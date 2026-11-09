Δρυμιώτης: Η ΝΔ μπορεί εύκολα να φτάσει στην αυτοδυναμία, ο Τσίπρας δεν απευθύνεται στους νοικοκυραίους όταν θέλει διαδηλώσεις όπως στο Παρίσι
Δρυμιώτης: Η ΝΔ μπορεί εύκολα να φτάσει στην αυτοδυναμία, ο Τσίπρας δεν απευθύνεται στους νοικοκυραίους όταν θέλει διαδηλώσεις όπως στο Παρίσι
Προσωρινό το κόμμα Σαμαρά, η υψηλή προσέλευση βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης
Στο ενδεχόμενο αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στο πού απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Ανδρέας Δρυμιώτης.
Μιλώντας στο Action24 ο κ. Δρυμιώτης είπε «εγώ νομίζω ότι η ΝΔ μπορεί να φτάσει εύκολα την αυτοδυναμία στο 36% με 8-10% για τα ποσοστά των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής».
Για τον Αλέξη Τσίπρα επανέλαβε ότι «έχω δεσμευθεί να ζητήσω συγγνώμη αν ξεπεράσει το 13%. Δεν έχει σταθεροποιηθεί, κάθε μέρα είναι λίγο χαμηλότερα και λίγο ψηλότερα ο Ανδρουλάκης».
Με αφορμή, δε, την παρουσία του κ. Τσίπρα στη Γαλλία, ο Ανδρέας Δρυμιώτης είπε «δεν απευθύνεται στους νοικοκυραίους αν θέλει διαδηλώσεις όπως στο Παρίσι. Ο κόσμος δεν θέλει ακρότητες ή τοξικότητα».
Όσον αφορά το δυνητικό κόμμα Σαμαρά, ο κ. Δρυμιώτης είπε «θα είναι προσωρινό γιατί αν υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές, θα εξαφανιστεί και αυτός θα είναι ο απόλυτος εξευτελισμός για τον Σαμαρά»
Σημείωσε, τέλος, ότι «η αυξημένη προσέλευση στις κάλπες βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος της καθίζησης των ποσοστών της στις ευρωεκλογές ήταν γιατί ψήφισαν 2 εκατ. λιγότεροι. Οι ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρές και δεν έχουν τόση σημασία όσο οι εθνικές εκλογές».
Μιλώντας στο Action24 ο κ. Δρυμιώτης είπε «εγώ νομίζω ότι η ΝΔ μπορεί να φτάσει εύκολα την αυτοδυναμία στο 36% με 8-10% για τα ποσοστά των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής».
Για τον Αλέξη Τσίπρα επανέλαβε ότι «έχω δεσμευθεί να ζητήσω συγγνώμη αν ξεπεράσει το 13%. Δεν έχει σταθεροποιηθεί, κάθε μέρα είναι λίγο χαμηλότερα και λίγο ψηλότερα ο Ανδρουλάκης».
Με αφορμή, δε, την παρουσία του κ. Τσίπρα στη Γαλλία, ο Ανδρέας Δρυμιώτης είπε «δεν απευθύνεται στους νοικοκυραίους αν θέλει διαδηλώσεις όπως στο Παρίσι. Ο κόσμος δεν θέλει ακρότητες ή τοξικότητα».
Όσον αφορά το δυνητικό κόμμα Σαμαρά, ο κ. Δρυμιώτης είπε «θα είναι προσωρινό γιατί αν υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές, θα εξαφανιστεί και αυτός θα είναι ο απόλυτος εξευτελισμός για τον Σαμαρά»
Σημείωσε, τέλος, ότι «η αυξημένη προσέλευση στις κάλπες βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος της καθίζησης των ποσοστών της στις ευρωεκλογές ήταν γιατί ψήφισαν 2 εκατ. λιγότεροι. Οι ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρές και δεν έχουν τόση σημασία όσο οι εθνικές εκλογές».
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