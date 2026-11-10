Στο Μαϊάμι επιστρέφει το All-Star Game του NBA το 2028, έπειτα από 38 χρόνια

Η μεγάλη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ επιστρέφει στην έδρα των Χιτ - Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση





Όπως μετέδωσε το ESPN, επικαλούμενο πληροφορίες του δημοσιογράφου Σαμς Σαράνια, το NBA ολοκληρώνει τις διαδικασίες για την ανάθεση του All-Star Weekend του 2028 στους Μαϊάμι Χιτ, με επίκεντρο των εκδηλώσεων το Kaseya Center.







Πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε ότι το Μαϊάμι είχε επιλεγεί εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει η έγκριση του λογότυπου και σημαντικά ζητήματα της διοργάνωσης. Η ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης ενδέχεται πάντως να τροποποιηθεί.



Η διοργάνωση του 2028 αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τριήμερο 18-20 Φεβρουαρίου, με ορισμένες παράλληλες εκδηλώσεις να εξετάζεται το ενδεχόμενο να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι.



Η ιστορική διοργάνωση του 1990 και ο Μάτζικ Τζόνσον Η τελευταία και μοναδική μέχρι σήμερα φορά που το Μαϊάμι φιλοξένησε το All-Star Game ήταν το 1990, όταν οι Χιτ βρίσκονταν μόλις στη δεύτερη σεζόν τους στο NBA.







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Παρά την ήττα της ομάδας του, ο θρυλικός Μάτζικ Τζόνσον είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης (MVP), σημειώνοντας 22 πόντους, που αποτελούσαν και την καλύτερη επίδοση του αγώνα.







Έπειτα από 38 χρόνια απουσίας, το Μαϊάμι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά το All-Star Game του NBA , καθώς η πόλη της Φλόριντα αναμένεται να αναλάβει τη διοργάνωση του 2028. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα της Δευτέρας (9/11), η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με την επίσημη ανακοίνωση να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.Όπως μετέδωσε το ESPN, επικαλούμενο πληροφορίες του δημοσιογράφου Σαμς Σαράνια, το NBA ολοκληρώνει τις διαδικασίες για την ανάθεση του All-Star Weekend του 2028 στους Μαϊάμι Χιτ, με επίκεντρο των εκδηλώσεων το Kaseya Center.Σύμφωνα με το Associated Press, η διοργανώτρια αρχή σχεδιάζει να επισημοποιήσει την επιλογή στις 30 Νοεμβρίου, παρουσία του κομισάριου του NBA, Άνταμ Σίλβερ, του προέδρου των Χιτ, Μίκι Άρισον, και άλλων στελεχών του πρωταθλήματος.Πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε ότι το Μαϊάμι είχε επιλεγεί εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει η έγκριση του λογότυπου και σημαντικά ζητήματα της διοργάνωσης. Η ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης ενδέχεται πάντως να τροποποιηθεί.Η διοργάνωση του 2028 αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τριήμερο 18-20 Φεβρουαρίου, με ορισμένες παράλληλες εκδηλώσεις να εξετάζεται το ενδεχόμενο να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι.Η τελευταία και μοναδική μέχρι σήμερα φορά που το Μαϊάμι φιλοξένησε το All-Star Game ήταν το 1990, όταν οι Χιτ βρίσκονταν μόλις στη δεύτερη σεζόν τους στο NBA.Τότε, η ομάδα της Ανατολικής Περιφέρειας είχε επικρατήσει της Δύσης με 130-113, σε μια αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στη Miami Arena.Παρά την ήττα της ομάδας του, ο θρυλικός Μάτζικ Τζόνσον είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης (MVP), σημειώνοντας 22 πόντους, που αποτελούσαν και την καλύτερη επίδοση του αγώνα.

Στις παράλληλες εκδηλώσεις εκείνης της χρονιάς, ο Κρεγκ Χότζες των Σικάγο Μπουλς είχε κατακτήσει τον διαγωνισμό τριπόντων, ενώ ο Ντομινίκ Ουίλκινς των Ατλάντα Χοκς είχε αναδειχθεί νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων.



Έκτοτε, το Μαϊάμι δεν είχε φιλοξενήσει ξανά τη διοργάνωση, παρά τη διεθνή του αναγνωρισιμότητα και την παρουσία των Χιτ στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ.



Ένας από τους βασικούς λόγους της πολυετούς απουσίας ήταν η χρονική σύμπτωση του All-Star Weekend με τη μεγάλη διεθνή έκθεση σκαφών του Μαϊάμι, που δημιουργούσε προβλήματα στη διαθεσιμότητα ξενοδοχείων και χώρων εκδηλώσεων.



Πρώτα το Φοίνιξ το 2027 Πριν από την επιστροφή της διοργάνωσης στη Φλόριντα, τη σκυτάλη θα πάρει το Φοίνιξ, το οποίο θα φιλοξενήσει το All-Star Weekend του 2027 από τις 19 έως τις 21 Φεβρουαρίου.



Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην ανακαινισμένη έδρα των Φίνιξ Σανς, στο κέντρο της πόλης.



Για το Μαϊάμι, η ανάληψη της διοργάνωσης του 2028 θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της μεγάλης γιορτής του NBA στην πόλη για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία της.