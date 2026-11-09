Λογαριασμοί ρεύματος: Πώς θα περάσουμε από το ακριβό πράσινο στο φθηνό μπλε τιμολόγιο

Τον Νοέμβριο οι αυξήσεις στα πράσινα έφτασαν έως 76% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η ψαλίδα μεταξύ των παρόχων είναι πλέον 20,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από τα 16,9 λεπτά της χαμηλής κλίμακας της ΔΕΗ έως τις υψηλότερες χρεώσεις των ιδιωτών παρόχων στα 37 λεπτά, προμηνύοντας έναν δύσκολο και ακριβό χειμώνα

Το ρίσκο της ΔΕΗ

Το φθηνό σταθερό ρεύμα

Από τη ρήτρα...

...στα χρωματιστά τιμολόγια

Το κίνητρο της μετακίνησης ενισχύεται όσο μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ πράσινων και μπλε τιμολογίων. Τον Νοέμβριο οι αυξήσεις στα πράσινα έφτασαν έως το 76% σε σχέση με τον Οκτώβριο., από τα 16,9 λεπτά της χαμηλής κλίμακας της ΔΕΗ έως τις πολύ υψηλότερες χρεώσεις των ιδιωτών παρόχων στα 37 λεπτά, προμηνύοντας έναν ακριβό χειμώνα για όσους παραμένουν στα κυμαινόμενα προγράμματα.Στη ΔΕΗ η κρίσιμη διαφορά κρύβεται στις 200 κιλοβατώρες τον μήνα. Μέχρι εκεί, η χρέωση του Νοεμβρίου είναιανά κιλοβατώρα. Μόλις ξεπεραστεί το όριο, ακόμη και κατά μία κιλοβατώρα, η τιμή ανεβαίνει στα 28,4 λεπτά για το σύνολο της κατανάλωσης στην κανονική ζώνη.Ετσι, ένα νοικοκυριό που καταναλώνειπληρώνει για την ενέργεια 33,80 ευρώ, ενώ στιςη χρέωση φτάνει στα 57,17 ευρώ: μία επιπλέον κιλοβατώρα αρκεί για να αυξηθεί η επιβάρυνση κατά 23,37 ευρώ. Τα ποσά υπολογίζονται με τις πλήρεις εκπτώσεις του προγράμματος, πριν από το πάγιο, τους φόρους και τις υπόλοιπες χρεώσεις.Για να φανεί η σύγκριση, την ίδια στιγμή, το μπλετηςπροσφέρεται από τον Νοέμβριο στα 13 λεπτά με σταθερή χρέωση για όλο το δωδεκάμηνο. Με τις τιμές του πράσινου τιμολογίου στα 16,9 λεπτά και αντίστοιχα στα 28,4 έναντι των 13 λεπτών της σταθερής χρέωσης το πράσινο είναι από 30% έως 118,5% ακριβότερο, κάτι που σημαίνει ότι η κιλοβατώρα κοστίζει πάνω από δύο φορές περισσότερο.Πρόκειται για ένα νούμερο πολύ μεγαλύτερο στουςόπου η τιμή της πράσινης κιλοβατώρας φτάνει σχεδόν στα 40 λεπτά, επομένως η παραμονή σε ένα αντίστοιχο τιμολόγιο πληρώνεταιΚάνοντας την αναγωγή σε μηνιαίες καταναλώσεις, γιαστην κανονική ζώνη η χρέωση ενέργειας στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ φτάνει στα 113,78 ευρώ, έναντι 52 ευρώ στο συγκεκριμένο μπλε πρόγραμμα.Τον Νοέμβριο του 2025 οι ίδιες 400 kWh στο πράσινο της ΔΕΗ κόστιζανκαθώς η χρέωση έως τιςήτανΗ φετινή επιβάρυνση έναντι του ίδιου περσινού μήνα φτάνει περίπου στο 104% και συνδέεται τόσο με την ονομαστική χρέωση της κιλοβατώρας όσο και με την αλλαγή κλίμακας (από τις 500 στις 200 κιλοβατώρες).Η προσφορά στα μπλε λειτουργεί ως μέσο προσέλκυσης νέων πελατών και τρόπος συγκράτησης όσων ήδη βρίσκονται στη ΔΕΗ. Η Επιχείρηση απευθύνεται στους καταναλωτές που συγκρίνουν τιμές, διατηρώντας τη μεγάλη βάση εκείνων που δεν μετακινούνται από το πράσινο. Σε αυτή τη συνύπαρξη εστιάζουν η κριτική και τα πυρά των παρόχων.Στελέχη του κλάδου χαρακτηρίζουν τη χαμηλή σταθερή προσφορά απαγορευτική, «κάτω του κόστους», και εκτιμούν ότι το μεγάλο χαρτοφυλάκιο πελατών στα πράσινα δίνει στη ΔΕΗ περιθώριο να υποστηρίζει την επιθετική πολιτική στα μπλε.Αν, όμως, όπως τονίζουν, οι εσωτερικές μετακινήσεις από τοστοσυνεχιστούν μαζικά, αυτή η ισορροπία μπορεί να αλλάξει. Η ΔΕΗ θα διατηρεί τους πελάτες της, αλλά μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσής τους θα τιμολογείται με τη χαμηλή σταθερή χρέωση. Μια παρόμοια εξέλιξη μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια κέρδους της Επιχείρησης, ενώ οι ανταγωνιστές θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα νωρίτερα, χάνοντας πελάτες και έχοντας τη μεγάλη δυσκολία να ακολουθήσουν έναν εξοντωτικόΟπως τονίζουν στελέχη του κλάδου, για έναν ανεξάρτητο προμηθευτή, η απώλεια πελάτη συνεπάγεται και δυσκολία απόσβεσης της επένδυσης που έχει κάνει για να τον προσελκύσει. Οι δαπάνες προώθησης και πωλήσεων μπορούν να καλυφθούν μέσα από τη διάρκεια της συνεργασίας. Η διατήρηση ενός υφιστάμενου πελάτη που, όπως λένε στην αγορά, είναι λιγότερο δαπανηρή από την απόκτηση ενός νέου, γεγονός που ενισχύει το πλεονέκτημα μιας εταιρείας με μεγάλη ιστορική βάση.«Δεν είμαστε ποδοσφαιρική ομάδα που έχουμε τον πρόεδρο να βάζει λεφτά», σχολιάζει ο κ. Ασλάνογλου. Μια δραστηριότητα προμήθειας πρέπει να είναι βιώσιμη και δεν μπορεί να στηρίζεται διαρκώς στην κάλυψη ζημιών από τον μέτοχο.Πίσω από τη μάχη των τιμολογίων βρίσκεται μια λιγότερο ορατή διαφορά που είναι η δυνατότητα κάθε προμηθευτή να εξασφαλίζει από σήμερα την τιμή της ενέργειας που θα αγοράσει τους επόμενους μήνες. Αυτή είναι η λειτουργία των προθεσμιακών συμβολαίων και ο μηχανισμός του hedging. Ενας παραγωγός συμφωνεί να πουλήσει συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε προκαθορισμένη τιμή, ανεξάρτητα από το πού θα βρίσκεται τότε η χονδρεμπορική αγορά.Ο προμηθευτής περιορίζει έτσι την έκθεσή του στις διακυμάνσεις και μπορεί να στηρίξει με μεγαλύτερη ασφάλεια ένα σταθερό τιμολόγιο. Οπως εξηγεί ο κ. Ασλάνογλου, η δυνατότητα εξαρτάται από τις διαθέσιμες πηγές παραγωγής. Οι μονάδες φυσικού αερίου αντιμετωπίζουν μεγάλη αβεβαιότητα για το κόστος του καυσίμου τους. Σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας είναι δυσκολότερο να δεσμευτούν για μελλοντικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε ανταγωνιστική σταθερή τιμή, χωρίς να έχουν προηγουμένως καλύψει τον δικό τους κίνδυνο.Οι ΑΠΕ και τα υδροηλεκτρικά προσφέρουν διαφορετικές δυνατότητες, καθώς δεν επιβαρύνονται από τις διακυμάνσεις της τιμής του φυσικού αερίου. Το κρίσιμο ζήτημα, όμως, είναι ποιος έχει πρόσβαση στην παραγωγή τους. Στην περίπτωση των ΑΠΕ, ο κ. Ασλάνογλου επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος της παραγωγής συνδέεται με συμβάσεις πώλησης ή στήριξης μέσω του ΔΑΠΕΕΠ και δεν είναι αυτομάτως διαθέσιμο για απευθείας συμφωνίες με τους προμηθευτές.Πρόκειται για συμβατική δέσμευση της παραγωγής, όχι για κρατική ιδιοκτησία των μονάδων. Στα μεγάλα υδροηλεκτρικά το πλεονέκτημα βρίσκεται στη ΔΕΗ. Κατά τον ίδιο, η Επιχείρηση αξιοποιεί αυτή την παραγωγή για τις ανάγκες του δικού της χαρτοφυλακίου, χωρίς να προσφέρει στην αγορά αντίστοιχες ποσότητες μέσω προθεσμιακών προϊόντων για τους ανταγωνιστές της.Ετσι εξηγεί τη δυσκολία των ανεξάρτητων προμηθευτών να ακολουθήσουν τις χαμηλές σταθερές χρεώσεις της ΔΕΗ, αφού για να δεσμευτούν απέναντι στον καταναλωτή χρειάζονται και οι ίδιοι πρόσβαση σε ενέργεια με εξασφαλισμένο κόστος. Οταν οι διαθέσιμες ποσότητες και τα εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου είναι περιορισμένα, η προσφορά ενός φθηνού μπλε τιμολογίου συνεπάγεται μεγαλύτερη οικονομική έκθεση.Η σημερινή αγορά ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε μέσα από διαδοχικές παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια και μέσα από ισχυρές αναταράξεις που προκάλεσαν οι πολεμικές συρράξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Εως το καλοκαίρι του 2021 η ΔΕΗ προσέφερε σταθερή χρέωση περίπου 11 λεπτών ανά κιλοβατώρα, ενώ άλλοι προμηθευτές εμφάνιζαν τιμές κοντά στα 7 λεπτά. Παρ’ όλα αυτά, και πάλι οι καταναλωτές παρέμεναν αμετακίνητοι έχοντας, όμως, τότε το φόβητρο της ρήτρας αναπροσαρμογής.Η ρήτρα επέτρεπε τη μεταβολή της χρέωσης ανάλογα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, μεταφέροντας στους καταναλωτές τις αυξομειώσεις του κόστους προμήθειας. Η εκτόξευση των τιμών την έφερε στο επίκεντρο των αντιδράσεων.Από την 1η Αυγούστου 2022 η εφαρμογή της ανεστάλη στα κυμαινόμενα τιμολόγια και τέθηκε σε ισχύ έκτακτο καθεστώς, με προαναγγελία των χρεώσεων του επόμενου μήνα. Παράλληλα λειτουργούσε στη χονδρεμπορική αγορά μηχανισμός με πλαφόν στις αμοιβές των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ανάκτηση υπερεσόδων, που συνέβαλε στη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων. Οι έκτακτες ρυθμίσεις παρατάθηκαν έως το τέλος του 2023.Την 1η Ιανουαρίου 2024 ακολούθησε το σύστημα των χρωματιστών τιμολογίων. Το πράσινο σχεδιάστηκε ως κοινό σημείο αναφοράς, με γνωστή τιμή στην αρχή κάθε μήνα. Σε αυτό μεταφέρθηκαν αυτόματα οι καταναλωτές που δεν είχαν επιλέξει διαφορετικό πρόγραμμα. Η μετάβαση δεν αποτελούσε εγγύηση σταθερής τιμής καθώς το πράσινο παρέμεινε κυμαινόμενο.Η αυτόματη, όμως, ένταξη εξηγεί ένα ακόμη μέρος της σημερινής εξίσωσης. Για να βρεθεί κάποιος στο πράσινο δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτε. Για να φύγει, χρειάζεται να ενημερωθεί, να συγκρίνει και να επιλέξει. Οσο αυτή η απόφαση αναβάλλεται, το πράσινο παραμένει για εκατομμύρια καταναλωτές το τιμολόγιο της συνήθειας.Ο φετινός χειμώνας θα δοκιμάσει πόσο ανθεκτική παραμένει η συνήθεια απέναντι στο κόστος. Οσο η διαφορά ανάμεσα στα προγράμματα μεγαλώνει τόσο δυσκολότερο γίνεται για ένα νοικοκυριό να τη θεωρεί αμελητέα. Και όπως παρατηρεί έμπειρο στέλεχος της αγοράς, η εμπιστοσύνη στη ΔΕΗ μπορεί να παραμένει ισχυρή. Η παραμονή στο ίδιο τιμολόγιο, όμως, αποκτά όλο και μεγαλύτερο τίμημα.