύουν και τα απορρίπτουν σε ένα άλλο παράλληλο θεατρικό σύμπαν.
Σε ένα σύμπαν στο οποίο εμφανίζονται μέσα από Οθόνες οικείες φιγούρες της καλλιτεχνικής πραγματικότητας: Ήρα Κατσούδα, Κώστας Κόκλας, Βαλέρια Κουρούπη, Μαρία Λεκάκη, Μπέσυ, Μάλφα, Νίκος Μουτσινάς, Σπύρος Μπιμπίλας, Λένα Ουζουνίδου, Εβελίνα Παπούλια, Μιχάλης Ρέππας, Αλέξανδρος Ρήγας, Ορέστης Τζιόβας, Κώστας Φραγκολιάς.
Λέξεις που αλλάζουν το νόημα τους. Ανθρώπινες σχέσεις που επαναπροσδιορίζονται, άνθρωποι που επανασυστήνονται καθώς ένας παλιός κόσμος φεύγει.
Ημέρες - Ώρες Παραστάσεων:
Παρασκευή 21:00, Σάββατο απογευματινή 17:30, Σάββατο βραδινή 21:00, Κυριακή 17:30.
Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 16 ετών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα