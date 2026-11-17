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Emma Shapplin: Η διάσημη Γαλλίδα ερμηνεύτρια έρχεται τον Δεκέμβριο για δύο εμφανίσεις στην Αθήνα
Emma Shapplin: Η διάσημη Γαλλίδα ερμηνεύτρια έρχεται τον Δεκέμβριο για δύο εμφανίσεις στην Αθήνα
Συνδυάζει μοναδικά την την όπερα με την ποπ μουσική
Μία από τις πιο ξεχωριστές και επιβλητικές φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής επιστρέφει στην Αθήνα Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, το gazarte origin stage υποδέχεται τη σπουδαία Emma Shapplin, τη Γαλλίδα ερμηνεύτρια που επαναπροσδιόρισε τα όρια ανάμεσα στην όπερα, τη νεοκλασική μουσική και τη σύγχρονη pop, για δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες συναίσθημα, ατμόσφαιρα και μουσική μαγεία.
Με μια καριέρα που εκτείνεται σε σχεδόν τρεις δεκαετίες, εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και εμφανίσεις στις σημαντικότερες σκηνές του κόσμου, η Emma Shapplin έχει κατακτήσει μια εντελώς δική της θέση στο διεθνές μουσικό στερέωμα. Αρνούμενη να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο μουσικό είδος, ανέπτυξε σταδιακά ένα πρωτότυπο ύφος που συνδύαζε φαινομενικά αντίθετους κόσμους, δημιουργώντας μια νέα, συναρπαστική μουσική γλώσσα. Η επιλογή της δε, να ερμηνεύει μεγάλο μέρος του πρώιμου έργου της στα μεσαιωνικά ιταλικά, αντλώντας έμπνευση από την κλασική λογοτεχνία και την ποίηση, προσέδωσε στις συνθέσεις της έναν διαχρονικό, μυστηριακό χαρακτήρα που έμελλε να γίνει το προσωπικό της σήμα κατατεθέν.
Tο 1998, η κυκλοφορία του εμβληματικού «Carmine Meo» σηματοδότησε την αρχή μιας εντυπωσιακής διεθνούς διαδρομής. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και πολυπλατινένιες διακρίσεις, το άλμπουμ καθιέρωσε την Emma Shapplin ως μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του classical crossover, χαρίζοντας στο κοινό διαχρονικές συνθέσεις όπως το καθηλωτικό «Spente le Stelle». Η συνέχεια υπήρξε εξίσου συναρπαστική, με το Etterna να διευρύνει ακόμη περισσότερο τους μουσικούς της ορίζοντες, μέσα από τη συνεργασία της με τον καταξιωμένο κινηματογραφικό συνθέτη Graeme Revell και τη συμμετοχή της London Philharmonic Orchestra και της χορωδίας της, σε ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα ιστορικά Abbey Road Studios.
Τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, παραγωγός, αλλά και δημιουργός με έντονη παρουσία στον χώρο της φωτογραφίας και των εικαστικών τεχνών, η Emma Shapplin αντιμετωπίζει κάθε της έργο ως μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία. Αυτή η αφοσίωση στη λεπτομέρεια και την αισθητική έχει μεταφερθεί και στις ζωντανές εμφανίσεις της, που ξεπερνούν τα όρια μιας συμβατικής συναυλίας, συνδυάζοντας τη μουσική με τη θεατρικότητα, τη δραματουργία και την έντονη συναισθηματική έκφραση.
Η διεθνής της πορεία την έχει οδηγήσει σε μερικούς από τους πλέον εντυπωσιακούς συναυλιακούς χώρους του πλανήτη, από το Παλάτι του Κρεμλίνου στη Μόσχα και την Esplanade της Σιγκαπούρης, μέχρι την ιστορική αρένα της Καισάρειας, σκηνές της Λατινικής Αμερικής και μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, οι συνεργασίες της με καλλιτέχνες όπως οι Paolo Conte και Graeme Revell, αλλά και η συμμετοχή της στο soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας Red Planet, επιβεβαιώνουν την πολυσχιδή δημιουργική της προσωπικότητα.
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Με μια καριέρα που εκτείνεται σε σχεδόν τρεις δεκαετίες, εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και εμφανίσεις στις σημαντικότερες σκηνές του κόσμου, η Emma Shapplin έχει κατακτήσει μια εντελώς δική της θέση στο διεθνές μουσικό στερέωμα. Αρνούμενη να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο μουσικό είδος, ανέπτυξε σταδιακά ένα πρωτότυπο ύφος που συνδύαζε φαινομενικά αντίθετους κόσμους, δημιουργώντας μια νέα, συναρπαστική μουσική γλώσσα. Η επιλογή της δε, να ερμηνεύει μεγάλο μέρος του πρώιμου έργου της στα μεσαιωνικά ιταλικά, αντλώντας έμπνευση από την κλασική λογοτεχνία και την ποίηση, προσέδωσε στις συνθέσεις της έναν διαχρονικό, μυστηριακό χαρακτήρα που έμελλε να γίνει το προσωπικό της σήμα κατατεθέν.
Tο 1998, η κυκλοφορία του εμβληματικού «Carmine Meo» σηματοδότησε την αρχή μιας εντυπωσιακής διεθνούς διαδρομής. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και πολυπλατινένιες διακρίσεις, το άλμπουμ καθιέρωσε την Emma Shapplin ως μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του classical crossover, χαρίζοντας στο κοινό διαχρονικές συνθέσεις όπως το καθηλωτικό «Spente le Stelle». Η συνέχεια υπήρξε εξίσου συναρπαστική, με το Etterna να διευρύνει ακόμη περισσότερο τους μουσικούς της ορίζοντες, μέσα από τη συνεργασία της με τον καταξιωμένο κινηματογραφικό συνθέτη Graeme Revell και τη συμμετοχή της London Philharmonic Orchestra και της χορωδίας της, σε ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα ιστορικά Abbey Road Studios.
Τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, παραγωγός, αλλά και δημιουργός με έντονη παρουσία στον χώρο της φωτογραφίας και των εικαστικών τεχνών, η Emma Shapplin αντιμετωπίζει κάθε της έργο ως μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία. Αυτή η αφοσίωση στη λεπτομέρεια και την αισθητική έχει μεταφερθεί και στις ζωντανές εμφανίσεις της, που ξεπερνούν τα όρια μιας συμβατικής συναυλίας, συνδυάζοντας τη μουσική με τη θεατρικότητα, τη δραματουργία και την έντονη συναισθηματική έκφραση.
Η διεθνής της πορεία την έχει οδηγήσει σε μερικούς από τους πλέον εντυπωσιακούς συναυλιακούς χώρους του πλανήτη, από το Παλάτι του Κρεμλίνου στη Μόσχα και την Esplanade της Σιγκαπούρης, μέχρι την ιστορική αρένα της Καισάρειας, σκηνές της Λατινικής Αμερικής και μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, οι συνεργασίες της με καλλιτέχνες όπως οι Paolo Conte και Graeme Revell, αλλά και η συμμετοχή της στο soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας Red Planet, επιβεβαιώνουν την πολυσχιδή δημιουργική της προσωπικότητα.
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