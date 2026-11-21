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Πέθανε στα 79 του ο Τάσος Αποστολίδης, συγγραφέας και δημιουργός από τη Θεσσαλονίκη
Πέθανε στα 79 του ο Τάσος Αποστολίδης, συγγραφέας και δημιουργός από τη Θεσσαλονίκη
Από τις αρχές της δεκαετίας του '80 έγραφε σενάρια και διασκεύαζε σε κόμικς ή graphic novels κλασικά έργα της αρχαιότητας - Ξεπέρασε συνολικά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα σε πωλήσεις στην Ελλάδα
Έφυγε από τη ζωή, χθες το βράδυ (20/11), σε ηλικία 79 ετών ο Θεσσαλονικιός συγγραφέας και δημιουργός, Τάσος Αποστολίδης, ο οποίος από τις αρχές της δεκαετίας του '80 έγραφε σενάρια και διασκεύαζε σε κόμικς ή graphic novels κλασικά έργα της αρχαιότητας.
Ο Τάσος Αποστολίδης γεννήθηκε το 1947 στη Θεσσαλονίκη και κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με τα κλασικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας τα οποία έφερε πιο κοντά στο ευρύ κοινό, μέσα από τη γλώσσα των κόμικς.
Οι διασκευές του γνώρισαν μεγάλη απήχηση, ξεπερνώντας συνολικά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα σε πωλήσεις στην Ελλάδα, ενώ αρκετά βιβλία του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό.
Ο Τάσος Αποστολίδης γεννήθηκε το 1947 στη Θεσσαλονίκη και κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με τα κλασικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας τα οποία έφερε πιο κοντά στο ευρύ κοινό, μέσα από τη γλώσσα των κόμικς.
Οι διασκευές του γνώρισαν μεγάλη απήχηση, ξεπερνώντας συνολικά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα σε πωλήσεις στην Ελλάδα, ενώ αρκετά βιβλία του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό.
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