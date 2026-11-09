Σε 24χρονη ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα: Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου
Σε 24χρονη ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα: Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου
Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη νεαρή γυναίκα μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων - Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις συνθήκες θανάτου της 24χρονης και στις κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της
Σε 24χρονη γυναίκα από την Μπουρκίνα Φάσο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, το απόγευμα της Κυριακής (8/11).
Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη νεαρή γυναίκα μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ διαπιστώθηκε ότι η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί από φίλο της στις 29 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτοποίηση της 24χρονης έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων που υπήρχαν ήδη στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., καθώς η νεαρή είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ζητήματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα με την παράνομη είσοδό της στη χώρα.
Υπενθυμίζεται ότι η σορός εντοπίστηκε σε βαλίτσα που είχε εγκαταλειφθεί σε πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης. Ένας διερχόμενος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ενημέρωσε την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο να διαπιστώνουν ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν το πτώμα μιας γυναίκας.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής η σορός δεν είχε κακώσεις, ενώ απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου που φαίνεται να επήλθε πριν από 7 ημέρες περίπου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πόδια της γυναίκας είχαν βρεθεί δεμένα, στοιχείο που εξετάζεται από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπόθεση.
Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις συνθήκες θανάτου της 24χρονης και στις κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της.
Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη νεαρή γυναίκα μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ διαπιστώθηκε ότι η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί από φίλο της στις 29 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτοποίηση της 24χρονης έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων που υπήρχαν ήδη στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., καθώς η νεαρή είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ζητήματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα με την παράνομη είσοδό της στη χώρα.
Υπενθυμίζεται ότι η σορός εντοπίστηκε σε βαλίτσα που είχε εγκαταλειφθεί σε πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης. Ένας διερχόμενος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ενημέρωσε την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο να διαπιστώνουν ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν το πτώμα μιας γυναίκας.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής η σορός δεν είχε κακώσεις, ενώ απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου που φαίνεται να επήλθε πριν από 7 ημέρες περίπου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πόδια της γυναίκας είχαν βρεθεί δεμένα, στοιχείο που εξετάζεται από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπόθεση.
Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις συνθήκες θανάτου της 24χρονης και στις κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της.
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