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Release Athens 2027: Φέρνει στην Αθήνα τον Μπρους Ντίκινσον και επεκτείνεται στη Βουλγαρία
Release Athens 2027: Φέρνει στην Αθήνα τον Μπρους Ντίκινσον και επεκτείνεται στη Βουλγαρία
Πότε θα πραγματοποιηθεί η σόλο συναυλία του τραγουδιστή των θρυλικών Iron Maiden
Ένας από τους καλύτερους ερμηνευτές χέβι μέταλ όλων των εποχών, η φωνή των θρυλικών Iron Maiden, ο αειαθαλής Μπρους Ντίκινσον θα προσγειωθεί στην Ελλάδα το καλοκαίρι προκειμένου να δώσει μια μεγάλη, προσωπική συναυλία, την 1η Ιουλίου, στο Markopoulo Complex, τον νέο χώρο όπου μεταφέρεται το Release Athens 2027.
Ο 69χρονος Βρετανός ερμηνευτής θα έρθει στην Ελλάδα, στο με την μπάντα του, στο πλαίσιο της περιοδείας του PsychoGod Tour, έχοντας στις αποσκευές του ολοκαίνουργια κομμάτια από το επερχόμενο προσωπικό άλμπουμ του.
Η κοινή διαδρομή του Μπρους Ντίκινσον με τους Iron Maiden ξεκίνησε το 1981 όταν αντικατέστησε τον έως τότε τραγουδιστή του συγκροτήματος Πολ Ντι Άνο. Η έλευσή του στο συγκρότημα ταυτίστηκε με ένα από τα πιο επιτυχημένα και διαχρονικά άλμπουμ της μπάντας, το θρυλικό «The Number of the Beast» ενώ έχει σφραγίσει ανεξίτηλα με τη φωνή πολλές ακόμη επιτυχίες της.
Η συμπόρευσή του διακόπηκε, προσωρινά, το 1993, όταν ο Ντίκινσον αποχώρησε από το συγκρότημα, έξι χρόνια αργότερα, ωστόσο, το 1999, ήρθε η πανηγυρική επανένωσή τους και οι νέες κοινές περιοδείες τους.
Παρόλα αυτά, από τις αρχές του 1999 ο προικισμένος τραγουδιστής και συνθέτης ξεκίνησε να διαγράφει μια παράλληλη, σόλο μουσική διαδρομή, ηχογραφώντας προσωπικά άλμπουμ και δίνοντας συναυλίες με άλλους μουσικούς. Η τελευταία προσωπική δισκογραφική του δουλειά ήταν το «The Mandrake Project » που κυκλοφόρησε το 2024 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στούντιο και ολοκληρώνει τις ηχογραφήσει ενός ακόμη νέου άλμπουμ.
Δυναμικός, πολυπράγμων και ανθεκτικός, ο Μπρους Ντίκινσον κινείται εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στην αγάπη του για τη μουσική και το πάθος του για τις πτήσεις – είναι πιλότος – αλλά και για την ξιφασκία.
Ο 69χρονος Βρετανός ερμηνευτής θα έρθει στην Ελλάδα, στο με την μπάντα του, στο πλαίσιο της περιοδείας του PsychoGod Tour, έχοντας στις αποσκευές του ολοκαίνουργια κομμάτια από το επερχόμενο προσωπικό άλμπουμ του.
Η κοινή διαδρομή του Μπρους Ντίκινσον με τους Iron Maiden ξεκίνησε το 1981 όταν αντικατέστησε τον έως τότε τραγουδιστή του συγκροτήματος Πολ Ντι Άνο. Η έλευσή του στο συγκρότημα ταυτίστηκε με ένα από τα πιο επιτυχημένα και διαχρονικά άλμπουμ της μπάντας, το θρυλικό «The Number of the Beast» ενώ έχει σφραγίσει ανεξίτηλα με τη φωνή πολλές ακόμη επιτυχίες της.
Η συμπόρευσή του διακόπηκε, προσωρινά, το 1993, όταν ο Ντίκινσον αποχώρησε από το συγκρότημα, έξι χρόνια αργότερα, ωστόσο, το 1999, ήρθε η πανηγυρική επανένωσή τους και οι νέες κοινές περιοδείες τους.
Παρόλα αυτά, από τις αρχές του 1999 ο προικισμένος τραγουδιστής και συνθέτης ξεκίνησε να διαγράφει μια παράλληλη, σόλο μουσική διαδρομή, ηχογραφώντας προσωπικά άλμπουμ και δίνοντας συναυλίες με άλλους μουσικούς. Η τελευταία προσωπική δισκογραφική του δουλειά ήταν το «The Mandrake Project » που κυκλοφόρησε το 2024 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στούντιο και ολοκληρώνει τις ηχογραφήσει ενός ακόμη νέου άλμπουμ.
Δυναμικός, πολυπράγμων και ανθεκτικός, ο Μπρους Ντίκινσον κινείται εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στην αγάπη του για τη μουσική και το πάθος του για τις πτήσεις – είναι πιλότος – αλλά και για την ξιφασκία.
Έχει κάνει τρεις γάμους, ο τελευταίος το 2023 με την Γαλλίδα γυμνάστρια Leana Dolci, και έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Το 2014 χρειάστηκε να υποβληθεί σε αντικαρκινική θεραπεία μετά την ανακάλυψη ενός μικρού όγκου στη γλώσσα του. Η περιπέτεια αυτή όμως δεν τον κατέβαλε. Την ξεπέρασε και συνέχιζε να ζει και να δημιουργεί με το ίδιο πάθος.
Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 12:00
Το Release Athens πάει Βουλγαρία
Εκτός από τα εγχώρια συναυλιακά του σχέδια, όμως, το Release Athens ασχολείται εντατικά αυτή την περίοδο και με το πρώτο του φιλόδοξο βήμα στο εξωτερικό. Το μουσικό φεστιβάλ, που από το 2016 μέχρι σήμερα έχει προσελκύσει περισσότερους από 1.000.000 θεατές και έχει παρουσιάσει έχει πάνω από 260 live, επεκτείνεται στα Βαλκάνια.
Το 2027 θα διοργανωθεί για πρώτη φορά στην Βουλγαρική πρωτεύουσα, το Release Sofia, που θα φιλοξνηθεί στον νέο συναυλικακό χώρο Sofia Live Park που βρίσκεται στο πάρκο του αεροδρομίου Vasil Levski. Το Release Sofia.
«Θέλουμε να φέρουμε στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία μεγάλους διεθνείς καλλιτέχνες που συχνά απουσιάζουν από τις αγορές μας, με παραγωγές αντάξιες των μεγαλύτερων φεστιβάλ του κόσμου» λέει ο γενικός διευθυντής του Release Athens Festival, Γιάννης Μιράμπιτας και προσθέτει: «Οι Έλληνες και οι Βούλγαροι ταξιδεύουμε εδώ και χρόνια από τη μία χώρα στην άλλη για να δούμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Αυτή η σχέση υπάρχει ήδη και μέσα από το Release Athens και το Release Sofia θέλουμε να τη δυναμώσουμε, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες να μοιραζόμαστε όσα μας ενώνουν μέσα από τη μουσική».
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