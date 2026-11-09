Μπακογιάννη: Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας για το καλώδιο είναι η χαμηλότερη διπλωματική κίνηση, δεν έχει καμία σχέση με αναγνώριση δικαιοδοσίας
Μπακογιάννη: Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας για το καλώδιο είναι η χαμηλότερη διπλωματική κίνηση, δεν έχει καμία σχέση με αναγνώριση δικαιοδοσίας
«H Γαλλία το έκανε γιατί θέλει να έχει απολύτως το κεφάλι της ήσυχο και να μην υπάρξουν εντάσεις στην περιοχή είπε η Ντόρα Μπακογιάννη
Για την ενημέρωση της Τουρκίας από τη Γαλλία σχετικά με τις έρευνες του πλοίου Abeille Marengo που αφορούν το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, μίλησε το πρωί της Δευτέρας η Ντόρα Μπακογιάννη, ξεκαθαρίζοντας ότι «η Ελλάδα έδωσε την άδεια, η Κύπρος έδωσε την άδεια, γιατί το καλώδιο περνάει από τα δικά μας διεθνή ύδατα».
Όπως εξήγησε στον ΑΝΤ1 η πρώην υπουργός Εξωτερικών, «η Τουρκία έκανε μια διαχείριση. Η επίσημη Άγκυρα δέχθηκε μια ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, τη χαμηλότερη διπλωματική κίνηση. Έγινε μια ενημέρωση σε όλες τις χώρες που έχουν το οποιοδήποτε ενδιαφέρον στο θέμα».
Κατά την κυρία Μπακογιάνη «η Γαλλία το έκανε γιατί θέλει να έχει απολύτως το κεφάλι της ήσυχο και να μην υπάρξουν εντάσεις στην περιοχή. Δεν αναγνωρίζει δικαιοδοσία και το να το λέμε εμείς αυτό είναι τεράστιο λάθος. Το να βγαίνει η αντιπολίτευση και να το λέει αυτό είναι λάθος είναι ενάντια στα συμφέροντά μας γιατί δεν έχει βάση. Δεν έχει καμία σχέση η απλή ενημέρωση με αναγνώριση δικαιοδοσίας. Νομικά οποιονδήποτε καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και αν ρωτήσεις θα σου δώσει αυτή την απάντηση».
Στο πλαίσιο αυτό είπε, δε, ότι «αν ήμουν επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη γιατί θα περνούσε μια φάση περιττής έντασης. Αυτή η ιστορία θα κρατήσει 6 μήνες. Γι' αυτό το θέμα η αίσθησή μου είναι ότι οι Τούρκοι γνωρίζοντας πού έχουν φτάσει τα όριά τους, κάνουν μια διαχείριση στο εσωτερικό τους γιατί εθνικοπατριώτες υπάρχουν και στις δύο χώρες. Αλί και τρισαλί αν άνθρωποι χωρίς γνώση και μέτρο έχουν την ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής».
Η κυρία Μπακογιάννη είπε, στη συνέχεια, «λυπάμαι πάρα πολύ για όσα γράφονται γιατί είναι σαν να αποδέχονται ότι η Ελλάδα έχει χάσει κάποιο κυριαρχικό δικαίωμα, που είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν έχει καμία βάση. Η Ελλάδα έδωσε την άδεια χωρίς περαιτέρω εντάσεις. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι απολύτως ήρεμα, το καλώδιο περνάει, η Ελλάδα έδωσε την άδεια γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Τουρκία ενημερώθηκε και είναι ευχαριστημένη γι' αυτό ενώ κάποτε ζητούσε να δώσει άδεια»
«Ας σταματήσουμε το αυτομαστίγωμα και ότι η Ελλάδα είναι αδύναμη. Δεν είμαστε υπερδύναμη αλλά μια χώρα που είναι ήρεμη δύναμη και στην τελική ανάλυση το αποτέλεσμα μετράει, ότι το καλώδιο θα περάσει χωρίς καμία άδεια από την Τουρκία» κατέληξε για το θέμα η Ντόρα Μπακογιάννη.
Όπως εξήγησε στον ΑΝΤ1 η πρώην υπουργός Εξωτερικών, «η Τουρκία έκανε μια διαχείριση. Η επίσημη Άγκυρα δέχθηκε μια ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, τη χαμηλότερη διπλωματική κίνηση. Έγινε μια ενημέρωση σε όλες τις χώρες που έχουν το οποιοδήποτε ενδιαφέρον στο θέμα».
Κατά την κυρία Μπακογιάνη «η Γαλλία το έκανε γιατί θέλει να έχει απολύτως το κεφάλι της ήσυχο και να μην υπάρξουν εντάσεις στην περιοχή. Δεν αναγνωρίζει δικαιοδοσία και το να το λέμε εμείς αυτό είναι τεράστιο λάθος. Το να βγαίνει η αντιπολίτευση και να το λέει αυτό είναι λάθος είναι ενάντια στα συμφέροντά μας γιατί δεν έχει βάση. Δεν έχει καμία σχέση η απλή ενημέρωση με αναγνώριση δικαιοδοσίας. Νομικά οποιονδήποτε καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και αν ρωτήσεις θα σου δώσει αυτή την απάντηση».
Στο πλαίσιο αυτό είπε, δε, ότι «αν ήμουν επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη γιατί θα περνούσε μια φάση περιττής έντασης. Αυτή η ιστορία θα κρατήσει 6 μήνες. Γι' αυτό το θέμα η αίσθησή μου είναι ότι οι Τούρκοι γνωρίζοντας πού έχουν φτάσει τα όριά τους, κάνουν μια διαχείριση στο εσωτερικό τους γιατί εθνικοπατριώτες υπάρχουν και στις δύο χώρες. Αλί και τρισαλί αν άνθρωποι χωρίς γνώση και μέτρο έχουν την ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής».
Η κυρία Μπακογιάννη είπε, στη συνέχεια, «λυπάμαι πάρα πολύ για όσα γράφονται γιατί είναι σαν να αποδέχονται ότι η Ελλάδα έχει χάσει κάποιο κυριαρχικό δικαίωμα, που είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν έχει καμία βάση. Η Ελλάδα έδωσε την άδεια χωρίς περαιτέρω εντάσεις. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι απολύτως ήρεμα, το καλώδιο περνάει, η Ελλάδα έδωσε την άδεια γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Τουρκία ενημερώθηκε και είναι ευχαριστημένη γι' αυτό ενώ κάποτε ζητούσε να δώσει άδεια»
«Ας σταματήσουμε το αυτομαστίγωμα και ότι η Ελλάδα είναι αδύναμη. Δεν είμαστε υπερδύναμη αλλά μια χώρα που είναι ήρεμη δύναμη και στην τελική ανάλυση το αποτέλεσμα μετράει, ότι το καλώδιο θα περάσει χωρίς καμία άδεια από την Τουρκία» κατέληξε για το θέμα η Ντόρα Μπακογιάννη.
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