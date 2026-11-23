Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Η ζωγραφική του Άντονι Ντέιλι στο Λονδίνο: Έντονα χρωματικά πεδία με ρίζες στους κλασικούς δασκάλους
Η ζωγραφική του Άντονι Ντέιλι στο Λονδίνο: Έντονα χρωματικά πεδία με ρίζες στους κλασικούς δασκάλους
Πρόκειται για τον Βρετανο-τζαμαϊκανό σύγχρονο ζωγράφο του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, με έδρα το Λονδίνο - Είναι γνωστός για τα έντονα χρωματικά του πεδία και τις επιρροές του από κλασικούς δασκάλους όπως ο Ρούμπενς και ο Ντελακρουά - Έργα του φιλοξενούνται σε σημαντικές συλλογές
Με αφετηρία τους παλαιούς δασκάλους της ευρωπαϊκής τέχνης, ο βρετανός-τζαμαϊκανός ζωγράφος Anthony Daley επιστρέφει στο Λονδίνο με την ατομική έκθεση Ressonance.
Μέσα από μεγάλους, σωματικούς καμβάδες των ετών 2023-2025, ο καλλιτέχνης ισορροπεί ανάμεσα στην αφαίρεση και την παραστατικότητα, καλώντας τον θεατή να αναζητήσει την ανθρώπινη παρουσία που εμφανίζεται και εξαφανίζεται κάτω από τις στρώσεις του χρώματος.
Ο Daley μελετά εδώ και δεκαετίες τους παλαιούς δασκάλους της ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Γνώρισε τα έργα τους παιδί στην Τζαμάικα, μέσα από αναπαραγωγές. Χρόνια αργότερα, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Έρωτας του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς έγινε η αφετηρία της έκθεσής του Son of Rubens στη Dulwich Picture Gallery (2022–23), όπου οι αφηρημένες συνθέσεις του παρουσιάστηκαν σε διάλογο με τον πίνακα.
Στην ατομική έκθεση «Ressonance» που παρουσιάζει η Varvara Roza Galleries, το ερώτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Πόσο από το δράμα, τη συγκίνηση και την ομορφιά εκείνης της ζωγραφικής επιβιώνει όταν οι μορφές αρχίζουν να διαλύονται;
Η ζωγραφική του είναι μια κατεξοχήν σωματική διαδικασία. Ο Daley απλώνει διαδοχικές στρώσεις ελαιοχρώματος και ύστερα αφαιρεί μέρος τους ξύνοντας την επιφάνεια. Σέρνει το χρώμα πάνω στον καμβά και το αφήνει να κυλήσει. Η ακρίβεια της χειρονομίας συνυπάρχει με το απρόβλεπτο, καθώς η βαρύτητα αναλαμβάνει κατά τόπους να δώσει στο χρώμα τη δική του τροχιά. Στους μεγάλους, συχνά ταραχώδεις καμβάδες του, μια μορφή μπορεί να διακριθεί για μια στιγμή και, με μια αλλαγή του φωτός ή με μια δεύτερη ματιά, να χαθεί πάλι μέσα στη ζωγραφική επιφάνεια.
Στην συγκεκριμένη έκθεση, οι εικόνες που έδωσαν το έναυσμα υποχωρούν ακόμη περισσότερο. Η ενέργειά τους επιβιώνει στο χρώμα, στην κίνηση και στην υπόνοια μιας ανθρώπινης παρουσίας. Η έκθεση προσκαλεί τον θεατή να μείνει μπροστά στους πίνακες και να παρατηρήσει πώς αλλάζει αυτό που βλέπει όσο τους κοιτάζει.
«Κάποια στιγμή στη ζωή μου κατάλαβα ότι, καθώς ζωγραφίζεις, έρχεται μια στιγμή που ο πίνακας αρχίζει να ζωγραφίζει εσένα. Παίρνει το πάνω χέρι και τότε, για μένα, συμβαίνει κάτι μαγικό. Αρχίζει να σου απαντά», λέει ο Anthony Daley.
Από τα πρώτα του πειράματα στην Τζαμάικα, όπου ως παιδί σκάλιζε πουλιά στο ξύλο, τον καθοδηγεί αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «εμμονή με την ομορφιά και την αλήθεια». Αντλεί εξίσου από την ιστορία της τέχνης, την επιστήμη και τη φιλοσοφία. Οι ιδέες του Ισαάκ Νεύτωνα, του Τζον Κιτς και του Άλμπερτ Αϊνστάιν τροφοδοτούν τις αναζητήσεις του γύρω από την αντίληψη, την πραγματικότητα και την ιδέα μιας συμπαντικής συνείδησης.
Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ηπειρωτική Ευρώπη. Έχει τιμηθεί με την υποτροφία ζωγραφικής Pollock–Krasner. Έργα του ανήκουν, μεταξύ άλλων, στις συλλογές της Tate, της National Portrait Gallery, της Dulwich Picture Gallery και του NHS Trust.
Μέσα από μεγάλους, σωματικούς καμβάδες των ετών 2023-2025, ο καλλιτέχνης ισορροπεί ανάμεσα στην αφαίρεση και την παραστατικότητα, καλώντας τον θεατή να αναζητήσει την ανθρώπινη παρουσία που εμφανίζεται και εξαφανίζεται κάτω από τις στρώσεις του χρώματος.
Ο Daley μελετά εδώ και δεκαετίες τους παλαιούς δασκάλους της ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Γνώρισε τα έργα τους παιδί στην Τζαμάικα, μέσα από αναπαραγωγές. Χρόνια αργότερα, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Έρωτας του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς έγινε η αφετηρία της έκθεσής του Son of Rubens στη Dulwich Picture Gallery (2022–23), όπου οι αφηρημένες συνθέσεις του παρουσιάστηκαν σε διάλογο με τον πίνακα.
Στην ατομική έκθεση «Ressonance» που παρουσιάζει η Varvara Roza Galleries, το ερώτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Πόσο από το δράμα, τη συγκίνηση και την ομορφιά εκείνης της ζωγραφικής επιβιώνει όταν οι μορφές αρχίζουν να διαλύονται;
Η ζωγραφική του είναι μια κατεξοχήν σωματική διαδικασία. Ο Daley απλώνει διαδοχικές στρώσεις ελαιοχρώματος και ύστερα αφαιρεί μέρος τους ξύνοντας την επιφάνεια. Σέρνει το χρώμα πάνω στον καμβά και το αφήνει να κυλήσει. Η ακρίβεια της χειρονομίας συνυπάρχει με το απρόβλεπτο, καθώς η βαρύτητα αναλαμβάνει κατά τόπους να δώσει στο χρώμα τη δική του τροχιά. Στους μεγάλους, συχνά ταραχώδεις καμβάδες του, μια μορφή μπορεί να διακριθεί για μια στιγμή και, με μια αλλαγή του φωτός ή με μια δεύτερη ματιά, να χαθεί πάλι μέσα στη ζωγραφική επιφάνεια.
Στην συγκεκριμένη έκθεση, οι εικόνες που έδωσαν το έναυσμα υποχωρούν ακόμη περισσότερο. Η ενέργειά τους επιβιώνει στο χρώμα, στην κίνηση και στην υπόνοια μιας ανθρώπινης παρουσίας. Η έκθεση προσκαλεί τον θεατή να μείνει μπροστά στους πίνακες και να παρατηρήσει πώς αλλάζει αυτό που βλέπει όσο τους κοιτάζει.
«Κάποια στιγμή στη ζωή μου κατάλαβα ότι, καθώς ζωγραφίζεις, έρχεται μια στιγμή που ο πίνακας αρχίζει να ζωγραφίζει εσένα. Παίρνει το πάνω χέρι και τότε, για μένα, συμβαίνει κάτι μαγικό. Αρχίζει να σου απαντά», λέει ο Anthony Daley.
Who is whoΟ Anthony Daley ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Στη ζωγραφική του, ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός γίνεται πεδίο ονειροπόλησης, πειραματισμού και έκπληξης. Αποφοίτησε από το Chelsea School of Art στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και έγινε ευρύτερα γνωστός με την πρώτη έκθεση της σειράς Artist of the Day στην Angela Flowers Gallery του Λονδίνου. Η σειρά φιλοξένησε αργότερα καλλιτέχνιδες όπως η Tracey Emin και η Nicola Hicks.
Από τα πρώτα του πειράματα στην Τζαμάικα, όπου ως παιδί σκάλιζε πουλιά στο ξύλο, τον καθοδηγεί αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «εμμονή με την ομορφιά και την αλήθεια». Αντλεί εξίσου από την ιστορία της τέχνης, την επιστήμη και τη φιλοσοφία. Οι ιδέες του Ισαάκ Νεύτωνα, του Τζον Κιτς και του Άλμπερτ Αϊνστάιν τροφοδοτούν τις αναζητήσεις του γύρω από την αντίληψη, την πραγματικότητα και την ιδέα μιας συμπαντικής συνείδησης.
Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ηπειρωτική Ευρώπη. Έχει τιμηθεί με την υποτροφία ζωγραφικής Pollock–Krasner. Έργα του ανήκουν, μεταξύ άλλων, στις συλλογές της Tate, της National Portrait Gallery, της Dulwich Picture Gallery και του NHS Trust.
Πληροφορίες έκθεσης*10–28 Νοεμβρίου 2026
*Varvara Roza Galleries · 8 Duke Street, St James’s, London SW1Y 6BN
*Δευτέρα–Σάββατο, 10.00–18.00
*www.varvararozagalleries.com
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα