Σε 24χρονη ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα: Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Παντελεήμονας Σορός Βαλίτσα Μπουρκίνα Φάσο

Σε 24χρονη ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα: Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου

Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη νεαρή γυναίκα μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων - Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις συνθήκες θανάτου της 24χρονης και στις κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της

Σε 24χρονη ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα: Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
65 ΣΧΟΛΙΑ
Σε 24χρονη γυναίκα από την Μπουρκίνα Φάσο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, το απόγευμα της Κυριακής (8/11).

Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη νεαρή γυναίκα μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ διαπιστώθηκε ότι η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί από φίλο της στις 29 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτοποίηση της 24χρονης έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων που υπήρχαν ήδη στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., καθώς η νεαρή είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ζητήματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα με την παράνομη είσοδό της στη χώρα. 

Υπενθυμίζεται ότι η σορός εντοπίστηκε σε βαλίτσα που είχε εγκαταλειφθεί σε πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης. Ένας διερχόμενος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ενημέρωσε την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο να διαπιστώνουν ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν το πτώμα μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής η σορός δεν είχε κακώσεις, ενώ απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου που φαίνεται να επήλθε πριν από 7 ημέρες περίπου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πόδια της γυναίκας είχαν βρεθεί δεμένα, στοιχείο που εξετάζεται από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις συνθήκες θανάτου της 24χρονης και στις κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
65 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης