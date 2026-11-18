Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Villagers of Ioannina City: Ετoιμάζoυν μίνι χειμερινή περιoδεία στην Ελλάδα
Villagers of Ioannina City: Ετoιμάζoυν μίνι χειμερινή περιoδεία στην Ελλάδα
Θα δώσoυν συναυλίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ιωάννινα
Χειμερινά ραντεβού με το κοινό τους δίνουν οι Villagers of Ioannina City καθώς πριν την έναρξη της ευρωπαϊκής τους περιοδείας θα δώσουν τέσσερις συναυλίες σε τέσσερις διαφορετικές ελληνικές πόλεις.
Στις 20 Φεβρουαρίου θα παίξουν στο Floyd, στην Αθήνα ενώ θα προηγηθούν οι ζωντανές εμφανίσεις τους στις 5 Φεβρουαρίου στο Circus της Λάρισας, στις 6 Φεβρουαρίου στο Principal Club Theater της Θεσσαλονίκης για να ολοκληρώσουν την μίνι αυτή εγχώρια περιοδεία στις 12 Μαρτίου στο Stage, στα Ιωάννινα.
Το νέο album του συγκροτήματος με τίτλο «Venceremos», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, μιλά για έναν κόσμο χτισμένο πάνω στον φόβο, την ψευδαίσθηση και τον έλεγχο, αλλά και για εκείνους που αρνούνται να υποταχθούν, αναζητώντας ξανά ελευθερία, αλήθεια και νόημα μέσα στα συντρίμμια.
Με τον χαρακτηριστικό ήχο τους, που ενώνει το heavy rock και την ψυχεδέλεια με την ελληνική παράδοση, οι Villagers of Ioannina City έχουν διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχόμενα sold out live σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Προπώληση εισιτηρίων για Αθήνα ΕΔΩ και για Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα ΕΔΩ
Στις 20 Φεβρουαρίου θα παίξουν στο Floyd, στην Αθήνα ενώ θα προηγηθούν οι ζωντανές εμφανίσεις τους στις 5 Φεβρουαρίου στο Circus της Λάρισας, στις 6 Φεβρουαρίου στο Principal Club Theater της Θεσσαλονίκης για να ολοκληρώσουν την μίνι αυτή εγχώρια περιοδεία στις 12 Μαρτίου στο Stage, στα Ιωάννινα.
Το νέο album του συγκροτήματος με τίτλο «Venceremos», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, μιλά για έναν κόσμο χτισμένο πάνω στον φόβο, την ψευδαίσθηση και τον έλεγχο, αλλά και για εκείνους που αρνούνται να υποταχθούν, αναζητώντας ξανά ελευθερία, αλήθεια και νόημα μέσα στα συντρίμμια.
Με τον χαρακτηριστικό ήχο τους, που ενώνει το heavy rock και την ψυχεδέλεια με την ελληνική παράδοση, οι Villagers of Ioannina City έχουν διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχόμενα sold out live σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Προπώληση εισιτηρίων για Αθήνα ΕΔΩ και για Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα