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Ημέρες Παλαιάς Μουσικής: Το μουσικά παρελθόν ζωντανεύει στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Ημέρες Παλαιάς Μουσικής: Το μουσικά παρελθόν ζωντανεύει στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Ένα φεστιβάλ με εννέα συναυλίες και κορυφαίους μουσικούς
Ένα πολυδιάστατο μουσικό ταξίδι από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου θα προσφέρουν στο κοινό οι Ημέρες Παλαιάς Μουσικής που διοργανώνει η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την πεποίθηση ότι το παρελθόν αποτελεί ένα ενεργό πεδίο ακρόασης και επανερμηνείας, που εξακολουθεί να μας αφορά, να μας προκαλεί και να παράγει νέα νοήματα.
Το φεστιβάλ περιλαμβάνει εννέα συναυλίες, που θα πραγματοποιηθούν από τις 19 έως και τις 29 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και Ευρωπαίων μουσικών.
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο θεματικούς άξονες: «Η εποχή των επαναστάσεων», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του πολύπλευρου και δραστήριου καλλιτέχνη Δήμου Γκουνταρούλη, και «Ενεργά παρελθόντα», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου..
Ο Α΄ Κύκλος, «Η εποχή των επαναστάσεων» (19, 20, 21, 22 Νοεμβρίου), είναι αφιερωμένος στον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και τον δημιουργικό του περίγυρο, παρουσιάζοντας τέσσερις συναυλίες με έργα από τα τέλη του 18ου και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα και από τον κλασικισμό στον πρώιμο ρομαντισμό, με αριστουργηματικά έργα μουσικής δωματίου των Γιόζεφ Χάυντν, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και Φραντς Σούμπερτ σε όργανα εποχής.
Ο Β΄ Κύκλος, «Ενεργά παρελθόντα» (26, 27, 28, 29 Νοεμβρίου), περιλαμβάνει πέντε συναυλίες που φέρνουν την ιστορική ερμηνεία σε διάλογο με τη σύγχρονη δημιουργία, καθώς νέες αναθέσεις σε Έλληνες συνθέτες, τζαζ προσεγγίσεις στις παραλλαγές του Μπαχ, ηλεκτρονικοί ήχοι και υβριδικές μορφές επανενεργοποιούν το ιστορικό υλικό.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α΄ Κύκλος
■ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το baryton του πρίγκιπα Esterházy και οι βιολοντσελίστες του Beethoven
Το φεστιβάλ περιλαμβάνει εννέα συναυλίες, που θα πραγματοποιηθούν από τις 19 έως και τις 29 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και Ευρωπαίων μουσικών.
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο θεματικούς άξονες: «Η εποχή των επαναστάσεων», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του πολύπλευρου και δραστήριου καλλιτέχνη Δήμου Γκουνταρούλη, και «Ενεργά παρελθόντα», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου..
Ο Α΄ Κύκλος, «Η εποχή των επαναστάσεων» (19, 20, 21, 22 Νοεμβρίου), είναι αφιερωμένος στον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και τον δημιουργικό του περίγυρο, παρουσιάζοντας τέσσερις συναυλίες με έργα από τα τέλη του 18ου και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα και από τον κλασικισμό στον πρώιμο ρομαντισμό, με αριστουργηματικά έργα μουσικής δωματίου των Γιόζεφ Χάυντν, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και Φραντς Σούμπερτ σε όργανα εποχής.
Ο Β΄ Κύκλος, «Ενεργά παρελθόντα» (26, 27, 28, 29 Νοεμβρίου), περιλαμβάνει πέντε συναυλίες που φέρνουν την ιστορική ερμηνεία σε διάλογο με τη σύγχρονη δημιουργία, καθώς νέες αναθέσεις σε Έλληνες συνθέτες, τζαζ προσεγγίσεις στις παραλλαγές του Μπαχ, ηλεκτρονικοί ήχοι και υβριδικές μορφές επανενεργοποιούν το ιστορικό υλικό.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α΄ Κύκλος
■ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το baryton του πρίγκιπα Esterházy και οι βιολοντσελίστες του Beethoven
19 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30
Ludwig van Beethoven: Σονάτες για βιολί και φορτεπιάνο
20 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert: Κουιντέτα εγχόρδων
21 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30
Τραγούδια σε καιρούς που αλλάζουν: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert
22 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 19.30
Β΄ Κύκλος
■ ΕΝΕΡΓΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ
Στραβαγκάντσα: Η Νάπολη του 17ου αιώνα στην πρίζα
26 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30
VOLKS:LIEDER:ABEND: Τραγούδια του Johannes Brahms
27 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.00
Στο προσκεφάλι του άυπνου κόμη
Ο Νικόλας Αναδολής αυτοσχεδιάζει πάνω στις Παραλλαγές Γκόλντμπεργκ του Bach
27 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 21.30
Ex Silentio: Τριστάνος
28 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30
Camino medieval: Το μακρύ οδοιπορικό της πίστης
29 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 18.30
Ludwig van Beethoven: Σονάτες για βιολί και φορτεπιάνο
20 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert: Κουιντέτα εγχόρδων
21 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30
Τραγούδια σε καιρούς που αλλάζουν: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert
22 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 19.30
Β΄ Κύκλος
■ ΕΝΕΡΓΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ
Στραβαγκάντσα: Η Νάπολη του 17ου αιώνα στην πρίζα
26 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30
VOLKS:LIEDER:ABEND: Τραγούδια του Johannes Brahms
27 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.00
Στο προσκεφάλι του άυπνου κόμη
Ο Νικόλας Αναδολής αυτοσχεδιάζει πάνω στις Παραλλαγές Γκόλντμπεργκ του Bach
27 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 21.30
Ex Silentio: Τριστάνος
28 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30
Camino medieval: Το μακρύ οδοιπορικό της πίστης
29 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 18.30
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