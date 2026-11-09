«Είναι καλό για την υγεία σου»: Ασθενής κατήγγειλε νοσηλεύτρια στον Καναδά ότι, αντί να του πάρει την πίεση, του πρότεινε να κάνουν σεξ

Η Λόρι Τσερν, νοσηλεύτρια που δραστηριοποιείται στην πόλη Κάμλουπς, κατηγορείται για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια ιατρικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της τον Αύγουστο του 2026





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Του μετρούσε την πίεση και άρχισε να τον χαϊδεύει Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας είχε παραπεμφθεί από φαρμακοποιό στην ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγείας RN Collaborate, την οποία διατηρούσε η Τσερν.





Επικοινώνησε μαζί της προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρική αξιολόγηση και να συμπληρώσει ορισμένα έγγραφα που χρειαζόταν να προσκομίσει στη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP).



Ωστόσο, η επίσκεψη φέρεται να πήρε απροσδόκητη τροπή όταν η νοσηλεύτρια του ζήτησε να καθίσει στον καναπέ του σπιτιού της για να του μετρήσει την αρτηριακή πίεση.



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Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, άρχισε να του κάνει κομπλιμέντα για τη σωματική του διάπλαση και τη φυσική του κατάσταση.



«Αφού ολοκλήρωσε τη μέτρηση, η καταγγελλόμενη επαίνεσε τη σωματική διάπλαση του άνδρα, καθώς και τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή του πίεση, λέγοντάς του ότι έμοιαζε να έχει την υγεία ενός 18χρονου», αναφέρεται στο έγγραφο της αρμόδιας αρχής.



Παράλληλα, φέρεται να έκανε χειρονομίες και σχόλια που ο ασθενής εξέλαβε ως φλερτ.



Μια ασυνήθιστη υπόθεση με πρωταγωνίστρια νοσηλεύτρια στον Καναδά , η οποία φέρεται να πρότεινε σε άνδρα ασθενή, ενώ πήγε να του πάρει την πίεση κατά τη διάρκεια εξέτασης, να κάνουν σεξ , υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική δραστηριότητα είναι σημαντική για την υγεία του, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υγειονομικών αρχών της Βρετανικής Κολομβίας.Σύμφωνα με το ctvnews.ca , η Λόρι Τσερν, νοσηλεύτρια που δραστηριοποιείται στην πόλη Κάμλουπς, κατηγορείται για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια ιατρικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της τον Αύγουστο του 2026.Η υπόθεση έχει προκαλέσει την παρέμβαση του Κολλεγίου Νοσηλευτών και Μαιών της Βρετανικής Κολομβίας (BCCNM), το οποίο στις 4 Νοεμβρίου επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματός της, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας είχε παραπεμφθεί από φαρμακοποιό στην ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγείας RN Collaborate, την οποία διατηρούσε η Τσερν.Επικοινώνησε μαζί της προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρική αξιολόγηση και να συμπληρώσει ορισμένα έγγραφα που χρειαζόταν να προσκομίσει στη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP).Ωστόσο, η επίσκεψη φέρεται να πήρε απροσδόκητη τροπή όταν η νοσηλεύτρια του ζήτησε να καθίσει στον καναπέ του σπιτιού της για να του μετρήσει την αρτηριακή πίεση.Όπως υποστηρίζει ο καταγγέλλων, η Τσερν κάθισε ακριβώς δίπλα του και άρχισε να του χαϊδεύει το χέρι την ώρα της εξέτασης.Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, άρχισε να του κάνει κομπλιμέντα για τη σωματική του διάπλαση και τη φυσική του κατάσταση.«Αφού ολοκλήρωσε τη μέτρηση, η καταγγελλόμενη επαίνεσε τη σωματική διάπλαση του άνδρα, καθώς και τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή του πίεση, λέγοντάς του ότι έμοιαζε να έχει την υγεία ενός 18χρονου», αναφέρεται στο έγγραφο της αρμόδιας αρχής.Παράλληλα, φέρεται να έκανε χειρονομίες και σχόλια που ο ασθενής εξέλαβε ως φλερτ.



«Το σεξ είναι πολύ σημαντικό για την υγεία ενός άνδρα» Η κατάσταση, σύμφωνα πάντα με τον καταγγέλλοντα, έγινε ακόμη πιο άβολη όταν η νοσηλεύτρια άρχισε να τον ρωτά επίμονα για τη σεξουαλική του ζωή.



Η Τσερν φέρεται να του εξήγησε ότι «το σεξ είναι πολύ σημαντικό για έναν άνδρα, ώστε να διατηρεί την ισορροπία του και να έχει καλή υγεία».



Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, του πρότεινε να κάνουν οι δυο τους σεξ.



Ο άνδρας αρνήθηκε την πρόταση, ωστόσο η νοσηλεύτρια φέρεται να του είπε ότι μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της εκτός εργασίας, εάν άλλαζε γνώμη.



Μετά το περιστατικό, ο ασθενής απευθύνθηκε στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, προσκομίζοντας, μεταξύ άλλων, στιγμιότυπα από γραπτά μηνύματα που υποστήριξε ότι είχε ανταλλάξει με τη νοσηλεύτρια.



Κατήγγειλε επίσης ότι η Τσερν δεν ολοκλήρωσε ποτέ τα ιατρικά έγγραφα για τα οποία είχε αρχικά κλείσει το ραντεβού.



Σύμφωνα με την καταγγελία, εκείνη του ανέφερε ότι δεν μπορούσε να υποβάλει τα έντυπα, επειδή δεν λειτουργούσε ο αριθμός της στο επαρχιακό σύστημα ασφάλισης υγείας Medical Services Plan.



Τα βίντεο στα social media και οι συμβουλές στους άνδρες Η Λόρι Τσερν διατηρεί διαδικτυακή παρουσία, μέσω της οποίας παρουσιάζει πρακτικές και συμβουλές υγείας.



Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η επιχείρησή της RN Collaborate επικεντρώνεται στην υγεία και την ευεξία ανδρών άνω των 40 ετών.



Στη σελίδα της στο Facebook δημοσιεύει συχνά βίντεο με συμβουλές σχετικά με σύγχρονες ιατρικές πρακτικές, μεταξύ των οποίων και οδηγίες προς άνδρες για τη σωστή χορήγηση ενέσιμης τεστοστερόνης.



Σε ένα από αυτά τα βίντεο, εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού της, φορώντας μαύρη μπλούζα και τζιν παντελόνι, και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί ένεση στην περιοχή του ισχίου.



Μάλιστα, σε κάποιο σημείο γυρίζει στο πλάι και κατεβάζει ελαφρώς το τζιν της, προκειμένου να δείξει στους θεατές το ακριβές σημείο της ένεσης.



«Ελπίζω όλοι εσείς οι άνδρες να σταματήσετε να κάνετε ενέσεις στους γλουτούς σας!», αναφέρει χαμογελώντας στην κάμερα.



Περιορισμοί στην εργασία της μετά την καταγγελία Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 6 Αυγούστου 2026 και εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή του Κολλεγίου Νοσηλευτών και Μαιών της Βρετανικής Κολομβίας.



Στις 4 Νοεμβρίου εκδόθηκε προσωρινή εντολή προστασίας του κοινού, με την οποία επιβλήθηκαν περιορισμοί στην επαγγελματική δραστηριότητα της Τσερν.



Ειδικότερα, της απαγορεύτηκε να δέχεται ασθενείς στο πλαίσιο της ιδιωτικής της πρακτικής και να πραγματοποιεί ιατρικές αξιολογήσεις στο σπίτι της.



Της επιτρέπεται να συνεχίσει να εργάζεται μόνο σε δύο νοσοκομεία, το Dr. Helmcken Memorial Hospital στο Κλίαργουοτερ και το Princeton General Hospital, όπου παρέχεται επαγγελματική εποπτεία.



Η αρμόδια επιτροπή έκρινε ότι οι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντος δεν εμφανίζονται εκ πρώτης όψεως αβάσιμοι ή υπερβολικοί, ενώ διαπίστωσε ότι τα γραπτά μηνύματα που προσκομίστηκαν συμφωνούσαν σε μεγάλο βαθμό με την περιγραφή του περιστατικού.



Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι οι καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά συγκαταλέγονται στις σοβαρότερες υποθέσεις που εξετάζει η συγκεκριμένη αρχή.



Ωστόσο, η επιτροπή δεν έκρινε αναγκαία την πλήρη αναστολή της επαγγελματικής άδειας της νοσηλεύτριας, καθώς δεν είχε προηγούμενο πειθαρχικό ιστορικό σχετικό με παραβιάσεις των επαγγελματικών ορίων μεταξύ νοσηλευτών και ασθενών.



Από την πλευρά της, η Λόρι Τσερν αρνείται ότι επέδειξε σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά.