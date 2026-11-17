Το Cycladic Identity είναι η Πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων και τη διατήρηση της μοναδικής τους ταυτότητας. Με άξονες τον Πολιτισμό, τη Βιοποικιλότητα και την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, λειτουργεί ως πλατφόρμα που προσελκύει πόρους και τους κατανέμει σε προγράμματα φορέων που δραστηριοποιούνται στα νησιά. Τις προτάσεις αξιολογεί η Επιστημονική Επιτροπή του Cycladic Identity που αποτελείται από τους: Δρα Δημήτρη Αθανασούλη, Διευθυντή Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Dr Michael Boyd, Senior Research Affiliate, Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center, The Cyprus Institute, Δημήτρη Καραβέλλα, Γενικό Διευθυντή WWF Ελλάς και Δρα Αγγελική Κοσμοπούλου, Αρχαιολόγο, Σύμβουλο Στρατηγικής Αφήγησης και Ιδρύτρια του Story Mentor. Μέχρι σήμερα η Πρωτοβουλία έχει στηρίξει 26 προγράμματα σε 15 νησιά των Κυκλάδων ενώ σύντομα θα ανακοινώσει 10 νέα προγράμματα προς χρηματοδότηση.Δείτε την ψηφιακή πλατφόρμα