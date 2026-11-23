Anthony Daley , Varvara Roza

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Who is who

Με αφετηρία τους παλαιούς δασκάλους της ευρωπαϊκής τέχνης, ο βρετανός-τζαμαϊκανός ζωγράφοςεπιστρέφει στο ΛονδίνοΜέσα από μεγάλους, σωματικούς καμβάδες των ετών 2023-2025, ο καλλιτέχνης ισορροπεί ανάμεσα στην αφαίρεση και την παραστατικότητα, καλώντας τον θεατή να αναζητήσει την ανθρώπινη παρουσία που εμφανίζεται και εξαφανίζεται κάτω από τις στρώσεις του χρώματος.Ο Daley μελετά εδώ και δεκαετίες τους παλαιούς δασκάλους της ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Γνώρισε τα έργα τους παιδί στην Τζαμάικα, μέσα από αναπαραγωγές. Χρόνια αργότερα, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Έρωτας του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς έγινε η αφετηρία της έκθεσής του Son of Rubens στη Dulwich Picture Gallery (2022–23), όπου οι αφηρημένες συνθέσεις του παρουσιάστηκαν σε διάλογο με τον πίνακα.Στην ατομική έκθεση «Ressonance» που παρουσιάζει η Varvara Roza Galleries, το ερώτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Πόσο από το δράμα, τη συγκίνηση και την ομορφιά εκείνης της ζωγραφικής επιβιώνει όταν οι μορφές αρχίζουν να διαλύονται;Η ζωγραφική του είναι μια κατεξοχήν σωματική διαδικασία. Ο Daley απλώνει διαδοχικές στρώσεις ελαιοχρώματος και ύστερα αφαιρεί μέρος τους ξύνοντας την επιφάνεια. Σέρνει το χρώμα πάνω στον καμβά και το αφήνει να κυλήσει. Η ακρίβεια της χειρονομίας συνυπάρχει με το απρόβλεπτο, καθώς η βαρύτητα αναλαμβάνει κατά τόπους να δώσει στο χρώμα τη δική του τροχιά. Στους μεγάλους, συχνά ταραχώδεις καμβάδες του, μια μορφή μπορεί να διακριθεί για μια στιγμή και, με μια αλλαγή του φωτός ή με μια δεύτερη ματιά, να χαθεί πάλι μέσα στη ζωγραφική επιφάνεια.Στην συγκεκριμένη έκθεση, οι εικόνες που έδωσαν το έναυσμα υποχωρούν ακόμη περισσότερο. Η ενέργειά τους επιβιώνει στο χρώμα, στην κίνηση και στην υπόνοια μιας ανθρώπινης παρουσίας. Η έκθεση προσκαλεί τον θεατή να μείνει μπροστά στους πίνακες και να παρατηρήσει πώς αλλάζει αυτό που βλέπει όσο τους κοιτάζει.«Κάποια στιγμή στη ζωή μου κατάλαβα ότι, καθώς ζωγραφίζεις, έρχεται μια στιγμή που ο πίνακας αρχίζει να ζωγραφίζει εσένα. Παίρνει το πάνω χέρι και τότε, για μένα, συμβαίνει κάτι μαγικό. Αρχίζει να σου απαντά», λέει ο Anthony Daley.Ο Anthony Daley ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Στη ζωγραφική του, ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός γίνεται πεδίο ονειροπόλησης, πειραματισμού και έκπληξης. Αποφοίτησε από το Chelsea School of Art στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και έγινε ευρύτερα γνωστός με την πρώτη έκθεση της σειράς Artist of the Day στην Angela Flowers Gallery του Λονδίνου. Η σειρά φιλοξένησε αργότερα καλλιτέχνιδες όπως η Tracey Emin και η Nicola Hicks.Από τα πρώτα του πειράματα στην Τζαμάικα, όπου ως παιδί σκάλιζε πουλιά στο ξύλο, τον καθοδηγεί αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «εμμονή με την ομορφιά και την αλήθεια». Αντλεί εξίσου από την ιστορία της τέχνης, την επιστήμη και τη φιλοσοφία. Οι ιδέες του Ισαάκ Νεύτωνα, του Τζον Κιτς και του Άλμπερτ Αϊνστάιν τροφοδοτούν τις αναζητήσεις του γύρω από την αντίληψη, την πραγματικότητα και την ιδέα μιας συμπαντικής συνείδησης.Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ηπειρωτική Ευρώπη. Έχει τιμηθεί με την υποτροφία ζωγραφικής Pollock–Krasner. Έργα του ανήκουν, μεταξύ άλλων, στις συλλογές της Tate, της National Portrait Gallery, της Dulwich Picture Gallery και του NHS Trust.