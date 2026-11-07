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«Τα Κεφάλια Έξω! Η οντισιόν»: Μια μουσικοθεατρική κωμωδία... άνευ προηγουμένου στο Θέατρο της Ημέρας
«Τα Κεφάλια Έξω! Η οντισιόν»: Μια μουσικοθεατρική κωμωδία... άνευ προηγουμένου στο Θέατρο της Ημέρας
Κάθε Παρασκευή στις 21:00, για λίγες μόνο παραστάσεις, με την υπογραφή του βραβευμένου Γιώργου Χατζή
Ο βραβευμένος με Global Music Award Γιώργος Χατζής παρουσιάζει μια μουσικοθεατρική κωμωδία άνευ προηγουμένου στο Θέατρο της Ημέρας.
Οι παραστάσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Θέατρο της Ημέρας και θα συνεχιστούν και κάθε Παρασκευή στις 21:00, για λίγες μόνο παραστάσεις.
Λίγα λόγια για το έργο…
Ο διάσημος Ελληνοαμερικάνος παραγωγός της showbiz Αστέρης Jones (Γιώργος Χατζής) καλεί σε οντισιόν Έλληνες καλλιτέχνες για το υπερθέαμα που ετοιμάζει στην Ελλάδα. Γνωστός για τον δύστροπο και κυνικό χαρακτήρα του, περνάει από οντισιόν τους... Γιώργο Χατζή, Πελαγία Πλαγιανάκου, Σοφία Παπουλάκου, Αλέξανδρο Ζουγανέλη και Απόστολο Μόσιο, οι οποίοι υποδύονται… τους εαυτούς τους. Μαζί τους στο πιάνο ο διακεκριμένος Γιώργος Παπαχριστούδης.
Μέσα από αγαπημένα τραγούδια, θεατρικούς μονολόγους, ποίηση αλλά και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, ρίχνονται στη μάχη της καλλιτεχνικής επιβίωσης. Απρόβλεπτες καταστάσεις σε μία άχαρη διαδικασία, που δείχνει τη σκληρή πραγματικότητα μιας ακρόασης.
Θα καταφέρουν άραγε να τον εντυπωσιάσουν, για να λάμψει το δικό τους αστέρι και να κερδίσουν μια θέση στο show; Πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν σε αυτή τη δοκιμασία και τι είναι πρόθυμοι να κάνουν; Όλα όσα γίνονται... αλλά δεν λέγονται, σε μία οντισιόν με τα κεφάλια… έξω!
Παίζουν και τραγουδούν:
Γιώργος Χατζής, Πελαγία Πλαγιανάκου, Σοφία Παπουλάκου, Αλέξανδρος Ζουγανέλης και ο Απόστολος Μόσιος. Στο πιάνο ο Γιώργος Παπαχριστούδης
Κείμενο - Σκηνοθεσία: Γιώργος Χατζής
Φωτισμοί: Γιώργος Σηφάκης
Video: Γιώργος Οικονομέας
Παραγωγή: CICADART
Θέατρο της Ημέρας, Νικ. Γεννηματά 20, Αθήνα
Οι παραστάσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Θέατρο της Ημέρας και θα συνεχιστούν και κάθε Παρασκευή στις 21:00, για λίγες μόνο παραστάσεις.
Λίγα λόγια για το έργο…
Ο διάσημος Ελληνοαμερικάνος παραγωγός της showbiz Αστέρης Jones (Γιώργος Χατζής) καλεί σε οντισιόν Έλληνες καλλιτέχνες για το υπερθέαμα που ετοιμάζει στην Ελλάδα. Γνωστός για τον δύστροπο και κυνικό χαρακτήρα του, περνάει από οντισιόν τους... Γιώργο Χατζή, Πελαγία Πλαγιανάκου, Σοφία Παπουλάκου, Αλέξανδρο Ζουγανέλη και Απόστολο Μόσιο, οι οποίοι υποδύονται… τους εαυτούς τους. Μαζί τους στο πιάνο ο διακεκριμένος Γιώργος Παπαχριστούδης.
Μέσα από αγαπημένα τραγούδια, θεατρικούς μονολόγους, ποίηση αλλά και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, ρίχνονται στη μάχη της καλλιτεχνικής επιβίωσης. Απρόβλεπτες καταστάσεις σε μία άχαρη διαδικασία, που δείχνει τη σκληρή πραγματικότητα μιας ακρόασης.
Θα καταφέρουν άραγε να τον εντυπωσιάσουν, για να λάμψει το δικό τους αστέρι και να κερδίσουν μια θέση στο show; Πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν σε αυτή τη δοκιμασία και τι είναι πρόθυμοι να κάνουν; Όλα όσα γίνονται... αλλά δεν λέγονται, σε μία οντισιόν με τα κεφάλια… έξω!
Παίζουν και τραγουδούν:
Γιώργος Χατζής, Πελαγία Πλαγιανάκου, Σοφία Παπουλάκου, Αλέξανδρος Ζουγανέλης και ο Απόστολος Μόσιος. Στο πιάνο ο Γιώργος Παπαχριστούδης
Κείμενο - Σκηνοθεσία: Γιώργος Χατζής
Φωτισμοί: Γιώργος Σηφάκης
Video: Γιώργος Οικονομέας
Παραγωγή: CICADART
Θέατρο της Ημέρας, Νικ. Γεννηματά 20, Αθήνα
Κάθε Παρασκευή στις 21:00 για λίγες παραστάσεις.
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ta-kefalia-ekso-i-ontision-2/
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ta-kefalia-ekso-i-ontision-2/
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