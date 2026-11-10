Ασπίδα Τραμπ και Ρούμπιο στον Χέγκσεθ για την παραπομπή του σε δίκη: «Κερδίσαμε δύο πολέμους»

Ρεπουμπλικανός βουλευτής κατέθεσε οκτώ άρθρα παραπομπής κατά του υπουργού Άμυνας, με επίκεντρο τον πόλεμο στο Ιράν - Πιθανή ψηφοφορία έως την Τετάρτη





Μιλώντας σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα (9/11), ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τον επικεφαλής του Πενταγώνου και επιτέθηκε προσωπικά στον Ρεπουμπλικανό βουλευτή από το Κεντάκι, ο οποίος κατέθεσε εκ νέου πρόταση παραπομπής του Χέγκσεθ.







«Κερδίσαμε δύο πολέμους και κάναμε τον κόσμο πολύ πιο ασφαλή και τώρα υποτίθεται ότι πρέπει να παραπεμφθούμε σε δίκη;», δήλωσε.







Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση του Χέγκσεθ, αλλά εξαπέλυσε και προσωπική επίθεση κατά του Μάσι, χαρακτηρίζοντάς τον «εντελώς αποτυχημένο», χρησιμοποιώντας την αγγλική έκφραση «stone cold loser».



Η παρέμβασή του έγινε λίγες ώρες μετά την επίσημη κατάθεση των οκτώ άρθρων παραπομπής στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τον Μάσι να κατηγορεί τον υπουργό Άμυνας για παραβίαση του αμερικανικού Συντάγματος και κατάχρηση εξουσίας.



Κλείσιμο Ρούμπιο: «Ο Χέγκσεθ έχει κάνει καταπληκτική δουλειά» Στο πλευρό του Χέγκσεθ τάχθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας άδικη την προσπάθεια παραπομπής του.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η συνεργασία του με τον υπουργό Άμυνας τού έχει επιτρέψει να διαμορφώσει προσωπική εικόνα για τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό του.



«Πιστεύω ότι ο Πιτ έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχω δουλέψει μαζί του σχεδόν κάθε ημέρα σε πολλά ζητήματα. Έχω δει τη δουλειά που κάνει και τον επαγγελματισμό του. Είναι πολύ έξυπνος, δουλεύει πολλές ώρες και σε όλα τα πολιτικά ζητήματα που έχουμε εργαστεί τα έχει πάει περίφημα», δήλωσε.



Ο Ρούμπιο συνέχισε λέγοντας ότι η εμπειρία της καθημερινής συνεργασίας τους τού επιτρέπει να γνωρίζει πτυχές της δραστηριότητας του Χέγκσεθ που δεν είναι απαραίτητα ορατές στους δημοσιογράφους ή στους γερουσιαστές.



Την πλήρη στήριξή του στον Πιτ Χέγκσεθ , ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδικασία παραπομπής σε δίκη μετά την πρωτοβουλία Ρεπουμπλικανού βουλευτή, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ , ξεκαθαρίζοντας ότι θα σταθεί στο πλευρό του υπουργού Άμυνας ακόμη και αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τις κατηγορίες εναντίον του. Στην υπεράσπιση του Χέγκσεθ προστέθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο , την ώρα που ο βουλευτής Τόμας Μάσι επιχειρεί να προκαλέσει ψηφοφορία για οκτώ κατηγορίες, οι οποίες αφορούν κυρίως τον πόλεμο στο Ιράν και την άσκηση των εξουσιών του Πενταγώνου.Μιλώντας σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα (9/11), ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τον επικεφαλής του Πενταγώνου και επιτέθηκε προσωπικά στον Ρεπουμπλικανό βουλευτή από το Κεντάκι, ο οποίος κατέθεσε εκ νέου πρόταση παραπομπής του Χέγκσεθ.Ερωτηθείς από τη δημοσιογράφο του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, αν θα εξακολουθήσει να στηρίζει τον υπουργό Άμυνας σε περίπτωση παραπομπής του, ο Τραμπ επικαλέστηκε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησής του.«Κερδίσαμε δύο πολέμους και κάναμε τον κόσμο πολύ πιο ασφαλή και τώρα υποτίθεται ότι πρέπει να παραπεμφθούμε σε δίκη;», δήλωσε.Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση του Χέγκσεθ, αλλά εξαπέλυσε και προσωπική επίθεση κατά του Μάσι, χαρακτηρίζοντάς τον «εντελώς αποτυχημένο», χρησιμοποιώντας την αγγλική έκφραση «stone cold loser».Η παρέμβασή του έγινε λίγες ώρες μετά την επίσημη κατάθεση των οκτώ άρθρων παραπομπής στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τον Μάσι να κατηγορεί τον υπουργό Άμυνας για παραβίαση του αμερικανικού Συντάγματος και κατάχρηση εξουσίας.Στο πλευρό του Χέγκσεθ τάχθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας άδικη την προσπάθεια παραπομπής του.Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η συνεργασία του με τον υπουργό Άμυνας τού έχει επιτρέψει να διαμορφώσει προσωπική εικόνα για τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό του.«Πιστεύω ότι ο Πιτ έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχω δουλέψει μαζί του σχεδόν κάθε ημέρα σε πολλά ζητήματα. Έχω δει τη δουλειά που κάνει και τον επαγγελματισμό του. Είναι πολύ έξυπνος, δουλεύει πολλές ώρες και σε όλα τα πολιτικά ζητήματα που έχουμε εργαστεί τα έχει πάει περίφημα», δήλωσε.Ο Ρούμπιο συνέχισε λέγοντας ότι η εμπειρία της καθημερινής συνεργασίας τους τού επιτρέπει να γνωρίζει πτυχές της δραστηριότητας του Χέγκσεθ που δεν είναι απαραίτητα ορατές στους δημοσιογράφους ή στους γερουσιαστές.

«Έχω δουλέψει μαζί του, οπότε ίσως έχω δει μία πλευρά του που τα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη της Γερουσίας δεν μπορούν να δουν», σημείωσε.



Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο Χέγκσεθ είναι υπεύθυνος για πολλά σημαντικά ζητήματα της κυβέρνησης Τραμπ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των πολιτικών της.



Οι οκτώ κατηγορίες του Μάσι και ο πόλεμος στο Ιράν Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι κατέθεσε το απόγευμα της Δευτέρας στη Βουλή των Αντιπροσώπων οκτώ άρθρα παραπομπής κατά του Χέγκσεθ, επαναφέροντας την πρωτοβουλία που είχε αναλάβει τον περασμένο Σεπτέμβριο.



Στο επίκεντρο των κατηγοριών βρίσκεται η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν, με τον Μάσι να υποστηρίζει ότι η αμερικανική κυβέρνηση διεξάγει εχθροπραξίες χωρίς την απαιτούμενη έγκριση του Κογκρέσου.



«Διεξάγοντας εχθροπραξίες στο Ιράν για περισσότερες από 90 ημέρες χωρίς εξουσιοδότηση του Κογκρέσου, ο υπουργός Χέγκσεθ παραβιάζει τον νόμο και πρέπει να λογοδοτήσει», δήλωσε ο βουλευτής.



Οι κατηγορίες δεν περιορίζονται στον πόλεμο με το Ιράν, που ξεκίνησε πριν από σχεδόν εννέα μήνες.



Ο Μάσι αναφέρεται επίσης στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών, επιχειρήσεις στις οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 243 άνθρωποι.



Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη αιτιάσεις για παράνομη χρήση στρατιωτικής ισχύος, παραβίαση κανόνων που αποσκοπούν στον περιορισμό των απωλειών μεταξύ αμάχων και καταπάτηση συνταγματικών δικαιωμάτων.



Μεταξύ των περιστατικών που επικαλείται ο βουλευτής είναι και οι ενέργειες του Χέγκσεθ κατά του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, πρώην αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος είχε καλέσει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να μην εκτελούν παράνομες εντολές.



Ο Μάσι υποστηρίζει ότι ο υπουργός Άμυνας επιχείρησε να περιορίσει τα δικαιώματα του γερουσιαστή, κινώντας διαδικασίες για την υποβάθμιση του αποστρατευτικού βαθμού και τη μείωση της σύνταξής του.



Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής διευκρίνισε ότι η πρωτοβουλία του δεν βασίζεται σε εκτίμηση περί αναποτελεσματικότητας του υπουργού, αλλά σε καταγγελίες για παραβίαση της νομοθεσίας.



«Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα σε αυτά τα άρθρα παραπομπής ότι είναι αναποτελεσματικός. Το επιχείρημα είναι ότι έχει παραβιάσει νόμους και το Σύνταγμα. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται ενώπιον των συναδέλφων μου», ανέφερε.



«Δεν ανησυχούμε», απαντά ο Χέγκσεθ Ο υπουργός Άμυνας απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «παρωδία», ενώ υποστήριξε ότι οι πολιτικοί αντίπαλοί του επιχειρούν να πλήξουν την κυβέρνηση επειδή η πολιτική της αποδίδει αποτελέσματα.



Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ανέφερε:



«Μας επιτίθενται επειδή είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν πρόκειται να πετύχει. Δεν θα υποχωρήσουμε».



Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε τον Μάσι «δυσαρεστημένο, ηττημένο βουλευτή», υπερασπιζόμενος τις επιλογές του στην ηγεσία του Πενταγώνου και υποστηρίζοντας ότι εφαρμόζει την πολιτική «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ.



Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα για την προσπάθεια παραπομπής του, περιορίστηκε να δηλώσει:



«Δεν ανησυχούμε γι' αυτό».



Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σήμερα, Τρίτη (10/11), προκειμένου να τοποθετηθεί αναλυτικότερα.



Γιατί ο Μάσι επιδιώκει ψηφοφορία πριν αναλάβουν οι Δημοκρατικοί Ο Τόμας Μάσι, ο οποίος έχασε την επανεκλογή του στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, έχει διαφοροποιηθεί επανειλημμένα από τον Τραμπ, ιδιαίτερα σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν και τη διαχείριση των δημοσίων δαπανών.



Στο παρελθόν είχε επίσης ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν.



Η πρώτη προσπάθεια παραπομπής του Χέγκσεθ είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν προχώρησε σε ψηφοφορία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.



Μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών και την εξασφάλιση του ελέγχου της Βουλής και της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο, ο Μάσι αποφάσισε να επαναφέρει την πρόταση.



Όπως εξήγησε, στόχος του είναι να υπάρξει πολιτική λύση πριν από την αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών, καθώς εκτιμά ότι οι Δημοκρατικοί θα προχωρήσουν σε εκτενέστερες έρευνες και ακροάσεις για τη δράση του Χέγκσεθ.



«Η δική μου προσπάθεια παραπομπής του υπουργού Χέγκσεθ είναι μια πολύ πιο ήπια εκδοχή αυτού που έρχεται όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας τον επόμενο χρόνο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.



«Θα πραγματοποιήσουν ακροάσεις και δίκες», πρόσθεσε.



Ο Μάσι δήλωσε επίσης ότι η πρωτοβουλία του αποσκοπεί στο να πείσει τον Τραμπ να αντικαταστήσει τον υπουργό Άμυνας όσο οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να ελέγχουν το Κογκρέσο, ώστε ο διάδοχός του να μπορεί να εγκριθεί ταχύτερα.



Παραδέχθηκε, πάντως, ότι δεν έχει εξασφαλίσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις υποστήριξης από άλλους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές.



Σε συνέντευξή του στο CNN, υποστήριξε ακόμη ότι το κόμμα του «άξιζε» τις εκλογικές ήττες, επικρίνοντας τους Ρεπουμπλικανούς επειδή δεν περιόρισαν τις κρατικές δαπάνες και δεν ανέκοψαν την πολιτική των δασμών.



Πιθανή ψηφοφορία έως την Τετάρτη - Τι προβλέπει η διαδικασία Η επίσημη κατάθεση των άρθρων παραπομπής ενεργοποίησε προθεσμία 48 ωρών, εντός της οποίας η Βουλή των Αντιπροσώπων καλείται να εξετάσει την πρόταση.



Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε ψηφοφορία έως την Τετάρτη (11/11).



Οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν απευθείας επί των κατηγοριών, να παραπέμψουν το ζήτημα σε αρμόδια επιτροπή ή να θέσουν την πρόταση στο αρχείο.



Η Βουλή αποτελείται σήμερα από 218 Ρεπουμπλικανούς και 214 Δημοκρατικούς, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη στάση ακόμη και μικρού αριθμού βουλευτών της κυβερνητικής παράταξης.



Για την έγκριση των άρθρων παραπομπής απαιτείται απλή πλειοψηφία, ενώ για την καταδίκη και απομάκρυνση του υπουργού από το αξίωμά του απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία.



Ο καθηγητής Δημόσιων Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, Πίτερ Λόγκι, εκτίμησε μιλώντας στο BBC ότι οι περιορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.



«Υπάρχουν αρκετοί δυσαρεστημένοι Ρεπουμπλικανοί, ώστε περισσότεροι από όσους χρειάζονται απλώς να μην εμφανιστούν στην ψηφοφορία», ανέφερε.



Στη νέα Γερουσία, που θα αναλάβει τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί αναμένεται να διαθέτουν τουλάχιστον 54 έδρες, ενώ η καταμέτρηση σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, λόγω της μικρής διαφοράς ψήφων.



Ακόμη και με την αλλαγή της πλειοψηφίας, πάντως, η καταδίκη υπουργού απαιτεί τη συγκέντρωση 67 ψήφων σε σύνολο 100 γερουσιαστών.



Μόλις δύο υπουργοί έχουν παραπεμφθεί στην ιστορία των ΗΠΑ Η παραπομπή μέλους του αμερικανικού υπουργικού συμβουλίου αποτελεί εξαιρετικά σπάνια διαδικασία.



Μέχρι σήμερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει εγκρίνει άρθρα παραπομπής εναντίον μόλις δύο υπουργών στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς κανείς από τους δύο να καταδικαστεί από τη Γερουσία.



Η συνταγματική διαδικασία προβλέπει ότι η Βουλή αποφασίζει αρχικά εάν θα απαγγείλει κατηγορίες, ενώ η Γερουσία λειτουργεί στη συνέχεια ως δικαστικό σώμα, αποφασίζοντας για την απαλλαγή ή την καταδίκη του αξιωματούχου.



Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παραπεμφθεί δύο φορές από τη Βουλή κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, χωρίς να καταδικαστεί από τη Γερουσία.



Ο καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Northwestern του Σικάγου, Πολ Γκάουντερ, σημείωσε ότι η διαδικασία παραπομπής ήταν ιστορικά εξαιρετικά σπάνια, αλλά έχει γίνει συχνότερη τις τελευταίες δεκαετίες.



Όπως εξήγησε, η μεταβολή αυτή συνδέεται με την αυξανόμενη πολιτική πόλωση, ιδιαίτερα μετά την παραπομπή του προέδρου Μπιλ Κλίντον το 1998.



Ο ίδιος εκτίμησε ότι περισσότερα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με ανάλογες πρωτοβουλίες κατά τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η νέα σύνθεση του Κογκρέσου θα δημιουργήσει διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς.