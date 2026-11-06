Έβρος: Τρεις βυζαντινοί ναοί αποδόθηκαν αποκατεστημένοι από το υπουργείο Πολιτισμού

Το εσωτερικό του Ι.Ν. Παναγίας Κοσμοσωτείρας Φερών

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Τέμενος Βαγιαζήτ προγραμματίζεται να αποδοθεί πλήρως προσβάσιμο στο κοινό εντός του 2026.είναι ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Θράκης, που ιδρύθηκε, το 1151, από τον Ισαάκιο Κομνηνό.Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη προστασία και αποκατάσταση του μνημείου, το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, έχει αναλάβει την εκπόνηση στατικής μελέτης, με αντικείμενο τη διερεύνηση της στατικής επάρκειας και τη διατύπωση των αναγκαίων προτάσεων για την προστασία του. Παράλληλα, εξελίσσεται η γεωτεχνική μελέτη και η γεωφυσική διασκόπηση του περιβάλλοντος χώρου, για να ακολουθήσει η αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης του μνημείου και η μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου.