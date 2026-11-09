Αιματολογικές κακοήθειες: Έρχονται ελληνικές κυτταρικές θεραπείες – Τι χρειάζεται για να τις λάβουν οι πρώτοι ασθενείς

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να παράγει προηγμένες κυτταρικές θεραπείες, με τους πρώτους ασθενείς να αναμένεται να ωφεληθούν στις αρχές του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη διάθεσή τους εκτός κλινικών μελετών - Τι συζητήθηκε στο 37ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη