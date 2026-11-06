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Σταύρος Σβήγκος - Σπύρος Γραμμένος: Ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν
Σταύρος Σβήγκος - Σπύρος Γραμμένος: Ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν
«Οι ιστορίες του Χόρχε» φωτίζουν ανθρώπους και εικόνες από την ελληνική επαρχία
Μια διαδρομή επιστροφής σε τόπους, ανθρώπους και εικόνες από την ελληνική επαρχία, όπου το χιούμορ και η συγκίνηση διασταυρώνονται αποτελεί η παράσταση «Οι ιστορίες του Χόρχε» που θα ανέβει την 1η Δεκεμβρίου στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.
Ο Σπύρος Γραμμένος, που έχει γράψει το έργο και τη μουσική, συμπράττει επί σκηνής με τον το Σταύρο Σβήγκο ενώ η Ζωή Ξανθοπούλου υπογράφει τη σκηνοθεσία.
Ο Χόρχε, απροσδιόριστης ηλικίας, μεγαλώνει στην ελληνική επαρχία και παρατηρεί αθώα την καθημερινότητα. Η συνάντησή του με τον Θάνατο ξυπνάει αναμνήσεις. Μικρές σκηνές ζωής, υποσχέσεις που χάθηκαν, στιγμές που προσπαθεί να ξαναζήσει ή να ξορκίσει. Μια προσπάθεια να ανακατασκευάσει το παρελθόν, να αλλάξει το χρόνο και να αποφύγει το αβέβαιο ραντεβού με τον Άγνωστο.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη 21.15
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ο Σπύρος Γραμμένος, που έχει γράψει το έργο και τη μουσική, συμπράττει επί σκηνής με τον το Σταύρο Σβήγκο ενώ η Ζωή Ξανθοπούλου υπογράφει τη σκηνοθεσία.
Ο Χόρχε, απροσδιόριστης ηλικίας, μεγαλώνει στην ελληνική επαρχία και παρατηρεί αθώα την καθημερινότητα. Η συνάντησή του με τον Θάνατο ξυπνάει αναμνήσεις. Μικρές σκηνές ζωής, υποσχέσεις που χάθηκαν, στιγμές που προσπαθεί να ξαναζήσει ή να ξορκίσει. Μια προσπάθεια να ανακατασκευάσει το παρελθόν, να αλλάξει το χρόνο και να αποφύγει το αβέβαιο ραντεβού με τον Άγνωστο.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη 21.15
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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