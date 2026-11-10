Στέλεχος της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Palantir επέλεξε ο Τραμπ για την κυβερνοασφάλεια των ΗΠΑ

Ο Μάικλ ΛοΣάπιο αναλαμβάνει, εφόσον εγκριθεί από τη Γερουσία, την ηγεσία της CISA μετά από τρεις μεγάλες παραβιάσεις ασφαλείας





Ο ΛοΣάπιο, ο οποίος κατέχει τη θέση του επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών στην Palantir Technologies, προορίζεται να αναλάβει τη διεύθυνση της CISA, υπηρεσίας που υπάγεται στο αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.







Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την αμερικανική κυβερνοασφάλεια, καθώς η CISA παραμένει χωρίς μόνιμο επικεφαλής εγκεκριμένο από τη Γερουσία εδώ και σχεδόν 22 μήνες.



Την ίδια στιγμή, οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται ολοένα πιο σύνθετες, με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τους μηχανισμούς άμυνας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.



Τρεις μεγάλες παραβιάσεις ασφαλείας σε τρεις μήνες Η επιλογή του ΛοΣάπιο ανακοινώθηκε μετά τη γνωστοποίηση τριών εκτεταμένων περιστατικών παραβίασης κυβερνοασφάλειας κατά το τελευταίο τρίμηνο, τα οποία αφορούσαν ορισμένους από τους σημαντικότερους φορείς της αμερικανικής κυβέρνησης.



Συγκεκριμένα, οι παραβιάσεις συνδέονται με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών (FBI) και το Πεντάγωνο, αναδεικνύοντας τις πιέσεις που δέχονται τα πληροφοριακά συστήματα των αμερικανικών κρατικών υπηρεσιών.



Η CISA είναι αρμόδια για την προστασία των πολιτικών κυβερνητικών δικτύων από χάκερ και κατασκοπευτικές δραστηριότητες, ενώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.



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Οι περικοπές σημειώθηκαν ενώ οι ανάγκες προστασίας των αμερικανικών δικτύων αυξάνονται, ιδιαίτερα λόγω των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε όσους πραγματοποιούν κυβερνοεπιθέσεις.



Η παρατεταμένη απουσία μόνιμης ηγεσίας, σε συνδυασμό με τις απώλειες προσωπικού και τα πρόσφατα περιστατικά ασφαλείας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο νέος διευθυντής, εφόσον επικυρωθεί ο διορισμός του.



Στην επιλογή στελέχους της Palantir Technologies για την ηγεσία της αμερικανικής Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ , σε μια περίοδο αυξανόμενων κυβερνοαπειλών και σοβαρών προβλημάτων στελέχωσης της υπηρεσίας. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη Δευτέρα (9/11) την υποψηφιότητα του Μάικλ ΛοΣάπιο , έπειτα από την αποκάλυψη τριών μεγάλης κλίμακας παραβιάσεων ασφαλείας που αφορούσαν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το FBI και το Πεντάγωνο.Ο ΛοΣάπιο, ο οποίος κατέχει τη θέση του επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών στην Palantir Technologies, προορίζεται να αναλάβει τη διεύθυνση της CISA, υπηρεσίας που υπάγεται στο αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.Εφόσον η υποψηφιότητά του εγκριθεί από τη Γερουσία, θα διαδεχθεί τον Νικ Άντερσεν, ο οποίος ασκεί σήμερα καθήκοντα υπηρεσιακού διευθυντή.Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την αμερικανική κυβερνοασφάλεια, καθώς η CISA παραμένει χωρίς μόνιμο επικεφαλής εγκεκριμένο από τη Γερουσία εδώ και σχεδόν 22 μήνες.Την ίδια στιγμή, οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται ολοένα πιο σύνθετες, με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τους μηχανισμούς άμυνας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.Η επιλογή του ΛοΣάπιο ανακοινώθηκε μετά τη γνωστοποίηση τριών εκτεταμένων περιστατικών παραβίασης κυβερνοασφάλειας κατά το τελευταίο τρίμηνο, τα οποία αφορούσαν ορισμένους από τους σημαντικότερους φορείς της αμερικανικής κυβέρνησης.Συγκεκριμένα, οι παραβιάσεις συνδέονται με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών (FBI) και το Πεντάγωνο, αναδεικνύοντας τις πιέσεις που δέχονται τα πληροφοριακά συστήματα των αμερικανικών κρατικών υπηρεσιών.Η CISA είναι αρμόδια για την προστασία των πολιτικών κυβερνητικών δικτύων από χάκερ και κατασκοπευτικές δραστηριότητες, ενώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.Παρά τη σημασία της αποστολής της, η υπηρεσία έχει υποστεί σημαντική μείωση προσωπικού τα τελευταία δύο χρόνια.Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ , τον Ιανουάριο του 2025, το προσωπικό της CISA έχει μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες για την επιχειρησιακή της επάρκεια.Οι περικοπές σημειώθηκαν ενώ οι ανάγκες προστασίας των αμερικανικών δικτύων αυξάνονται, ιδιαίτερα λόγω των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε όσους πραγματοποιούν κυβερνοεπιθέσεις.Η παρατεταμένη απουσία μόνιμης ηγεσίας, σε συνδυασμό με τις απώλειες προσωπικού και τα πρόσφατα περιστατικά ασφαλείας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο νέος διευθυντής, εφόσον επικυρωθεί ο διορισμός του.

Ο ΛοΣάπιο προέρχεται από την Palantir Technologies, αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων και αναπτύσσει συστήματα για κυβερνητικούς οργανισμούς, υπηρεσίες πληροφοριών και επιχειρήσεις.



Σύμφωνα με το Reuters, ο προτεινόμενος νέος επικεφαλής της CISA δεν απάντησε άμεσα στα αιτήματα του πρακτορείου για σχολιασμό της υποψηφιότητάς του.