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Αθηνά Ωνάση: Από το πάθος για τα άλογα έπεσε στην παγίδα των... αναβατών
Αθηνά Ωνάση: Από το πάθος για τα άλογα έπεσε στην παγίδα των... αναβατών
Το όνομά της εξαφανίστηκε από το ομώνυμο τουρνουά ιππασίας, αποχώρησε από το Δ.Σ. του Casino και έχασε δικαστική μάχη στην Ολλανδία
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
«Πικρή κληρονομιά». Αυτός ήταν ο κεντρικός τίτλος ενός από τα μεγαλύτερα αμερικανικά περιοδικά που σχολίαζε τον Δεκέμβριο του 1988 τον ξαφνικό θάνατο της Χριστίνας Ωνάση. «Η κόρη της Αθηνά, 3 ετών», έγραφε, «είναι τώρα το πλουσιότερο κοριτσάκι στον κόσμο, αλλά δείτε τι έκανε αυτή η περιουσία στη μητέρα της».
Αυτό ακριβώς φαίνεται να νιώθει η Αθηνά. Ως τελευταία της δυναστείας, η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση προσπαθεί να ξεφύγει από κάτι που πιστεύει ότι την κυνηγά από τότε.
Στην πορεία αυτού του κυνηγητού για να ξεφύγει από την κατάρα των Ωνάσηδων, φαίνεται πως έχει δοκιμάσει τα πάντα: αποκήρυξε δημοσίως οτιδήποτε ελληνικό, ξεφορτώθηκε ό,τι τη συνέδεε με τον παππού αλλά και τη μητέρα της, αφόρισε τον πατέρα της, έχτισε καινούριες ζωές με αγαπημένους και μη, έκανε επιχειρηματικά βήματα, αφιέρωσε τη ζωή της στα άλογα.
«Η Αθηνά φοβάται τον ξαφνικό θάνατο», λένε κάποιοι που τη γνώρισαν. «Φοβάται πως θα της συμβεί ό,τι και στη μητέρα της, στον θείο και τον παππού της». Ισως αυτό, το ότι θεωρεί πως θα τη χτυπήσει η «κατάρα» που κυνηγά την οικογένεια Ωνάση, να εξηγεί κάποιες αποφάσεις της, όπως την πώληση του Σκορπιού ή τη δημοπράτηση των κοσμημάτων της μητέρας της και την πώληση άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Είχε ανάγκη από λεφτά; Είχε ανάγκη να αποτινάξει από πάνω της οτιδήποτε σχετιζόταν με το όνομα Ωνάση; Ή μήπως είναι μια «κούκλα από ατσάλι», όπως την περιέγραψε ο Αλέξης Μανθεάκης.
Κατά κάποιους άλλους, η Αθηνά, η οποία σήμερα διαμένει στην Ολλανδία, προσπαθεί να ζήσει μια ζωή ενός φυσιολογικού ανθρώπου αλλά βρίσκεται διαρκώς να επιστρέφει σε αυτή τη μυθική λούπα του πλούτου, της παγκόσμιας φήμης και της δύναμης.
Στις 14 Ιουνίου η Αθηνά Ωνάση άδειασε τη θέση της στο διοικητικό συμβούλιο του γαλλικού ομίλου Casino. Δεν υπήρξε ανακοίνωση, δεν υπήρξε δήλωση. Ο γαλλικός οικονομικός Τύπος, που την αποκαλεί «αόρατη δισεκατομμυριούχο», κατέγραψε μόνο την επίκληση «προσωπικών λόγων». Είχε μπει τον Μάρτιο του 2024.
Την ίδια περίοδο, το διεθνές τουρνουά υπερπήδησης εμποδίων που για πάνω από μία δεκαετία έφερε το όνομά της διεξήχθη με καινούρια ονομασία. Το Athina Onassis Horse Show δημιουργήθηκε το 2007 στο Σάο Πάολο, πέρασε στο Ρίο και από το 2014 είχε βρει σπίτι στη Γαλλική Ριβιέρα, με χορηγούς ελβετικά ρολόγια και ιδιωτικές τράπεζες. Φέτος, χωρίς εξήγηση, το όνομα «Ωνάση» έλειπε από τις αφίσες.
Και στα τέλη Αυγούστου μια αίθουσα του εμπορικού τμήματος του Εφετείου του Αμστερνταμ έκλεισε το τρίτο κεφάλαιο. Οι δικαστές απέρριψαν το αίτημά της να εξεταστούν μάρτυρες για τη διοίκηση μιας εταιρείας στην οποία είχε επενδύσει 63 εκατ. ευρώ. Της επέβαλαν μάλιστα να καλύψει περίπου 10.000 ευρώ από τα δικαστικά έξοδα της αντίδικης πλευράς.
Η Αθηνά γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1985 στο Νεϊγί, έξω από το Παρίσι. Η μητέρα της πέθανε στο Μπουένος Αϊρες τον Νοέμβριο του 1988, όταν εκείνη ήταν μόλις 3 ετών. Το παιδί μεγάλωσε με τον πατέρα του, τον Γάλλο Τιερί Ρουσέλ, τη Σουηδή σύζυγό του Γκάμπι Λάντχαγκε και τα ετεροθαλή αδέλφια της σε μια βίλα στο καντόνι του Βο, κοντά στη Λοζάνη.
Αυτό ακριβώς φαίνεται να νιώθει η Αθηνά. Ως τελευταία της δυναστείας, η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση προσπαθεί να ξεφύγει από κάτι που πιστεύει ότι την κυνηγά από τότε.
Στην πορεία αυτού του κυνηγητού για να ξεφύγει από την κατάρα των Ωνάσηδων, φαίνεται πως έχει δοκιμάσει τα πάντα: αποκήρυξε δημοσίως οτιδήποτε ελληνικό, ξεφορτώθηκε ό,τι τη συνέδεε με τον παππού αλλά και τη μητέρα της, αφόρισε τον πατέρα της, έχτισε καινούριες ζωές με αγαπημένους και μη, έκανε επιχειρηματικά βήματα, αφιέρωσε τη ζωή της στα άλογα.
Σκληρό πρόσωπο
«Η Αθηνά φοβάται τον ξαφνικό θάνατο», λένε κάποιοι που τη γνώρισαν. «Φοβάται πως θα της συμβεί ό,τι και στη μητέρα της, στον θείο και τον παππού της». Ισως αυτό, το ότι θεωρεί πως θα τη χτυπήσει η «κατάρα» που κυνηγά την οικογένεια Ωνάση, να εξηγεί κάποιες αποφάσεις της, όπως την πώληση του Σκορπιού ή τη δημοπράτηση των κοσμημάτων της μητέρας της και την πώληση άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Είχε ανάγκη από λεφτά; Είχε ανάγκη να αποτινάξει από πάνω της οτιδήποτε σχετιζόταν με το όνομα Ωνάση; Ή μήπως είναι μια «κούκλα από ατσάλι», όπως την περιέγραψε ο Αλέξης Μανθεάκης.
Κατά κάποιους άλλους, η Αθηνά, η οποία σήμερα διαμένει στην Ολλανδία, προσπαθεί να ζήσει μια ζωή ενός φυσιολογικού ανθρώπου αλλά βρίσκεται διαρκώς να επιστρέφει σε αυτή τη μυθική λούπα του πλούτου, της παγκόσμιας φήμης και της δύναμης.
Φοβάται τους Ελληνες
Στις 14 Ιουνίου η Αθηνά Ωνάση άδειασε τη θέση της στο διοικητικό συμβούλιο του γαλλικού ομίλου Casino. Δεν υπήρξε ανακοίνωση, δεν υπήρξε δήλωση. Ο γαλλικός οικονομικός Τύπος, που την αποκαλεί «αόρατη δισεκατομμυριούχο», κατέγραψε μόνο την επίκληση «προσωπικών λόγων». Είχε μπει τον Μάρτιο του 2024.
Την ίδια περίοδο, το διεθνές τουρνουά υπερπήδησης εμποδίων που για πάνω από μία δεκαετία έφερε το όνομά της διεξήχθη με καινούρια ονομασία. Το Athina Onassis Horse Show δημιουργήθηκε το 2007 στο Σάο Πάολο, πέρασε στο Ρίο και από το 2014 είχε βρει σπίτι στη Γαλλική Ριβιέρα, με χορηγούς ελβετικά ρολόγια και ιδιωτικές τράπεζες. Φέτος, χωρίς εξήγηση, το όνομα «Ωνάση» έλειπε από τις αφίσες.
Και στα τέλη Αυγούστου μια αίθουσα του εμπορικού τμήματος του Εφετείου του Αμστερνταμ έκλεισε το τρίτο κεφάλαιο. Οι δικαστές απέρριψαν το αίτημά της να εξεταστούν μάρτυρες για τη διοίκηση μιας εταιρείας στην οποία είχε επενδύσει 63 εκατ. ευρώ. Της επέβαλαν μάλιστα να καλύψει περίπου 10.000 ευρώ από τα δικαστικά έξοδα της αντίδικης πλευράς.
Η Αθηνά γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1985 στο Νεϊγί, έξω από το Παρίσι. Η μητέρα της πέθανε στο Μπουένος Αϊρες τον Νοέμβριο του 1988, όταν εκείνη ήταν μόλις 3 ετών. Το παιδί μεγάλωσε με τον πατέρα του, τον Γάλλο Τιερί Ρουσέλ, τη Σουηδή σύζυγό του Γκάμπι Λάντχαγκε και τα ετεροθαλή αδέλφια της σε μια βίλα στο καντόνι του Βο, κοντά στη Λοζάνη.
Η Χριστίνα είχε ορίσει έναν συμβούλιο διαχειριστών για την περιουσία της κόρης της μέχρι την ενηλικίωσή της. Τα πρόσωπα-κλειδιά ήταν τέσσερις Ελληνες, άνθρωποι του Ιδρύματος Ωνάση, με επικεφαλής τον Στέλιο Παπαδημητρίου. Ο Ρουσέλ τούς κατηγορούσε για κακοδιαχείριση. Εκείνοι τον κατηγορούσαν ότι ήθελε να βάλει χέρι στην περιουσία.
Το πιο σκοτεινό επεισόδιο γράφτηκε το 1997. Οι ελβετικές αρχές ερεύνησαν ένα φερόμενο ως σχέδιο απαγωγής της 12χρονης Αθηνάς στο Σεν Μόριτς και εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για επτά Ισραηλινούς. Η ισραηλινή αστυνομία έκλεισε την έρευνα. Κατά την εκδοχή της, οι άνδρες ήταν ιδιωτικοί ερευνητές, πρώην στελέχη μυστικών υπηρεσιών, που είχαν προσληφθεί από τους Ελληνες διαχειριστές για να παρακολουθούν τον Ρουσέλ.
Ο Ελβετός ανακριτής δεν πείστηκε. Ο,τι κι αν ίσχυε, η εκδοχή που κατέγραψε ο διεθνής Τύπος ήταν σαφής: πίσω από όσους παρακολουθούσαν το 12χρονο κορίτσι βρίσκονταν, κατά την ισραηλινή αστυνομία, οι Ελληνες διαχειριστές της περιουσίας του. Το Ιδρυμα άλλαξε το καταστατικό του ώστε η εγγονή του ιδρυτή να μην μπορεί να γίνει πρόεδρος, και η Αθηνά προσέφυγε στα ελληνικά δικαστήρια.
Η επί χρόνια ιδιαιτέρα του Αριστοτέλη Ωνάση, Κική Μουτσάτσου, είχε πει ότι η Αθηνά «δεν αισθάνθηκε ποτέ Ελληνίδα». Τον Οκτώβριο του 2023, όταν προσγειώθηκε στη Μύκονο με φίλες της, οι εφημερίδες μέτρησαν 16 χρόνια από την προηγούμενη επίσκεψή της στη χώρα.
Κι όμως, για τους αγώνες της διάλεξε τη γαλανόλευκη. Αγωνίστηκε ως Ελληνίδα, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2013 και στο Παγκόσμιο του 2014.
Ο Βραζιλιάνος ιππέας
Στον στίβο των διεθνών αγώνων γνώρισε τον Αλβάρο Αλφόνσο ντε Μιράντα Νέτο, κοινώς Ντόντα. Βραζιλιάνος, γεννημένος το 1973, με δύο Ολυμπιακά μετάλλια στο ενεργητικό του. Ηταν 12 χρόνια μεγαλύτερός της και είχε ήδη μια κόρη.
Ο Τιερί Ρουσέλ αντέδρασε. Η Αθηνά δεν άκουσε. Παντρεύτηκαν στις 3 Δεκεμβρίου 2005 στο Σάο Πάολο.
Ο γάμος ήταν και επιχείρηση. Το ζευγάρι έστησε την AD Sport Horses. Το 2007 εγκαινίασε στη Βραζιλία το τουρνουά που έφερε το όνομά της, με πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής τον Ντόντα. Στους στάβλους τους πέρασαν άλογα εκατομμυρίων, ανάμεσά τους ο Cornetto K, το αγαπημένο άλογο του Βραζιλιάνου.
Τον Μάιο του 2016 το βραζιλιάνικο περιοδικό «Época» έγραψε ότι το ζευγάρι χωρίζει. Ο Ντόντα ζήτησε διατροφή 350.000 ευρώ τον μήνα, εφάπαξ αποζημίωση 11 εκατ. και μερίδιο από τα άλογα. Το 2017 βραζιλιάνικο δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Cornetto K πρέπει να επιστρέψει στον στάβλο του. Η ζυγαριά έγειρε υπέρ της με μόλις έναν φάκελο.
Ο Αλέξης Μανθεάκης, επί χρόνια εκπρόσωπος της οικογένειας, παρέδωσε στη νομική ομάδα της Αθηνάς ένα κόκκινο ντοσιέ 120 σελίδων. Περιείχε τη μαρτυρία μιας Βελγίδας, πρώην συνοδού πολυτελείας, που δήλωνε ότι διατηρούσε σχέση με τον Ντόντα τα οκτώ από τα έντεκα χρόνια του γάμου.
Ο Ιταλός και οι φήμες εγκυμοσύνης
Στο κενό που άφησε ο Ντόντα μπήκε ένας νεότερος άνδρας. Ο Αλμπέρτο Ζόρτσι, γεννημένος το 1989 στη Μονσελίτσε κοντά στην Πάντοβα, είχε μετακομίσει στην Ολλανδία για να ιππεύει τα άλογα του στάβλου του Γιαν Τοπς. Εκεί, μέσω του Τοπς, γνώρισε την Αθηνά. Μετά τον χωρισμό της ο Cornetto K και άλλα άλογα της περιουσίας της πέρασαν στη δική του σέλα. Ο Ιταλός εκτοξεύτηκε στη διεθνή κατάταξη και το 2017 κέρδισε το Global Champions Tour στο Μονακό.
Κουτσομπολίστικα έντυπα του διεθνούς τζετ σετ άρχισαν σύντομα να τους παρουσιάζουν ως ζευγάρι. Ξένα έντυπα έγραψαν ότι ο Ζόρτσι χώρισε από τη σύζυγό του, την Ιταλίδα επιχειρηματία Αναλίζα Τζιουντίνι, εξαιτίας της Αθηνάς. Το 2022 κυκλοφόρησαν σενάρια για δεύτερο γάμο. Τον Ιούνιο του 2023 ένα βραζιλιάνικο Μέσο έγραψε ότι η Αθηνά ήταν έγκυος τεσσάρων μηνών. Τίποτε από αυτά δεν επιβεβαιώθηκε.
Σε συνέντευξή του στο «ΘΕΜΑ» το 2019 ο Ιταλός μίλησε για τα άλογα, όχι για εκείνη. Παιδί δεν ήρθε, γάμος δεν έγινε. Η δεύτερη μαχαιριά, λοιπόν, δεν έχει αποδείξεις και δικαστικό φάκελο. Αφήνει όμως ένα ίχνος που οδηγεί κατευθείαν στον επόμενο σταθμό: τον άνθρωπο που τους σύστησε.
Ο μέντορας και η δικηγόρος
Ο Γιαν Τοπς δεν είναι ένας ακόμη ιππέας. Ο Ολλανδός πήρε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο με την ομάδα της χώρας του στη Βαρκελώνη το 1992 και στη συνέχεια έστησε μια αυτοκρατορία. Ιδρυσε το Global Champions Tour, τη λαμπερή διεθνή σειρά αγώνων υπερπήδησης εμποδίων, με διοργανώσεις σε Μονακό, Κάννες, Ντόχα και Νέα Υόρκη.
Το ολλανδικό περιοδικό «Quote» υπολογίζει την περιουσία του σε περίπου 200 εκατ. ευρώ. Με την Αθηνά, κατά την ίδια πηγή, είχαν μια πολύ μακρά και στενή σχέση. Εκείνη ήταν προστάτιδα του Tour, το τουρνουά της ήταν σταθμός του, ο στάβλος του έδινε αναβάτες στα άλογά της.
Το 2022 η σχέση έγινε και μετοχική. Η εταιρεία συμμετοχών της Αθηνάς, η Corvallis, κατέβαλε 63 εκατ. ευρώ για το 25% της JT Sports. Στο μετοχολόγιο μπήκαν επίσης ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ και ο Ντάνιελ Κρετίνσκι, ο ίδιος επενδυτής με τον οποίο δύο χρόνια αργότερα θα έμπαινε στο Casino.
Το 2023 η εταιρεία έκλεισε με ζημία και ξέσπασε μια σύγκρουση ανάμεσα στους δύο, που η πλευρά Τοπς χαρακτηρίζει προσωπική. Η Αθηνά τερμάτισε την εμπορική της συνεργασία με την εταιρεία, η οποία έκανε 2,5 εκατ. ευρώ τζίρο τον χρόνο.
Το ίδιο καλοκαίρι ήρθε το δεύτερο χτύπημα. Μια δικηγόρος που είχε δουλέψει περίπου 900 ώρες για την Αθηνά και τις εταιρείες της ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει γραμματέας της εταιρείας του Τοπς. Η πλευρά Ωνάση τη θεώρησε μεταγραφή στο αντίπαλο στρατόπεδο και φοβήθηκε ότι θα αξιοποιήσει όσα γνώριζε.
Τον φετινό Ιανουάριο την έφερε ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου των δικηγόρων στην Μπρέντα, ζητώντας να σταματήσει αμέσως να εργάζεται για τον Τοπς. Εκείνη απάντησε ότι τήρησε τους κανόνες δεοντολογίας και ότι σύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει.
Τον Σεπτέμβριο του 2024 η Αθηνά είχε προσφερθεί να πουλήσει το μερίδιό της πίσω στον Τοπς στην τιμή που το αγόρασε. Εκείνος αρνήθηκε. Και οι δύο αποδέχθηκαν διαμεσολάβηση. Δεν τα βρήκαν. Στα τέλη του περασμένου Αυγούστου το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα εξέτασης μαρτύρων και έκρινε ότι ο Τοπς δεν υπονομεύει την πώληση, αφού ο ίδιος είχε προτείνει δύο υποψήφιους αγοραστές.
Ο Τοπς χαρακτήρισε την απόφαση δίκαιη. Ο εκπρόσωπος της Αθηνάς δήλωσε ότι η απόφαση δεν λύνει το πρόβλημα. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν σε ένα πράγμα: το 25% αξίζει σήμερα λιγότερο από τα 63 εκατ. ευρώ που πλήρωσε.
Η προϊστορία
Ανάμεσα σε όλα αυτά τα πρόσωπα υπάρχει και ένας Ελληνας, μόνο που η δική του περίπτωση είναι διαφορετική από τις άλλες. Ο Αλέξης Μανθεάκης γεννήθηκε το 1953 και μεγάλωσε στην Κένυα. Σπούδασε στο Στάνφορντ.
Στις 28 Ιανουαρίου 1998, μία ημέρα πριν από τα 13α γενέθλια της Αθηνάς, ο Τιερί Ρουσέλ τον κάλεσε στην Ελβετία. Από εκείνη τη συνάντηση ο Μανθεάκης έγινε εκπρόσωπος Τύπου της οικογένειας. Από ένα γραφείο στα Μελίσσια συντόνιζε 16 δικηγορικά γραφεία σε περισσότερες από 70 δίκες απέναντι στο Ιδρυμα Ωνάση.
Στο διαζύγιο του 2016-2017 ήταν εκείνος που εντόπισε τη Βελγίδα μάρτυρα. Μέσα σε τρία χρόνια επαφών κέρδισε την εμπιστοσύνη της και παρέλαβε τον φάκελο που, κατά τους δικηγόρους της Αθηνάς, έκρινε τον συμβιβασμό. Λίγο πριν από τη δικαστική μάχη έγραψε δημόσια για εκείνη ότι είναι μια «κούκλα από ατσάλι» και μια αληθινή Ωνάση, για την οποία θα καμάρωνε ο παππούς της. Το 2018 η σχέση διακόπηκε.
Οπως ο ίδιος αφηγήθηκε στο «Πρώτο Θέμα», για πρώτη φορά σε είκοσι χρόνια τής ζήτησε οικονομική βοήθεια: η σύζυγός του είχε διαγνωστεί με καρκίνο και έπρεπε να υποβληθεί σε εγχείρηση. Του απάντησε, σύμφωνα με τον ίδιο, ο δικηγόρος της, ενημερώνοντάς τον ότι η Αθηνά δεν επιθυμεί να δώσει κάτι. Εκείνος της έστειλε μήνυμα στο κινητό. Το διάβασε, είπε, αλλά δεν απάντησε ποτέ.
Στο βιβλίο του «Athina Onassis: The Red File» κατέγραψε και τη σκληρή πλευρά της, όπως την είδε: την απόφαση να θανατωθεί ένα τραυματισμένο άλογο αντί να χειρουργηθεί και τη διακοπή, για ένα διάστημα, του επιδόματος προς τη θεία της, Ολγα Ωνάση.
Ο Αλέξης Μανθεάκης πέθανε τον Οκτώβριο του 2021, σε ηλικία 68 ετών.
Το τελευταίο εμπόδιο
Η κληρονομιά που κάποτε την έκανε «το πλουσιότερο κορίτσι του κόσμου» έχει αλλάξει μορφή. Η περιουσία της συρρικνώθηκε από τα δισεκατομμύρια σε πολύ μικρότερα ποσά, ανάμεσα σε διαζύγια, ακίνητα που πουλήθηκαν και τα πανάκριβα έξοδα των αλόγων, των στάβλων, των αγώνων.
Οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι πλέον σπάνιες. Ενα δείπνο των φίλων του Κέντρου Πομπιντού στο Παρίσι. Μια φωτογραφία από γάμο στο Μόντε Κάρλο. Μια ολιγοήμερη επίσκεψη στη Μύκονο το 2023.
Η γυναίκα που μεγάλωσε ανάμεσα σε δίκες και σενάρια απαγωγής ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Στο Αμστερνταμ η υπόθεση με τον Τοπς παραμένει ανοιχτή. Το 25% της εταιρείας του, που αγόρασε με 63 εκατ. ευρώ, είναι ακόμη στα χέρια της. Στην υπερπήδηση εμποδίων, το πιο δύσκολο εμπόδιο της διαδρομής είναι συνήθως το τελευταίο: το άλογο είναι κουρασμένο, ο αναβάτης βιάζεται, μια ράβδος πέφτει. Η Αθηνά Ωνάση έχει συναντήσει πολλά τέτοια εμπόδια στη ζωή της. Τα πιο δύσκολα τα έστησαν άνθρωποι που γνώρισε στους στάβλους. Τι θα κάνει γι’ αυτό;
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