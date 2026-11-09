Δρυμιώτης: Η ΝΔ μπορεί εύκολα να φτάσει στην αυτοδυναμία, ο Τσίπρας δεν απευθύνεται στους νοικοκυραίους όταν θέλει διαδηλώσεις όπως στο Παρίσι