Επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας του Μπρους Γουίλις: Μερικές φορές μοιάζει με μωρό που κοιτάζει αντικείμενα με περιέργεια, λέει πηγή
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Μπρους Γουίλις Μετωποκροταφική άνοια (FTD)

Επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας του Μπρους Γουίλις: Μερικές φορές μοιάζει με μωρό που κοιτάζει αντικείμενα με περιέργεια, λέει πηγή

Τέσσερα χρόνια μετά τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια ο ηθοποιός φέρεται πως «αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν έχει πλήρη επίγνωση» - Το κόστος για τη φροντίδα του ξεπερνά τα 30.000 δολάρια τον μήνα

Επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας του Μπρους Γουίλις: Μερικές φορές μοιάζει με μωρό που κοιτάζει αντικείμενα με περιέργεια, λέει πηγή
Ιωάννα Μαρίνου
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Τέσσερα χρόνια μετά τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια, η κατάσταση του Μπρους Γουίλις έχει παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση, με τη σύζυγό του, Έμα Χέμινγκ να δαπανά περισσότερα από 30.000 δολάρια τον μήνα για τη φροντίδα του.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Daily Mail, ο ίδιος «ζει στον δικό του κόσμο». Όπως υποστηρίζει, ο 71χρονος γνωρίζει ότι η ζωή του έχει αλλάξει, χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται πλήρως το μέγεθος του προβλήματός του: «Ξέρει ότι η ζωή του είναι διαφορετική, αλλά δεν πιστεύει ότι είναι τόσο διαφορετική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ηθοποιός δεν μιλά για την κατάστασή του ούτε παραπονιέται ιδιαίτερα. «Αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν έχει πλήρη επίγνωση γι' αυτό».

Η προσωπικότητά του, παράλληλα, έχει αλλάξει αρκετά. Ο άλλοτε ενεργητικός και ομιλητικός ηθοποιός είναι πλέον πολύ πιο ήρεμος και χαλαρός. «Μερικές φορές μοιάζει με μωρό που κοιτάζει ένα αντικείμενο με περιέργεια, απλώς παρατηρώντας το. Αλλά αν τον κοιτάξεις, μοιάζει με έναν υγιή μεσήλικα άντρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.


Μιλώντας στο μέσο, η πηγή αναφέρθηκε επίσης στο κόστος φροντίδας του Γουίλις, σημειώνοντας πως πλέον τα έξοδα είναι «πάνω από 30.000 δολάρια τον μήνα». «Είναι καλό που είναι πλούσιος, γιατί η ασφάλιση δεν καλύπτει πολλά», επισήμανε.

Η οικογένειά του φροντίζει ώστε ο ηθοποιός να έχει διαρκώς ανθρώπους γύρω του. «Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα του όλη την ώρα με τους οποίους μπορεί να αλληλεπιδρά», ανέφερε η πηγή, περιγράφοντας το σπίτι του ως «πολύ φωτεινό και χαρούμενο», με ανθρώπους που φροντίζουν να διατηρούν ευχάριστη την ατμόσφαιρα.

«Ο Μπρους έχει συνεχώς την οικογένειά του γύρω του», πρόσθεσε η ίδια πηγή, σημειώνοντας ότι οι συγγενείς του τον επισκέπτονται συχνά. Η μικρότερη κόρη του με την Ντέμι Μουρ, Ταλούλα, φέρεται να τον επισκέπτεται τακτικά. «Είναι καταπληκτική και αγαπά πραγματικά τον πατέρα της».

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Αντίθετα, υποστηρίζεται οι διάσημοι φίλοι του από το Χόλιγουντ δεν τον επισκέπτονται πλέον τόσο συχνά. «Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Μόλις σταματήσεις να εργάζεσαι, όλοι αυτοί οι λαμπεροί φίλοι σε ξεχνούν», ανέφερε η πηγή για να συμπληρώσει: «Σε αυτή την πόλη, οι A-listers λένε: “Μπρους ποιος;”».

Ο Γουίλις έχει παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που έγινε γνωστή η διάγνωσή του.  Όπως ανέφερε η πηγή έχει διαφορετικά χόμπι που τον κρατούν απασχολημένο. «Ο Μπρους δεν κάθεται απλώς μπροστά σε μια τηλεόραση όλη μέρα», είπε και κατέληξε: «Η μεγάλη του χαρά είναι να παίρνει ένα παγωτό ή να κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Του αρέσει να ακούει Νιλ Ντάιαμοντ. Η μουσική είναι πολύ καλή για εκείνον».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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