Α ποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορία του χορού

μπαλέτου, η «Ζιζέλ» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στην Από τις 20 Δεκεμβρίου 2026, για έντεκα παραστάσεις, έως τις 10 Ιανουαρίου το αριστουργηματικό αυτό μπαλέτο του ρομαντισμού με τη σαγηνευτική μουσική του Αντόλφ Αντάμ θα παρουσιάζεται στη διάσημη χορογραφία του Μαριύς Πετιπά που αναβιώνουν οι διακεκριμένες χορογράφοι Βερόνικα Βιγιάρ και Ελένα Ιγκλέσιας. σε μουσική διεύθυνση του Χοσέ Σαλασάρ, με τη συμμετοχή της Ορχήστρας και του Μπαλέτου της ΕΛΣ, καθώς και διεθνών σταρ του μπαλέτου.



Η «Ζιζέλ» αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορία του χορού. Ο ομώνυμος ρόλος, που συχνά αποκαλείται ως «ο Άμλετ του μπαλέτου», συνιστά μια από τις σημαντικότερες ερμηνευτικές προκλήσεις για μια χορεύτρια κλασικού μπαλέτου. Από την πρεμιέρα της στην Όπερα του Παρισιού, στις 28 Ιουνίου 1841, με την Καρλόττα Γκρίζι και τον Λυσιέν Πετιπά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Ζιζέλ διαγράφει μια μακρά πορεία στις σημαντικότερες σκηνές του κόσμου, εξακολουθώντας να συγκινεί το κοινό.



Η χορογραφική παράδοση του έργου, που συνδέθηκε στενά με τον Μαριύς Πετιπά, διατηρεί μέχρι σήμερα τη ζωντάνια και τη γοητεία της, φωτίζοντας με ευαισθησία την ανθρώπινη αδυναμία, την προδοσία και την απώλεια, αλλά και τη δύναμη της ανιδιοτελούς αγάπης, η οποία υπερβαίνει ακόμη και τα όρια του θανάτου.



Έπειτα από τη σταδιακή απουσία της από το δυτικοευρωπαϊκό ρεπερτόριο μετά το 1867, η Ζιζέλ επέστρεψε στις σκηνές της Δύσης το 1910, με την παρουσίασή της από τα Ρωσικά Μπαλέτα του Σεργκέι Ντιάγκιλεφ στο Παρίσι. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάστηκε αρχικά μόνο η Β΄ Πράξη, το 1982, ενώ η πρώτη παρουσίαση ολόκληρου του μπαλέτου πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1983, με την Κατερίνα Δήμα στον ρόλο της Ζιζέλ και τον Άγγελο Χατζή στον ρόλο του Άλμπρεχτ.



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Τη μουσική της Ζιζέλ συνέθεσε ο Γάλλος Αντόλφ Αντάμ (1803-1856), ο οποίος, παρά το πλούσιο οπερατικό του έργο, που περιλαμβάνει 39 όπερες, καθιερώθηκε κυρίως μέσα από τη μουσική του για το μπαλέτο. Στην αναθεωρημένη εκδοχή της χορογραφίας, ο Μαριύς Πετιπά ανέθεσε στον Αυστριακό συνθέτη Λέον Μίνκους τη σύνθεση ενός pas de deux για τη Ζιζέλ και τον Άλμπρεχτ, το οποίο προστέθηκε στην Α΄ Πράξη. Στη χορογραφία που παρουσιάζεται σήμερα, η μουσική επένδυση περιλαμβάνει επιπλέον συνθέσεις του Φρήντριχ Μπούργκμυλλερ, ενώ η τελική σκηνή ακολουθεί τη μουσική διαμόρφωση του Μπορίς Ασάφιεφ.



Ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα του κλασικούη «» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στην Εθνική Λυρική Σκηνή το αριστουργηματικό αυτό μπαλέτο του ρομαντισμού με τη σαγηνευτική μουσική του Αντόλφ Αντάμ θα παρουσιάζεται στη διάσημη χορογραφία του Μαριύς Πετιπά που αναβιώνουν οι διακεκριμένες χορογράφοι Βερόνικα Βιγιάρ και Ελένα Ιγκλέσιας. σε μουσική διεύθυνση του Χοσέ Σαλασάρ, με τη συμμετοχή της Ορχήστρας και του Μπαλέτου της ΕΛΣ, καθώς και διεθνών σταρ του μπαλέτου.Η «Ζιζέλ» αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορία του χορού. Ο ομώνυμος ρόλος, που συχνά αποκαλείται ως «ο Άμλετ του μπαλέτου», συνιστά μια από τις σημαντικότερες ερμηνευτικές προκλήσεις για μια χορεύτρια κλασικού μπαλέτου. Από την πρεμιέρα της στην Όπερα του Παρισιού, στις 28 Ιουνίου 1841, με την Καρλόττα Γκρίζι και τον Λυσιέν Πετιπά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Ζιζέλ διαγράφει μια μακρά πορεία στις σημαντικότερες σκηνές του κόσμου, εξακολουθώντας να συγκινεί το κοινό.Η χορογραφική παράδοση του έργου, που συνδέθηκε στενά με τον Μαριύς Πετιπά, διατηρεί μέχρι σήμερα τη ζωντάνια και τη γοητεία της, φωτίζοντας με ευαισθησία την ανθρώπινη αδυναμία, την προδοσία και την απώλεια, αλλά και τη δύναμη της ανιδιοτελούς αγάπης, η οποία υπερβαίνει ακόμη και τα όρια του θανάτου.Έπειτα από τη σταδιακή απουσία της από το δυτικοευρωπαϊκό ρεπερτόριο μετά το 1867, η Ζιζέλ επέστρεψε στις σκηνές της Δύσης το 1910, με την παρουσίασή της από τα Ρωσικά Μπαλέτα του Σεργκέι Ντιάγκιλεφ στο Παρίσι. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάστηκε αρχικά μόνο η Β΄ Πράξη, το 1982, ενώ η πρώτη παρουσίαση ολόκληρου του μπαλέτου πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1983, με την Κατερίνα Δήμα στον ρόλο της Ζιζέλ και τον Άγγελο Χατζή στον ρόλο του Άλμπρεχτ.Η «Ζιζέλ», με τον πλήρη τίτλο «Ζιζέλ ή Τα βίλι», αναπτύσσεται σε δύο πράξεις και βασίζεται σε μύθο σλαβικής προέλευσης, τον οποίο ο Τεοφίλ Γκωτιέ και ο Ζυλ-Ανρί Βερνουά ντε Σαιν-Ζωρζ γνώρισαν μέσα από σχετικό δοκίμιο του Χάινριχ Χάινε. Κατά την αρχική παρουσίαση του έργου, οι σκηνές παντομίμας καταλάμβαναν μεγαλύτερο μέρος της δράσης, καθώς η τεχνική του χορού με πουέντ βρισκόταν ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Με την πάροδο του χρόνου, αρκετές από αυτές αντικαταστάθηκαν από χορευτικά μέρη, επιφέροντας αλλαγές και στη μουσική σύνθεση, με περικοπές, συντομεύσεις και αναδιάταξη επιμέρους τμημάτων. Μαζί με τη Συλφίδα (1832), η Ζιζέλ συγκαταλέγεται στα πρώτα μπαλέτα στα οποία η χορεύτρια εγκατέλειψε τις μακρύτερες φούστες της εποχής, εμφανιζόμενη με ένδυμα που άφηνε ακάλυπτες τις γάμπες.Τη μουσική της Ζιζέλ συνέθεσε ο Γάλλος Αντόλφ Αντάμ (1803-1856), ο οποίος, παρά το πλούσιο οπερατικό του έργο, που περιλαμβάνει 39 όπερες, καθιερώθηκε κυρίως μέσα από τη μουσική του για το μπαλέτο. Στην αναθεωρημένη εκδοχή της χορογραφίας, ο Μαριύς Πετιπά ανέθεσε στον Αυστριακό συνθέτη Λέον Μίνκους τη σύνθεση ενός pas de deux για τη Ζιζέλ και τον Άλμπρεχτ, το οποίο προστέθηκε στην Α΄ Πράξη. Στη χορογραφία που παρουσιάζεται σήμερα, η μουσική επένδυση περιλαμβάνει επιπλέον συνθέσεις του Φρήντριχ Μπούργκμυλλερ, ενώ η τελική σκηνή ακολουθεί τη μουσική διαμόρφωση του Μπορίς Ασάφιεφ.

Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε δύο πράξεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τραγική ιστορία μιας νεαρής χωριατοπούλας που ερωτεύεται τον κόμη Άλμπρεχτ, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική του ταυτότητα. Εκείνος, μεταμφιεσμένος σε απλό χωρικό, κερδίζει την αγάπη της, αποκρύπτοντας ωστόσο ότι είναι ήδη μνηστευμένος με μια άλλη γυναίκα. Όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται, η Ζιζέλ αδυνατεί να αντέξει την προδοσία και, έχοντας χάσει τα λογικά της, πεθαίνει. Η ιστορία μεταφέρεται τότε σε ένα σκοτεινό δάσος, όπου, κάτω από το φως της πανσελήνου, εμφανίζονται τα βίλι, τα πνεύματα νεαρών γυναικών που προδόθηκαν από τους αγαπημένους τους πριν από τον γάμο τους, και μετά τον θάνατό τους μεταμορφώθηκαν σε ξωτικά. Κάθε άντρας που θα βρεθεί στον δρόμο τους είναι καταδικασμένος να παρασυρθεί σε έναν αδιάκοπο χορό μέχρι θανάτου. Ανάμεσά τους, ο μετανοημένος Άλμπρεχτ, αναζητά τον τάφο της Ζιζέλ και πέφτει θύμα του εκδικητικού χορού των βίλι. Η Ζιζέλ, όμως, επιστρέφει από τον κόσμο των νεκρών και με τη δύναμη της αγάπης της παρεμβαίνει για να τον προστατεύσει, κρατώντας τον μακριά από τον θάνατο μέχρι την αυγή, μέχρι τη στιγμή που τα πνεύματα χάνουν τη δύναμή τους. Παρά την προδοσία που υπέστη, τον συγχωρεί και τον σώζει, αφήνοντάς τον να συνεχίσει τη ζωή του με τη μνήμη της, πριν η ίδια επιστρέψει στον κόσμο των σκιών.



Η «Ζιζέλ» είναι μια βαθιά ποιητική ιστορία για τον έρωτα, την προδοσία, την απώλεια και τη συγχώρεση, όπου η αγάπη αποδεικνύεται ισχυρότερη ακόμη και από τον θάνατο. Η αντίθεση ανάμεσα στον γήινο και ρεαλιστικό κόσμο της πρώτης πράξης και την απόκοσμη, αιθέρια ατμόσφαιρα της δεύτερης αναδεικνύει τη διττή φύση του έργου, που ισορροπεί ανάμεσα στο ανθρώπινο δράμα και το μεταφυσικό στοιχείο.



Σε αυτό το τόσο απαιτητικό τεχνικά και ερμηνευτικά μπαλέτο, τη σκηνή θα μοιραστούν οι εξαίρετοι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ με διεθνώς αναγνωρισμένους φιλοξενούμενους χορευτές.



Για τον ρόλο της Ζιζέλ έχει επιλεγεί ένα καστ διακεκριμένων χορευτριών, διεθνούς ακτινοβολίας, με τις Ελιζάμπετ Τόνεφ (20, 26 Δεκ.), Μάια Μακατέλι (22, 24 Δεκ.) και Ξένια Οβσιάνικ (31 Δεκ. / 2, 3, 10 Ιαν.) να επιστρέφουν και φέτος στον ομώνυμο ρόλο –μετά την εξαιρετική εμφάνισή τους την περασμένη σεζόν στην ΕΛΣ–, ενώ στην παραγωγή θα ντεμπουτάρει και η Ρίχο Σακαμότο (7, 8, 9 Ιαν.). Η Ελίζαμπετ Τόνεφ, Α΄ Χορεύτρια στο Κρατικό Μπαλέτο Βαυαρίας και βραβευμένη με το Βραβείο Κονστάντσε Βέρνον, έχει ερμηνεύσει σημαντικούς ρόλους του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, συνεργαζόμενη με κορυφαίους χορογράφους. Η Γεωργιανή Μάια Μακατέλι, Α΄ Χορεύτρια του Ολλανδικού Εθνικού Μπαλέτου επιστρέφει στην ΕΛΣ μετά τη Ζιζέλ του 2025/26 και την εξαιρετική της εμφάνιση στον Δον Κιχώτη το 2022. Με διεθνή πορεία, έχει διακριθεί σε πρωταγωνιστικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου, ενώ έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το βραβείο «Χορεύτρια της χρονιάς» του περιοδικού Dance Europe. Η Ξένια Οβσιάνικ, Βρετανολευκορωσίδα Α΄ Χορεύτρια του Κρατικού Μπαλέτου του Βερολίνου, ξεκίνησε την καριέρα της στο Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας και έχει ερμηνεύσει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σημαντικά έργα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Στην πορεία της έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Βραβείο Dance Open και το Premio Eccellenza della Danza. Η Ρίχο Σακαμότο, Α΄ Χορεύτρια του Ολλανδικού Εθνικού Μπαλέτου από το 2021, έχει διαγράψει μια σημαντική διεθνή πορεία, με χρυσό μετάλλιο στον διαγωνισμό Youth America Grand Prix (2010) και διακρίσεις από το περιοδικό Dance Europe για τις ερμηνείες της σε έργα σύγχρονου ρεπερτορίου.



Τον ρόλο του Κόμη Άλμπρεχτ μοιράζονται οι Βίκτορ Καϊσέτα (20, 26 Δεκ.), Γιανγκ Γκιου Τσόι (22, 24 Δεκ.), Αλεχάντρο Βιρέγιες (31 Δεκ. / 2, 3, 9, 10 Ιαν.) και Νταβίντ Μόττα Σοάρες (7, 8 Ιαν.). Ο Βίκτορ Καϊσέτα είναι Α΄ Χορευτής στο Κρατικό Μπαλέτο της Βιέννης. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το Μπαλέτο Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης και το Εθνικό Μπαλέτο της Ολλανδίας. Ο Γιανγκ Γκιου Τσόι, ο οποίος ερμήνευσε τον ρόλο του Άλμπρεχτ στην ΕΛΣ και τη σεζόν 2025/26, είναι Α΄ Χορευτής του Εθνικού Μπαλέτου της Ολλανδίας, έχει τιμηθεί με το βραβείο Αλεξάντρα Ράντιους (2017) και έχει ξεχωρίσει σε πρωταγωνιστικούς ρόλους του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Ο διακεκριμένος Αλεχάντρο Βιρέγιες είναι Α΄ Χορευτής με διεθνή σταδιοδρομία, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικούς οργανισμούς, όπως το Εθνικό Μπαλέτο της Κούβας, το Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας, το Κρατικό Μπαλέτο Βαυαρίας και το Κρατικό Μπαλέτο του Βερολίνου, ενώ έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς χορού. Ο Νταβίντ Μόττα Σοάρες είναι Α΄ Χορευτής στο Κρατικό Μπαλέτο του Βερολίνου. Απόφοιτος της Ακαδημίας Μπαλέτου Μπολσόι, ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως Α΄ Χορευτής στο Θέατρο Μπολσόι της Μόσχας.



Τον ρόλο του Ιλαρίωνα μοιράζονται οι Α΄ Χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ Βαγγέλης Μπίκος (20, 26 Δεκ. / 2, 8, 10 Ιαν.) και Ντανίλο Ζέκα (22, 24 Δεκ. / 7 Ιαν.), καθώς και ο Γιώργος Χατζόπουλος (31 Δεκ. / 3, 9 Ιαν.) από το Corps de ballet της ΕΛΣ.



Τη Μύρτα ερμηνεύουν η Καρολλίνα Μπάστος (20, 26, 31 Δεκ. / 2, 3 Ιαν.), Σολίστ του Κρατικού Μπαλέτου της Βαυαρίας, με διακρίσεις σε σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς μπαλέτου, η Λετίσια Ντίας (22, 24 Δεκ.), Α΄ Χορεύτρια του Βασιλικού Μπαλέτου του Λονδίνου, με σημαντική παρουσία σε πρωταγωνιστικούς ρόλους του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, καθώς και η Όλγα Μάρκαρη (7, 8, 9, 10 Ιαν.), η οποία ενσάρκωσε τον ρόλο και την προηγούμενη σεζόν (2025/26).



Με την Ορχήστρα, τους Α΄ Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κορυφαίους, το Corps de ballet, καθώς και μαθητές και σπουδαστές της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.



Ημέρες και ώρες παραστάσεων



20, 22, 24, 26, 31 Δεκεμβρίου 2026

2, 3, 7, 8, 9, 10 Ιανουαρίου 2027

Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή, 24 & 31 Δεκ.: 18.30)