Ο Φαίδων Γρηγόριος Κυδωνιάτης είναι ο νέος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών (Federation of European Publishers – FEP), μετά την εκλογή του από τα μέλη της Ομοσπονδίας για τη διετία 2026-2028. Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας αναλαμβάνει την ηγεσία αυτού του κορυφαίου ευρωπαϊκού φορέα εκπροσώπησης των εκδοτών. Ο νέος Πρόεδρος διαδέχεται την Πολωνή εκδότρια, Sonia Draga, η οποία ολοκλήρωσε τη θητεία της.O εκδοτικός κλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτιστική βιομηχανία της Ευρώπης. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή εκδοτική δραστηριότητα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή αγορά, με τους ευρωπαϊκούς εκδοτικούς οίκους και ομίλους να κατέχουν εξέχουσα θέση στο παγκόσμιο εμπόριο βιβλίων, αλλά και στις ακαδημαϊκές εκδόσεις. Η παρουσία τους ενισχύεται από ένα ευρύ δίκτυο εκδοτικών δραστηριοτήτων και σημάτων (imprints) σε πολλές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, η FEPεκπροσωπεί τα συμφέροντα και τις θέσεις των εκδοτών 30 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διατηρώντας την έδρα της στις Βρυξέλλες.Η ανάδειξη Έλληνα στην Προεδρία της FEP αποτελεί σημαντικό σταθμό για την ελληνική εκδοτική κοινότητα, καθώς ενισχύει την παρουσία και τη συμμετοχή της χώρας στα ευρωπαϊκά κέντρα εκπροσώπησης και λήψης αποφάσεων σε ό,τι αφορά τον εκδοτικό χώρο. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής εκδοτικής δραστηριότητας και συμβάλλει στην ευρύτερη προβολή του ελληνικού πολιτισμού στη διεθνή σκηνή.Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της FEP για την περίοδο 2026-2028. Εκτός από τον Φαίδωνα Γρηγόριο Κυδωνιάτη (Ελλάδα, Eurasia Publications), ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος, τις υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνουν η Renate Punka (Λετονία, Janis Roze Publishers) ως Αντιπρόεδρος, ο Jesper Monthan(Σουηδία, Bonnier) ως Ταμίας και οι Barbara Budrich (Γερμανία, Verlag Barbara Budrich), Simon Littlewood(Ηνωμένο Βασίλειο, The Publishers Association) και Giulia Marangoni (Ιταλία, Associazione Italiana Editori) ως μέλη.Με την ολοκλήρωση της θητείας της Sonia Draga, τα μέλη της Ομοσπονδίας αναγνώρισαν και τίμησαν τη συμβολή της στο έργο της FEP, τόσο κατά την περίοδο που υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος (2024-2026) όσο και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πρωτοβουλίες και στα αποτελέσματα της θητείας της, καθώς και στη συμβολή της στην προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Ευρωπαίων εκδοτών.Από την πλευρά του, ο νέος Πρόεδρος της FEP, Φαίδων Γ. Κυδωνιάτης, ανάμεσα σε άλλα δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Sonia Draga για τη σημαντική συμβολή της και για την πορεία που χάραξε, οδηγώντας την Ομοσπονδία στην επίτευξη σειράς θετικών αποτελεσμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μαζί με τα αξιόλογα μέλη της FEP, στόχος μου είναι να ενισχύσουμε τη φωνή των εκδοτών και να αναδείξουμε τον καθοριστικό ρόλο τους στην Ευρώπη και διεθνώς. Σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων, τα βιβλία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αποστολή μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι να αναλάβουμε ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και στην καλλιέργεια μιας ισχυρότερης σχέσης των πολιτών με το διάβασμα. Εάν καταφέρουμε να επηρεάσουμε θετικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ανάγνωση και να διαμορφώσουμε νέες αναγνωστικές συνήθειες, θα έχουμε συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία μιας καλύτερης Ευρώπης».