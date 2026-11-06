Release Athens 2027: Φέρνει στην Αθήνα τον Μπρους Ντίκινσον και επεκτείνεται στη Βουλγαρία

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Ένας από τους καλύτερους ερμηνευτές χέβι μέταλ όλων των εποχών, η φωνή των θρυλικών, ο αειαθαλήςθα προσγειωθεί στην Ελλάδα το καλοκαίρι προκειμένου να δώσει μια μεγάλη, προσωπική, την, στο, τον νέο χώρο όπου μεταφέρεται τοΟ 69χρονος Βρετανός ερμηνευτής θα έρθει στην Ελλάδα, στο με την μπάντα του, στο πλαίσιο της περιοδείας του, έχοντας στις αποσκευές του ολοκαίνουργια κομμάτια από το επερχόμενο προσωπικό άλμπουμ του.Η κοινή διαδρομή του Μπρους Ντίκινσον με τους Iron Maiden ξεκίνησε το 1981 όταν αντικατέστησε τον έως τότε τραγουδιστή του συγκροτήματος Πολ Ντι Άνο. Η έλευσή του στο συγκρότημα ταυτίστηκε με ένα από τα πιο επιτυχημένα και διαχρονικά άλμπουμ της μπάντας, το θρυλικό «» ενώ έχει σφραγίσει ανεξίτηλα με τη φωνή πολλές ακόμη επιτυχίες της.Η συμπόρευσή του διακόπηκε, προσωρινά, το 1993, όταν ο Ντίκινσον αποχώρησε από το συγκρότημα, έξι χρόνια αργότερα, ωστόσο, το 1999, ήρθε η πανηγυρική επανένωσή τους και οι νέες κοινές περιοδείες τους.Παρόλα αυτά, από τις αρχές του 1999 ο προικισμένος τραγουδιστής και συνθέτης ξεκίνησε να διαγράφει μια παράλληλη, σόλο μουσική διαδρομή, ηχογραφώντας προσωπικά άλμπουμ και δίνοντας συναυλίες με άλλους μουσικούς. Η τελευταία προσωπική δισκογραφική του δουλειά ήταν το «The Mandrake Project » που κυκλοφόρησε το 2024 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στούντιο και ολοκληρώνει τις ηχογραφήσει ενός ακόμη νέου άλμπουμ.Δυναμικός, πολυπράγμων και ανθεκτικός, ο Μπρους Ντίκινσον κινείται εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στην αγάπη του για τη μουσική και το πάθος του για τις πτήσεις – είναι πιλότος – αλλά και για την ξιφασκία.