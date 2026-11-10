Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι: Οι επιτυχίες στο μέτωπο ενισχύουν τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις

Σήμερα η έναρξη των επαφών Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ – Παρόντες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αλλά εκτός του τριμερούς σχήματος με απαίτηση της Μόσχας





Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του το βράδυ της Δευτέρας (9/11), ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε άμεσα τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών με τη δυνατότητα του Κιέβου να διαπραγματευτεί από ισχυρότερη θέση.







«Κάθε αποστολή που ολοκληρώνεται επιτυχώς, κάθε αμυντική επιχείρηση που αυξάνει την ισχύ της Ουκρανίας και αποφέρει αποτελέσματα, ενισχύει την Ουκρανία και, το κυριότερο, ενισχύει τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.



Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο πριν από την επανέναρξη των τριμερών επαφών, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν τον ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες πλευρές.







Η νέα διπλωματική προσπάθεια αποσκοπεί στην αναζήτηση μιας διευθέτησης της σύγκρουσης, η οποία συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.



Κλείσιμο Ζελένσκι: «Χρειαζόμαστε πραγματική ειρήνη και εγγυήσεις ασφαλείας» Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της χώρας του βρίσκεται ήδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιβεβαιώνοντας ότι η πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα.



Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρουσία Ευρωπαίων εκπροσώπων, με τους οποίους θα πραγματοποιηθούν ξεχωριστές συναντήσεις.



«Η διαπραγματευτική μας ομάδα βρίσκεται ήδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η πρώτη συνάντηση είναι αύριο. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα βρίσκονται επίσης εκεί και θα έχουμε ξεχωριστά σχήματα συναντήσεων μαζί τους. Όλα πρέπει να υπηρετούν έναν σκοπό: να φέρουν πιο κοντά την πραγματική ειρήνη», ανέφερε στο μήνυμά του τη Δευτέρα.



Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι η ουκρανική πλευρά θα προτείνει μέτρα αποκλιμάκωσης, επιμένοντας παράλληλα στην ανάγκη να ανοίξει ο δρόμος για απευθείας συνάντηση των ηγετών των τριών χωρών.



Με την Ουκρανία να επιδιώκει την ενίσχυση της διαπραγματευτικής της θέσης μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τις ευρωπαϊκές χώρες να διεκδικούν ενεργότερη συμμετοχή στη διαδικασία, ξεκινούν σήμερα, Τρίτη (10/11), στο Αμπού Ντάμπι οι συνομιλίες μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι επιτυχίες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ενισχύουν τη θέση της χώρας του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας.Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του το βράδυ της Δευτέρας (9/11), ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε άμεσα τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών με τη δυνατότητα του Κιέβου να διαπραγματευτεί από ισχυρότερη θέση.«Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν ουσιαστικά τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.«Κάθε αποστολή που ολοκληρώνεται επιτυχώς, κάθε αμυντική επιχείρηση που αυξάνει την ισχύ της Ουκρανίας και αποφέρει αποτελέσματα, ενισχύει την Ουκρανία και, το κυριότερο, ενισχύει τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο πριν από την επανέναρξη των τριμερών επαφών, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν τον ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες πλευρές.Η νέα διπλωματική προσπάθεια αποσκοπεί στην αναζήτηση μιας διευθέτησης της σύγκρουσης, η οποία συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της χώρας του βρίσκεται ήδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιβεβαιώνοντας ότι η πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα.Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρουσία Ευρωπαίων εκπροσώπων, με τους οποίους θα πραγματοποιηθούν ξεχωριστές συναντήσεις.«Η διαπραγματευτική μας ομάδα βρίσκεται ήδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η πρώτη συνάντηση είναι αύριο. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα βρίσκονται επίσης εκεί και θα έχουμε ξεχωριστά σχήματα συναντήσεων μαζί τους. Όλα πρέπει να υπηρετούν έναν σκοπό: να φέρουν πιο κοντά την πραγματική ειρήνη», ανέφερε στο μήνυμά του τη Δευτέρα.Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι η ουκρανική πλευρά θα προτείνει μέτρα αποκλιμάκωσης, επιμένοντας παράλληλα στην ανάγκη να ανοίξει ο δρόμος για απευθείας συνάντηση των ηγετών των τριών χωρών.

«Στις συναντήσεις στο Αμπού Ντάμπι, η ομάδα μας θα προτείνει βήματα αποκλιμάκωσης και πρέπει να υπάρξει συνεννόηση για το πώς θα οργανωθεί μια τριμερής συνάντηση σε επίπεδο ηγετών, ώστε να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος δίκαια και πραγματικά», υπογράμμισε.



«Χρειαζόμαστε ειρήνη. Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας. Χρειαζόμαστε πραγματικούς πόρους για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», πρόσθεσε, περιγράφοντας τις βασικές προτεραιότητες του Κιέβου.



Συντονισμός με τη φον ντερ Λάιεν και ευρωπαϊκή παρουσία στο Αμπού Ντάμπι Ενόψει της έναρξης των συνομιλιών, ο Ζελένσκι είχε επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αντικείμενο τον συντονισμό των θέσεων της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων εταίρων της.



«Η Ούρσουλα και εγώ έχουμε επίσης συντονίσει τις θέσεις μας όσον αφορά τη συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το τριμερές σχήμα να παράξει αποτελέσματα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.







Η ευρωπαϊκή παρουσία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι κυβερνήσεις της Ευρώπης επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι ενδεχόμενη συμφωνία δεν θα παραβλέπει τα συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της ευρωπαϊκής ηπείρου.



Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, στο Αμπού Ντάμπι θα βρίσκονται εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και της ομάδας Ε3, στην οποία συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία.



Άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μεταβεί και η διπλωματική σύμβουλος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.



Την παρουσία της Γαλλίας είχε προαναγγείλει από την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.



«Οι Ευρωπαίοι θα εκπροσωπηθούν και η Γαλλία θα είναι στο Αμπού Ντάμπι για να συμμετάσχει στις συζητήσεις αυτές», είχε δηλώσει.



Η Μόσχα αποκλείει τους Ευρωπαίους από τις τριμερείς συνομιλίες Παρά την παρουσία ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών, η Ρωσία επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.



Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε ότι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν τίθεται ζήτημα απευθείας συμμετοχής Ευρωπαίων εκπροσώπων στο κεντρικό τραπέζι των συνομιλιών.



Η ρωσική αντιπροσωπεία αναχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας για το Αμπού Ντάμπι, με τη Μόσχα να επιμένει στη διατήρηση του αυστηρά τριμερούς χαρακτήρα της διαδικασίας.



Από την αμερικανική πλευρά, ωστόσο, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει ταχθεί υπέρ της διεξαγωγής απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, ιδιαίτερα για ζητήματα που αφορούν τις ευρύτερες ρυθμίσεις ασφαλείας.



Την προηγούμενη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον θα βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.



Σύμφωνα με τον Κούσνερ, εφόσον σημειωθεί πρόοδος στο Αμπού Ντάμπι, οι επαφές θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε ευρύτερο πολυμερές σχήμα, με άμεση ευρωπαϊκή συμμετοχή.



Προς το παρόν, πάντως, οι σχετικές συζητήσεις παραμένουν σε επίπεδο προοπτικής, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία με τη Μόσχα για αλλαγή της σύνθεσης των συνομιλιών.



Ουμέροφ: Ξεχωριστές επαφές με Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία Ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο θα πραγματοποιήσει παράλληλες συναντήσεις συντονισμού με τους Ευρωπαίους εταίρους του.



Όπως ανέφερε κατά την αναχώρηση της αποστολής για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Αμπού Ντάμπι θα βρίσκονται εκπρόσωποι της ομάδας Ε4, δηλαδή της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, καθώς και αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



«Θα πραγματοποιήσουμε ξεχωριστές συναντήσεις συντονισμού με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», ανακοίνωσε.



Ο Ουμέροφ υπογράμμισε ότι για την Ουκρανία αποτελεί ζήτημα αρχής η διατήρηση στενού συντονισμού με όλους τους βασικούς συμμάχους της, ώστε να υπάρχουν κοινές θέσεις και ενιαία αντίληψη για τα επόμενα βήματα της διαπραγματευτικής διαδικασίας.



Η ουκρανική πλευρά επιδιώκει, όπως έχει επανειλημμένα επισημάνει ο Ζελένσκι, μια βιώσιμη συμφωνία που θα συνδυάζει τον τερματισμό των εχθροπραξιών με δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας και τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης.



Οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν και την Τετάρτη (11/11).



Πέντε νεκροί από ουκρανικές επιθέσεις με drones Την ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, με νέες απώλειες να καταγράφονται σε περιοχές της Ρωσίας και στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.



Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα (9/11) σε επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



Στην κοινότητα Ζοζούλι, στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, ένα drone έπληξε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο επιβαίνοντες.



Παράλληλα, το ρωσικό πρακτορείο Interfax μετέδωσε ότι επιθέσεις ουκρανικών drones σε περιοχές της Ζαπορίζια, οι οποίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων, προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό ενός ακόμη.



Οι πληροφορίες για τις απώλειες προέρχονται από τοπικές και ρωσικές πηγές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.