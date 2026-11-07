Πέθανε στα 52 του ο Σεμπαστιάν Λέλιο, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Μια φανταστική γυναίκα»

Ο Χιλιανός δημιουργός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Σαντιάγο, ενώ η σύντροφός του ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε λόγους υγείας

Πέθανε σε ηλικία 52 ετών ο Χιλιανός σκηνοθέτης Σεμπαστιάν Λέλιο, ο δημιουργός της πολυβραβευμένης ταινίας «Μια φανταστική γυναίκα», η οποία απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2018. Ο κινηματογραφιστής βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην κατοικία του, στην περιοχή Λας Κόντες του Σαντιάγο, προκαλώντας θλίψη στον κινηματογραφικό κόσμο.



Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε μέσω Instagram η σύντροφός του, ηθοποιός Αμαλία Κασάι, αναφέροντας σε ανακοίνωση της οικογένειας ότι ο σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή «για λόγους υγείας», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.







Η Εισαγγελία του Σαντιάγο διέταξε τη διενέργεια έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του σκηνοθέτη, αναθέτοντας τις σχετικές ενέργειες στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.



Η ανακοίνωση της συντρόφου του Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της Αμαλία Κασάι στο Instagram, οι οικογένειες Λέλιο Κασάι και Κάμπος Βατ αποχαιρέτησαν τον σκηνοθέτη, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή.



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«Περνάμε μια πολύ επώδυνη περίοδο και η μνήμη του θα παραμείνει για πάντα μαζί μας. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος που συνέβαλε στον πολιτισμό της Χιλής σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας της», ανέφερε η ανακοίνωση.



«Ως οικογένεια, ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή και κατανόηση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», προστίθεται στο μήνυμα.



Το αντίο της συντρόφου του ο δημιουργός της πολυβραβευμένης ταινίαςη οποίαΟ κινηματογραφιστής βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην κατοικία του, στην περιοχή Λας Κόντες του Σαντιάγο, προκαλώντας θλίψη στον κινηματογραφικό κόσμο.Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε μέσω Instagram η σύντροφός του, ηθοποιόςαναφέροντας σε ανακοίνωση της οικογένειας ότι ο σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή «για λόγους υγείας», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.Σύμφωνα με το χιλιανό μέσο El Mercurio Online, η Κασάι ήταν εκείνη που ειδοποίησε την αστυνομία όταν ο 52χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του.Η Εισαγγελία του Σαντιάγο διέταξε τη διενέργεια έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του σκηνοθέτη, αναθέτοντας τις σχετικές ενέργειες στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της Αμαλία Κασάι στο Instagram, οι οικογένειες Λέλιο Κασάι και Κάμπος Βατ αποχαιρέτησαν τον σκηνοθέτη, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή.«Περνάμε μια πολύ επώδυνη περίοδο και η μνήμη του θα παραμείνει για πάντα μαζί μας. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος που συνέβαλε στον πολιτισμό της Χιλής σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας της», ανέφερε η ανακοίνωση.«Ως οικογένεια, ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή και κατανόηση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», προστίθεται στο μήνυμα. Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε τον Σεμπαστιάν Λέλιο η σύντροφός του, ηθοποιός Αμαλία Κασάι, εκφράζοντας την αγάπη της για τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη. «Σ’ αγαπώ. Δεν χωράει σε μια λέξη. Δεν χωράει στο σώμα μου. Δεν χωράει στον χρόνο. Δεν χωράει. Σ’ αγαπώ σε αυτή τη ζωή και σε όλες όσες θα έρθουν», έγραψε χαρακτηριστικά. «Ξέρω ότι για πολλούς ο Σέμπα είναι ένας σημαντικός άνθρωπος. Φώτιζε τα πάντα και όλους γύρω του», συνέχισε, ευχαριστώντας όσους της έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης. «Σας ευχαριστώ για τα αμέτρητα μηνύματα αγάπης και στήριξης, αλλά δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε κανένα. Σύντομα θα ενημερώσουμε για τον τόπο και τον χρόνο όπου θα μπορέσετε να τον αποχαιρετήσετε», ανέφερε, κλείνοντας την ανάρτησή της με τη φράση: «Μένει μόνο η αγάπη». Κλείσιμο View this post on Instagram



Το Όσκαρ που τον καθιέρωσε διεθνώς Ο Σεμπαστιάν Λέλιο έγινε παγκοσμίως γνωστός χάρη στην ταινία «Μια φανταστική γυναίκα» (A Fantastic Woman), η οποία κυκλοφόρησε το 2017, με πρωταγωνίστρια την Ντανιέλα Βέγα.



Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας τρανς γυναίκας που έρχεται αντιμέτωπη με προκαταλήψεις και διακρίσεις μετά τον ξαφνικό θάνατο του μεγαλύτερου σε ηλικία συντρόφου της.



Ο Σεμπαστιάν Λέλιο έγινε παγκοσμίως γνωστός χάρη στην ταινία «Μια φανταστική γυναίκα» (A Fantastic Woman), η οποία κυκλοφόρησε το 2017, με πρωταγωνίστρια την Ντανιέλα Βέγα.Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας τρανς γυναίκας που έρχεται αντιμέτωπη με προκαταλήψεις και διακρίσεις μετά τον ξαφνικό θάνατο του μεγαλύτερου σε ηλικία συντρόφου της.

Το φιλμ απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2018, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη χιλιανή παραγωγή που κατέκτησε τη συγκεκριμένη διάκριση.



Παράλληλα, τιμήθηκε με το Independent Spirit Award Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, ενώ η θεματολογία του συνέβαλε στον δημόσιο διάλογο για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων στη Χιλή και την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.



Από το «Gloria» στις ταινίες με τη Τζούλιαν Μουρ και τη Ρέιτσελ Βάις Ο Λέλιο είχε ήδη τραβήξει την προσοχή της διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας με την ταινία «Gloria» του 2013, η οποία απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και την Αργυρή Άρκτο Καλύτερης Ηθοποιού στο Φεστιβάλ Βερολίνου για την ερμηνεία της Παουλίνα Γκαρσία.



Αργότερα, ο ίδιος σκηνοθέτησε την αγγλόφωνη διασκευή της ταινίας, με τίτλο «Gloria Bell», στην οποία πρωταγωνίστησαν η Τζούλιαν Μουρ και ο Τζον Τουρτούρο.



Η ιστορία παρακολουθεί μια ανεξάρτητη γυναίκα που αναζητά τον έρωτα και την προσωπική της ευτυχία μέσα από τη νυχτερινή ζωή και τα κλαμπ του Λος Άντζελες.



Το 2017 σκηνοθέτησε επίσης το «Disobedience», με πρωταγωνίστριες τη Ρέιτσελ Βάις και τη Ρέιτσελ ΜακΆνταμς.



Η ταινία ακολουθεί μια γυναίκα που επιστρέφει στην ορθόδοξη εβραϊκή κοινότητα όπου μεγάλωσε και συναντά ξανά μια παιδική της φίλη, με την οποία συνδέεται με ένα ιδιαίτερο παρελθόν.



Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνεται ακόμη το «The Wonder» του 2022, με πρωταγωνίστρια τη Φλόρενς Πιου.



Η πορεία του από την Αργεντινή στη Χιλή Ο Σεμπαστιάν Λέλιο γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1974 στη Μεντόσα της Αργεντινής, αλλά μετακόμισε με την οικογένειά του στη Χιλή όταν ήταν μόλις δύο ετών.



Ξεκίνησε την κινηματογραφική του διαδρομή με ταινίες μικρού μήκους, πριν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο μεγάλου μήκους με το «La Sagrada Familia» το 2006.



Ακολούθησαν οι ταινίες «Navidad» το 2009 και «The Year of the Tiger» το 2011, μέσα από τις οποίες άρχισε να διαμορφώνει την ιδιαίτερη σκηνοθετική του ταυτότητα.



Το έργο του χαρακτηριζόταν από την έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις, την προσωπική ελευθερία, την ταυτότητα και τη θέση του ατόμου απέναντι στις κοινωνικές προσδοκίες.



Η τελευταία του ταινία και το έργο που άφησε στη μέση Μία από τις πιο πρόσφατες δημιουργίες του ήταν το «The Wave» («La Ola»), ένα μιούζικαλ εμπνευσμένο από τις μεγάλες φεμινιστικές κινητοποιήσεις στη Χιλή.



Η ταινία, που παρουσιάστηκε το 2025 στο Φεστιβάλ των Καννών, συνδύαζε τη μουσική με τις κοινωνικές διεκδικήσεις και αποτέλεσε ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της καριέρας του.



Το τελευταίο διάστημα ο σκηνοθέτης εργαζόταν στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Chilean Poet» του Χιλιανού συγγραφέα Αλεχάντρο Σάμπρα.



Ο αιφνίδιος θάνατός του αφήνει ημιτελές αυτό το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα, ενώ στερεί από τον διεθνή κινηματογράφο έναν δημιουργό που κατάφερε να συνδυάσει την καλλιτεχνική αναγνώριση με την κοινωνική ευαισθησία.



Ο Σεμπαστιάν Λέλιο υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου χιλιανού κινηματογράφου, με ταινίες που ξεπέρασαν τα σύνορα της χώρας του και έφεραν στο προσκήνιο ιστορίες ανθρώπων που συχνά βρίσκονται στο περιθώριο.