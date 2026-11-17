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Οι Φίλοι του Μόντε/ Friends of Monde σας προσκαλούν, στο Χριστουγεννιάτικο bazaar που διοργανώνουν την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026 μέχρι την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, στον χώρο του Metapolis (Παλαιών Πατρών Γερμανού 7, πλατεία Κλαυθμώνος, 6ος όροφος) με σκοπό την υποστήριξη του σχολείου στο μακρινό χωριό Μόντε/ Monde που βρίσκεται στην Ουγκάντα της Αφρικής.Στο bazaar θα βρείτε πανέμορφα χριστουγεννιάτικα δωράκια για τα βαφτιστήρια και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, χειροποίητες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες με όμορφες συνθέσεις, φτιαγμένες από τα μέλη και τις εθελόντριες/ες των Φίλων του Μόντε καθώς επίσης και παραδοσιακά χειροποίητα #handmade ουγκαντέζικα αντικείμενα, είδη δώρων και τοπικά προϊόντα από την μακρινή Ουγκάντα.Τα περισσότερα χειροποίητα ουγκαντέζικα αντικείμενα προέρχονται από φυσικά υλικά και παράγονται από κοινότητες γυναικών που διαμένουν σε διάφορες περιοχές στην Ουγκάντα, που εδώ και χρόνια στηρίζουν οι Friends of Monde.Πληροφορίες εκδήλωσης:Ημερομηνίες: 4-6 Δεκεμβρίου 2026Τοποθεσία: METApolis, Παλαιών Πατρών Γερμανού 7, πλ. Κλαυθμώνος, Αθήνα (μετρό Πανεπιστήμιο)Ώρες λειτουργίας:•Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026 17.00 - 22.00•Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026 10.00 - 21.00•Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026 11.00 - 18.00