Αιματολογικές κακοήθειες: Έρχονται ελληνικές κυτταρικές θεραπείες – Τι χρειάζεται για να τις λάβουν οι πρώτοι ασθενείς
Αιματολογικές κακοήθειες: Έρχονται ελληνικές κυτταρικές θεραπείες – Τι χρειάζεται για να τις λάβουν οι πρώτοι ασθενείς
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να παράγει προηγμένες κυτταρικές θεραπείες, με τους πρώτους ασθενείς να αναμένεται να ωφεληθούν στις αρχές του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη διάθεσή τους εκτός κλινικών μελετών - Τι συζητήθηκε στο 37ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
Πολύ ελπιδοφόρα είναι τα νέα για ενήλικες ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, όπως λευχαιμίες, λεμφώματα και πολλαπλό μυέλωμα, αλλά και για ασθενείς με προχωρημένους συμπαγείς όγκους.
Πρόκειται για γενετικά τροποποιημένες κυτταρικές ανοσοθεραπείες, όπως οι CAR-T, που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών, καθώς και για άλλες μορφές κυτταρικής ανοσοθεραπείας, όπως οι TILs (Tumor-Infiltrating Lymphocytes), οι οποίες αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση προχωρημένων συμπαγών κακοηθειών.
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Πρόκειται για γενετικά τροποποιημένες κυτταρικές ανοσοθεραπείες, όπως οι CAR-T, που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών, καθώς και για άλλες μορφές κυτταρικής ανοσοθεραπείας, όπως οι TILs (Tumor-Infiltrating Lymphocytes), οι οποίες αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση προχωρημένων συμπαγών κακοηθειών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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