Επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας του Μπρους Γουίλις: Μερικές φορές μοιάζει με μωρό που κοιτάζει αντικείμενα με περιέργεια, λέει πηγή

Τέσσερα χρόνια μετά τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια ο ηθοποιός φέρεται πως «αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν έχει πλήρη επίγνωση» - Το κόστος για τη φροντίδα του ξεπερνά τα 30.000 δολάρια τον μήνα