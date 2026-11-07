Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: Δράκοι, πέτρινα λιοντάρια και περίτεχνα ξυλόγλυπτα ταξιδεύουν από την Κίνα στη Θεσσαλονίκη
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: Δράκοι, πέτρινα λιοντάρια και περίτεχνα ξυλόγλυπτα ταξιδεύουν από την Κίνα στη Θεσσαλονίκη
Τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Στην Αγκαλιά των Πράσινων Λόφων: Η Κληρονομιά της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Huizhou» θα πραγματοποιηθούν από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
Δράκοι, πέτρινα λιοντάρια και περίτεχνα ξυλόγλυπτα από την Κίνα παρουσιάζονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε στοιχεία που κάποτε κοσμούσαν κατοικίες, οικογενειακούς ναούς και μνημειακές πύλες μιας ιστορικής περιοχής της νοτιοανατολικής Κίνας και αποκαλύπτοντας πτυχές της αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής τέχνης της.
Πρόκειται για την περιοδική έκθεση «Στην Αγκαλιά των Πράσινων Λόφων: Η Κληρονομιά της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Huizhou», που διοργανώνει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Μουσείο Anhui της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος» και θα διαρκέσει έως τις 14 Φεβρουαρίου του 2027.
Η γενική διευθύντρια του Μουσείου, Φλώρα Καραγιάννη μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων έκανε λόγο για μεγάλη χαρά και ταυτόχρονα πρόκληση για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού «να φιλοξενεί μια μεγάλη έκθεση ενός πολιτισμού, του Κινεζικού, με τον οποίο το Βυζάντιο συνυπήρξε και συνδιαλέχτηκε».
Όπως αναφέρει, η έκθεση «ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν κόσμο μακρινό, άγνωστο σε πολλούς από εμάς, και μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και να θαυμάσουμε αυθεντικά αντικείμενα, κυρίως αρχιτεκτονικά γλυπτά των δύο δυναστειών, Μινγκ και Τσινγκ (1368-1912)».
Συνολικά 44 αυθεντικά αντικείμενα αναδεικνύουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής Huizhou (Χουεϊτζόου), στη σημερινή επαρχία Anhui της νοτιοανατολικής Κίνας. Πρόκειται για έναν τόπο που γνώρισε μεγάλη οικονομική και πνευματική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των δυναστειών Μινγκ και Τσινγκ, χάρη και στην εμπορική του δραστηριότητα, και ανέπτυξε μια ξεχωριστή αρχιτεκτονική ταυτότητα.
Στην έκθεση παρουσιάζονται στοιχεία από την εξωτερική και εσωτερική όψη των παραδοσιακών κτισμάτων, όπως γλυπτά, διακοσμητικά παράθυρα και ανάγλυφες παραστάσεις. Ιδιαίτερη θέση έχει η τέχνη των «Τριών Σκαλισμάτων», δηλαδή η γλυπτική σε πέτρα, ξύλο και κεραμικό, μέσα από την οποία οι τεχνίτες αποτύπωναν ανθρώπινες μορφές, φυτικά μοτίβα, σκηνές από την κινεζική λογοτεχνία και μυθικά πλάσματα. «Μέσα από τα εκθέματα αναδεικνύεται η αρχιτεκτονική και η καλλιτεχνική παράδοση, καθώς και οι ιδιαίτεροι συμβολισμοί που διαμορφώνουν τις αξίες του κινεζικού πολιτισμού» σημειώνει η κ. Καραγιάννη, αναφερόμενη στα διακοσμητικά θέματα που συναντά κανείς στα αντικείμενα.
Μέσα από την περιήγηση, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία των παραδοσιακών οικισμών της Huizhou, με τις διακοσμημένες κατοικίες, τους οικογενειακούς ναούς και τις μνημειακές πύλες, αλλά και να ανακαλύψει τη στενή σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του διακόσμου της ως φορέα συλλογικής μνήμης.
Για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, η φιλοξενία της έκθεσης αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται στους χώρους του έργα αυτού του ιστορικού πολιτισμού. «Γενικά η έκθεση αυτή είναι μια μεγάλη, ωραία πρόκληση για το Μουσείο μας, καθώς πρώτη φορά εκτίθενται εδώ έργα αυτού του πλούσιου ιστορικού πολιτισμού που μεγαλούργησε κι αυτός, παράλληλα με το Βυζάντιο» τονίζει η γενική διευθύντρια. Η σύμπραξη με το Μουσείο Anhui έδωσε τη δυνατότητα υλοποίησης της έκθεσης, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης των ιστορικών δεσμών και της πολιτιστικής επικοινωνίας Ελλάδας και Κίνας.
Πρόκειται για την περιοδική έκθεση «Στην Αγκαλιά των Πράσινων Λόφων: Η Κληρονομιά της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Huizhou», που διοργανώνει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Μουσείο Anhui της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος» και θα διαρκέσει έως τις 14 Φεβρουαρίου του 2027.
Η γενική διευθύντρια του Μουσείου, Φλώρα Καραγιάννη μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων έκανε λόγο για μεγάλη χαρά και ταυτόχρονα πρόκληση για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού «να φιλοξενεί μια μεγάλη έκθεση ενός πολιτισμού, του Κινεζικού, με τον οποίο το Βυζάντιο συνυπήρξε και συνδιαλέχτηκε».
Όπως αναφέρει, η έκθεση «ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν κόσμο μακρινό, άγνωστο σε πολλούς από εμάς, και μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και να θαυμάσουμε αυθεντικά αντικείμενα, κυρίως αρχιτεκτονικά γλυπτά των δύο δυναστειών, Μινγκ και Τσινγκ (1368-1912)».
Συνολικά 44 αυθεντικά αντικείμενα αναδεικνύουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής Huizhou (Χουεϊτζόου), στη σημερινή επαρχία Anhui της νοτιοανατολικής Κίνας. Πρόκειται για έναν τόπο που γνώρισε μεγάλη οικονομική και πνευματική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των δυναστειών Μινγκ και Τσινγκ, χάρη και στην εμπορική του δραστηριότητα, και ανέπτυξε μια ξεχωριστή αρχιτεκτονική ταυτότητα.
Στην έκθεση παρουσιάζονται στοιχεία από την εξωτερική και εσωτερική όψη των παραδοσιακών κτισμάτων, όπως γλυπτά, διακοσμητικά παράθυρα και ανάγλυφες παραστάσεις. Ιδιαίτερη θέση έχει η τέχνη των «Τριών Σκαλισμάτων», δηλαδή η γλυπτική σε πέτρα, ξύλο και κεραμικό, μέσα από την οποία οι τεχνίτες αποτύπωναν ανθρώπινες μορφές, φυτικά μοτίβα, σκηνές από την κινεζική λογοτεχνία και μυθικά πλάσματα. «Μέσα από τα εκθέματα αναδεικνύεται η αρχιτεκτονική και η καλλιτεχνική παράδοση, καθώς και οι ιδιαίτεροι συμβολισμοί που διαμορφώνουν τις αξίες του κινεζικού πολιτισμού» σημειώνει η κ. Καραγιάννη, αναφερόμενη στα διακοσμητικά θέματα που συναντά κανείς στα αντικείμενα.
Μέσα από την περιήγηση, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία των παραδοσιακών οικισμών της Huizhou, με τις διακοσμημένες κατοικίες, τους οικογενειακούς ναούς και τις μνημειακές πύλες, αλλά και να ανακαλύψει τη στενή σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του διακόσμου της ως φορέα συλλογικής μνήμης.
Για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, η φιλοξενία της έκθεσης αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται στους χώρους του έργα αυτού του ιστορικού πολιτισμού. «Γενικά η έκθεση αυτή είναι μια μεγάλη, ωραία πρόκληση για το Μουσείο μας, καθώς πρώτη φορά εκτίθενται εδώ έργα αυτού του πλούσιου ιστορικού πολιτισμού που μεγαλούργησε κι αυτός, παράλληλα με το Βυζάντιο» τονίζει η γενική διευθύντρια. Η σύμπραξη με το Μουσείο Anhui έδωσε τη δυνατότητα υλοποίησης της έκθεσης, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης των ιστορικών δεσμών και της πολιτιστικής επικοινωνίας Ελλάδας και Κίνας.
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