Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε νέες τορπίλες υψηλής ταχύτητας, στο οπλοστάσιό της από το 2027

Η Πιονγκγιάνγκ ενισχύει το Πολεμικό Ναυτικό της με νέα οπλικά συστήματα, ενώ τον Οκτώβριο είχε δοκιμάσει τορπίλη με τεχνητή νοημοσύνη





Όπως μετέδωσε την Τρίτη (10/11) το KCNA, η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Θάλασσα, με στόχο να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος σε συνθήκες μάχης.







Στη διαδικασία συμμετείχαν η Ακαδημία Αμυντικών Επιστημών, η αρμόδια υπηρεσία πυραυλικών συστημάτων και το ερευνητικό γραφείο τορπιλικών όπλων.



Οι αρχές της χώρας παρουσίασαν τη δοκιμή ως μέρος των δραστηριοτήτων για την τεχνολογική αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τις επιχειρησιακές δυνατότητες της νέας τορπίλης.







Είχε προηγηθεί δοκιμή τορπίλης με τεχνητή νοημοσύνη Η νέα ανακοίνωση έρχεται λιγότερο από έναν μήνα μετά τη δοκιμή ενός ακόμη προηγμένου υποβρύχιου οπλικού συστήματος.



Στις 15 Οκτωβρίου, η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε δοκιμή της τορπίλης ακριβείας Zam-2.0, η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό στόχων και την καθοδήγησή της.



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Η Πιονγκγιάνγκ υποστήριξε ότι η ανάπτυξη του συστήματος βασίστηκε σε περισσότερες από 180 δοκιμές μέσα σε πέντε χρόνια, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την απόδοση του συστήματος πρόωσης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.



Πάντως, οι ισχυρισμοί της Βόρειας Κορέας για τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης των συγκεκριμένων όπλων δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.



Η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού και τα νέα αντιτορπιλικά Οι δοκιμές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της Βόρειας Κορέας να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες στη θάλασσα, την οποία ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει χαρακτηρίσει στρατηγική προτεραιότητα.



Σε νέα δοκιμή τορπιλών υψηλής ταχύτητας προχώρησε η Βόρεια Κορέα , συνεχίζοντας την ανάπτυξη του στρατιωτικού της οπλοστασίου, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η δοκιμή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (9/11), με την Πιονγκγιάνγκ να σχεδιάζει την ένταξη του νέου οπλικού συστήματος σε επιχειρησιακή χρήση από τις αρχές του 2027.Όπως μετέδωσε την Τρίτη (10/11) το KCNA, η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Θάλασσα, με στόχο να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος σε συνθήκες μάχης.Σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο, οι αρμόδιοι φορείς αμυντικής έρευνας και ανάπτυξης «επαλήθευσαν τη μαχητική αποτελεσματικότητα του νέου τύπου συστήματος τορπιλών υψηλής ταχύτητας».Στη διαδικασία συμμετείχαν η Ακαδημία Αμυντικών Επιστημών, η αρμόδια υπηρεσία πυραυλικών συστημάτων και το ερευνητικό γραφείο τορπιλικών όπλων.Οι αρχές της χώρας παρουσίασαν τη δοκιμή ως μέρος των δραστηριοτήτων για την τεχνολογική αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τις επιχειρησιακές δυνατότητες της νέας τορπίλης.Η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε ότι το σύστημα πρόκειται να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό από τις αρχές του 2027, στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού των ναυτικών της δυνάμεων.Η νέα ανακοίνωση έρχεται λιγότερο από έναν μήνα μετά τη δοκιμή ενός ακόμη προηγμένου υποβρύχιου οπλικού συστήματος.Στις 15 Οκτωβρίου, η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε δοκιμή της τορπίλης ακριβείας Zam-2.0, η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό στόχων και την καθοδήγησή της.Η συγκεκριμένη δοκιμή ανακοινώθηκε στις 17 Οκτωβρίου, με το KCNA να κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις δυνατότητες του βορειοκορεατικού Πολεμικού Ναυτικού.Η Πιονγκγιάνγκ υποστήριξε ότι η ανάπτυξη του συστήματος βασίστηκε σε περισσότερες από 180 δοκιμές μέσα σε πέντε χρόνια, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την απόδοση του συστήματος πρόωσης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.Πάντως, οι ισχυρισμοί της Βόρειας Κορέας για τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης των συγκεκριμένων όπλων δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.Οι δοκιμές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της Βόρειας Κορέας να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες στη θάλασσα, την οποία ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει χαρακτηρίσει στρατηγική προτεραιότητα.

Το τελευταίο διάστημα, η Πιονγκγιάνγκ έχει πραγματοποιήσει διαδοχικές δοκιμές πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποβρύχιων οπλικών συστημάτων.



Παράλληλα, επιδιώκει να αναβαθμίσει τον πολεμικό της στόλο με νέα πλοία μεγαλύτερου εκτοπίσματος και αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες.



Μέσα στο 2025, η χώρα προχώρησε στην καθέλκυση δύο νέων αντιτορπιλικών εκτοπίσματος 5.000 τόνων, ενώ σχεδιάζει την ανάπτυξη και μεγαλύτερων πολεμικών πλοίων, κατηγορίας 10.000 τόνων.



Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η χώρα του κατασκευάζει νέο πλοίο, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, θα διαθέτει δυνατότητες, μεταξύ αυτών και πυρηνικές, που «δεν έχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο».



Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της βορειοκορεατικής ηγεσίας για την ενίσχυση του ναυτικού της με σύγχρονα οπλικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων μέσων που θα μπορούν να υποστηρίζουν την πυρηνική αποτρεπτική ισχύ της χώρας.