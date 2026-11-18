Από τότε ξεκινά η στενή σχέση της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών με την Στοά του Αττάλου η οποία συνεχίστηκε απρόσκοπτα τις επόμενες δεκαετίες. Εκεί άλλωστε στεγάζεται, εκτός από το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς, και το δραστήριο ερευνηνητικό κέντρο της το οποίο συνεχίζει τις ανασκαφές και τις συντηρήσεις των ευρημάτων ενώ διοργανώνει παράλληλα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.Τώρα, λοιπόν, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου, μέσω σύμβασης δωρεάς, τη χρηματοδότηση της εκπόνησης της στατικής μελέτης και της εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών για την αποκατάσταση της στέγης του μνημείου, με προϋπολογισμό έως 1.100.000 ευρώ.«Από την ανακατασκευή της από την Αμερικανική Σχολή τη δεκαετία του 1950, το εμβληματικό αυτό μνημείο επιτελεί τη σύγχρονη λειτουργία του ως μουσείο, χώρος εκδηλώσεων και αποθηκευτικός χώρος για τα ευρήματα των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς. Η Αγορά βρίσκεται, εδώ και πολλές δεκαετίες, στο επίκεντρο της αποστολής της Σχολής, με γενιές ερευνητών και φοιτητών να συμβάλλουν στην ανασκαφή, τη μελέτη και την προστασία της. Με τη δωρεά για την πλήρη χρηματοδότηση και εκτέλεση του έργου επισκευής της στέγης της Στοάς, η Σχολή επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευσή της στην Αρχαία Αγορά, καθώς και την ουσιαστική συνεργασία της με το Υπουργείο Πολιτισμού» σημείωσε η διευθύντρια της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, Bonna Wescoat.Από την πλευρά της ηυπογράμμισε: «Η συνεργασία μας με την Αμερικανική Σχολή, έναν φορέα με μακρά επιστημονική παρουσία και προσφορά στην Ελλάδα, αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα ουσιαστικής σύμπραξης για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας του μνημείου και η διατήρησή του για τις επόμενες γενιές».