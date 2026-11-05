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Το ισπανικό δράμα «La Bola Negra» απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου
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Δράμα Φεστιβάλ κινηματογράφου ΑΕΚ-Μπενφίκα

Το ισπανικό δράμα «La Bola Negra» απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου

Η ταινία των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, με πρωταγωνιστές την Πενέλοπε Κρουζ και την Γκλεν Κλόουζ, διακρίθηκε στο φετινό London Film Festival

Το ισπανικό δράμα «La Bola Negra» απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου
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Το Βραβείο Κοινού του φετινού Φεστβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (London Film Festival) κατέκτησε το ισπανικό δράμα «La Bola Negra», σε σκηνοθεσία των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, του δημιουργικού διδύμου που είναι γνωστό ως «Los Javis».

Στην ταινία συμμετέχει ένα πολυπληθές καστ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Πενέλοπε ΚρουζΜιγκέλ Μπερναρντέου, Κάρλος Γκονζάλες, Μίλο Κουίφες, Λορέντσο Τζουρτζόλο, Λόλα Ντουένιας, Γκλεν Κλόουζ και Χούλιο Τόρες. Στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο εμφανίζεται, επίσης, ο Ισπανός τραγουδοποιός Guitarricadelafuente.

Η διάκριση στο Φεστιβάλ του Λονδίνου έρχεται μετά την υποψηφιότητα της παραγωγής για το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στα Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου (BIFA). Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες της Αγγλίας και της Ιρλανδίας την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.


Η πρώτη προβολή της στο London Film Festival έγινε στις 8 Οκτωβρίου, με τις αίθουσες να είναι γεμάτες και τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί. Στους προηγούμενους αποδέκτες του Βραβείου Κοινού συγκαταλέγονται το «Hamnet» της Κλόι Ζάο, το 2025, το «Four Mothers» το 2024 και το «Gassed Up» το 2023, σύμφωνα με το Variety.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι δύο σκηνοθέτες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη βράβευση: «Είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που η ταινία "La Bola Negra" κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου». Όπως πρόσθεσαν: «Ήταν πραγματική χαρά για εμάς που φέραμε την ταινία στο Λονδίνο τον Οκτώβριο και είμαστε απίστευτα ευγνώμονες σε όλους όσοι ήρθαν να την δουν και μας ψήφισαν. Το να λαμβάνουμε αυτή τη διάκριση από το κοινό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για εμάς».

Δείτε το τρέιλερ του «La Bola Negra»

LA BOLA NEGRA | Official Trailer | Netflix
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Η ιστορία του «La Bola Negra» αντλεί έμπνευση από το τελευταίο, ανολοκλήρωτο έργο του Ισπανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1936, αλλά και από το θεατρικό έργο «La Piedra Oscura» του Αλμπέρτο Κονεχέρο.

Η πλοκή επικεντρώνεται στις ζωές τριών αντρών, οι οποίες συναντώνται σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές: το 1932, το 1937 και το 2017. Μέσα από μια αφήγηση που καλύπτει τρεις γενιές, η ταινία πραγματεύεται την κουίρ ταυτότητα, τον απαγορευμένο έρωτα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προσωπικές ιστορίες διατηρούνται ζωντανές ή χάνονται με το πέρασμα του χρόνου.

Παράλληλα, το φιλμ αποτελεί την επίσημη πρόταση της Ισπανίας στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας για τα επερχόμενα Όσκαρ. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες αναδείχτηκε στην τρίτη πιο εμπορική παραγωγή στην ιστορία του ισπανικού κινηματογράφου, πίσω από τα «Ocho apellidos vascos» και «Lo imposible». Το «La Bola Negra» θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Netflix από τις 2 Δεκεμβρίου.
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