Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη, εις μνήμην του ιδρυτή της Πινακοθήκης Κουβουτσάκη, ένας χώρος πολιτισμού χωρίς εισιτήριο για όλους τους επισκέπτες και κυρίως για τους μαθητές σχολείων, στους οποίους γίνεται δωρεάν ξενάγηση





Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την



Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος και κλασική φιλόλογος κυρία







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Στη συνέχεια, ο Φραντσέσκο Βιανέλλο μίλησε για τον φίλο του Παναγιώτη Κουβουτσάκη, μεταφέροντας προσωπικές μνήμες και στιγμές από τη ζωή του. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συναυλία του μουσικού κουαρτέτου L’ Anima, το οποίο παρουσίασε έργα των Mozart και Haydn, της Σοφίας Μαυρογενίδου, του Hans Krása και του Borodin, με τους μουσικούς Στέλλα Τσάνη και Ευγενία Μπρουνίλντα-Μάλο στο βιολί, Αντώνη Μανιά στη βιόλα και Λευκή Κολοβού στο τσέλο, οι οποίοι χάρισαν στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία.



Με ιδιαίτερη συγκίνηση και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου 2026, στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη, η εκδήλωση μνήμης για το όραμα και την προσφορά του Παναγιώτη Κουβουτσάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την απώλειά του, το 2016.Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Πινακοθήκη Κουβουτσάκη σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Ορχήστρας Κηφισιάς» και ήταν αφιερωμένη στο όραμα του «επίμονου συλλέκτη» Παναγιώτη Κουβουτσάκη, που συνέδεσε το όνομά του με την αγάπη για τις τέχνες και κυρίως για την ελληνική παραστατική ζωγραφική και γλυπτική, αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη πολιτισμού με την ομώνυμη Πινακοθήκη στην Κηφισιά.Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος και κλασική φιλόλογος κυρία Βίκυ Φλέσσα , η οποία συνέβαλε στη δημιουργία μιας βραδιάς αναστοχασμού και τιμής στη μνήμη του ιδρυτή της Πινακοθήκης. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της Όλγας Κουβουτσάκη στη δημιουργία της Πινακοθήκης και την κοινή διαδρομή της με τον Παναγιώτη Κουβουτσάκη.Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο δήμαρχος Κηφισιάς κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και την προσφορά του συλλέκτη και τόνισε τη σημασία της ύπαρξης της Πινακοθήκης Κουβουτσάκη ως εστίας παιδείας και πολιτισμού, καθώς την Πινακοθήκη επισκέπτονται μαθητές και άλλοι επισκέπτες χωρίς εισιτήριο. Επίσης, ο δήμαρχος κ. Ξυπολυτάς δεσμεύτηκε ότι σύντομα ένας κοινόχρηστος χώρος στην Κηφισιά θα φέρει το όνομα του Παναγιώτη Κουβουτσάκη σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του συλλέκτη και της ομώνυμης Πινακοθήκης στην Κηφισιά.Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή βίντεο αφιερωμένων στη ζωή και το όραμά του Παναγιώτη Κουβουτσάκη, σε επιμέλεια της Βίκυς Φλέσσα, μοντάζ του Κώστα Κουράκου και αφήγηση της Ευτυχίας Χαραλαμπάκη. Ακολούθησε το βίντεο «Ο χορός συναντά τη ζωγραφική», που αποτέλεσε έναν καλλιτεχνικό διάλογο χορού και εικαστικών τεχνών με τη φωνή του ιδρυτή, σε χορογραφία από την Αθηνά Χαραλαμπάκη και σκηνοθεσία – ζωντανή αφήγηση από την Ευτυχία Χαραλαμπάκη.Στη συνέχεια, ο Φραντσέσκο Βιανέλλο μίλησε για τον φίλο του Παναγιώτη Κουβουτσάκη, μεταφέροντας προσωπικές μνήμες και στιγμές από τη ζωή του. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συναυλία του μουσικού κουαρτέτου L’ Anima, το οποίο παρουσίασε έργα των Mozart και Haydn, της Σοφίας Μαυρογενίδου, του Hans Krása και του Borodin, με τους μουσικούς Στέλλα Τσάνη και Ευγενία Μπρουνίλντα-Μάλο στο βιολί, Αντώνη Μανιά στη βιόλα και Λευκή Κολοβού στο τσέλο, οι οποίοι χάρισαν στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία.

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στη μνήμη του Παναγιώτη Κουβουτσάκη, αλλά και μια υπενθύμιση της διαχρονικής αξίας του οράματός του: της δημιουργίας ενός ζωντανού χώρου συνάντησης της τέχνης και του πολιτισμού.



Δέκα χρόνια μετά, το όραμά του εξακολουθεί να εμπνέει και να βρίσκει έκφραση μέσα από την Πινακοθήκη Κουβουτσάκη και τους ανθρώπους που συνεχίζουν να στηρίζουν τον πολιτισμό.