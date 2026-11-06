67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Έναρξη με «Μινώταυρο» και ροκ πάρτι

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Mε τη βραβευμένη ταινία «» του σπουδαίου Ρώσου δημιουργού Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες και θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στα Όσκαρ, άνοιξε, χθες βράδυ, στο Ολύμπιον, η αυλαία τουΤο κοινό υποδέχτηκε στην εναρκτήρια αυτή βραδιά ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδρεαδάκης ενώ τηντης διοργάνωσης παρουσίασε ένα αγαπητό καλλιτεχνικό ζευγάρι, ο Κωστής Μαραβέγιας και η Τόνια Σωτηροπούλου οι οποίοι αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα αλλά και στους τρεις τιμητικούς Χρυσούς Αλέξανδρους που θα απονεμηθούν φέτος, στον Σταύρο Ξαρχάκο, στον Άγγελο Παπαδημητρίου και στον Νίκο Γραμματικό.Τον Δήμο Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο αναπληρωτής δήμαρχος και αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης & Διαδημοτικής Συνεργασίας,ο οποίος δήλωσε: «Η υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης σε έναν θεσμό που τιμά και αναδεικνύει την εξωστρέφεια της πόλης και τη διαχρονική πολιτιστική της δυναμική, είναι δεδομένη και έμπρακτη. Στο πλαίσιο του διαγωνιστικού τμήματος της ενότητας Meet the Neighbors+, απονέμουμε το βραβείο καλύτερου σεναρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Είναι η δεύτερη χρονιά που υλοποιείται κάτι τέτοιο στο πλαίσιο ειδικής προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε για πρώτη φορά μεταξύ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται περισσότερο για μια συμβολική κίνηση, ως ελάχιστη ανταπόδοση σε όσα προσφέρει το Φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια στη πόλη της Θεσσαλονίκης. Και όπως έλεγε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος: “Η Θεσσαλονίκη δεν είναι ένας απλός χώρος: είναι ένα ιδεώδες κινηματογραφικό σκηνικό».Ο αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης,αφού εξέφρασε την έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Φεστιβάλ, έθιξε ένα σημαντικό ζήτημα, αυτό της εξαφάνισης των παραδοσιακών κινηματογράφων: «Νιώθω πραγματική απογοήτευση βλέποντας τους παλιούς, ιστορικούς, κλασικούς, συχνά συνοικιακούς κινηματογράφους, να κλείνουν ή να αλλάζουν χρήση και να μετατρέπονται σε χώρους στάθμευσης, σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε άλλο. Από τους 99 ιδιωτικούς, ανεξάρτητους και θερινούς κινηματογράφους που λειτουργούσαν στη Θεσσαλονίκη κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, σήμερα έχουν απομείνει μόλις τέσσερις. Ακόμη μεγαλύτερος όμως είναι ο κίνδυνος για τα θερινά μας σινεμά» επισήμανε και πρόσθεσε:«Οι κινηματογράφοι που έχουν απομείνει στη Θεσσαλονίκη, έχουν ζωή. Και αυτό μάλιστα συμβαίνει σε μια εποχή που η μεγάλη οθόνη αποκτά ξανά ξεχωριστή αξία. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, θέλω να ανακοινώσω σήμερα ότι ξεκινώ επαφές με τα αρμόδια υπουργεία, αλλά και με όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο να διασώσουμε τους λιγοστούς, ιστορικούς κινηματογράφους οι οποίοι μας έχουν απομείνει. Όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, αλλά και σε ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία»Η βραδιά ολοκληρώθηκε στην Αποθήκη Γ με μια εκρηκτική συναυλία του Παύλου Παυλίδη που είχε ελεύθερη είσοδο για το κοινό.