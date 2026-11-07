Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: Δράκοι, πέτρινα λιοντάρια και περίτεχνα ξυλόγλυπτα ταξιδεύουν από την Κίνα στη Θεσσαλονίκη

τοιχεία που κάποτε κοσμούσαν κατοικίες, οικογενειακούς ναούς και μνημειακές πύλες μιας ιστορικής περιοχής της νοτιοανατολικής Κίνας και αποκαλύπτοντας πτυχές της αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής τέχνης της.





Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη . Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος» και θα διαρκέσει έως τις 14 Φεβρουαρίου του 2027.

γενική διευθύντρια του Μουσείου, Φλώρα Καραγιάννη μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων έκανε λόγο για

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