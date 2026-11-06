Σταύρος Σβήγκος - Σπύρος Γραμμένος: Ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν Σταύρος Σβήγκος Σπύρος Γραμμένος

Σταύρος Σβήγκος - Σπύρος Γραμμένος: Ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

«Οι ιστορίες του Χόρχε» φωτίζουν ανθρώπους και εικόνες από την ελληνική επαρχία

Σταύρος Σβήγκος - Σπύρος Γραμμένος: Ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν
Μια διαδρομή επιστροφής σε τόπους, ανθρώπους και εικόνες από την ελληνική επαρχία, όπου το χιούμορ και η συγκίνηση διασταυρώνονται αποτελεί η παράσταση «Οι ιστορίες του Χόρχε» που θα ανέβει την 1η Δεκεμβρίου στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

Ο Σπύρος Γραμμένος, που έχει γράψει το έργο και τη μουσική, συμπράττει επί σκηνής με τον το Σταύρο Σβήγκο ενώ η Ζωή Ξανθοπούλου υπογράφει τη σκηνοθεσία.
Σταύρος Σβήγκος - Σπύρος Γραμμένος: Ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Ο Χόρχε, απροσδιόριστης ηλικίας, μεγαλώνει στην ελληνική επαρχία και παρατηρεί αθώα την καθημερινότητα. Η συνάντησή του με τον Θάνατο ξυπνάει αναμνήσεις. Μικρές σκηνές ζωής, υποσχέσεις που χάθηκαν, στιγμές που προσπαθεί να ξαναζήσει ή να ξορκίσει. Μια προσπάθεια να ανακατασκευάσει το παρελθόν, να αλλάξει το χρόνο και να αποφύγει το αβέβαιο ραντεβού με τον Άγνωστο.

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη 21.15

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης