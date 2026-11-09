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Μπακογιάννης κατά Δούκα για το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Ακαδημία Πλάτωνος: Απορρίπτει τη χωροθέτηση χωρίς εναλλακτική πρόταση
Μπακογιάννης κατά Δούκα για το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Ακαδημία Πλάτωνος: Απορρίπτει τη χωροθέτηση χωρίς εναλλακτική πρόταση
Η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» κατηγορεί τη δημοτική αρχή ότι θέτει σε κίνδυνο έναν σχεδιασμό δεκαετιών και οδηγεί το έργο σε νέες καθυστερήσεις – Ζητά απαντήσεις για την τύχη της βραβευμένης αρχιτεκτονικής πρότασης
Με ανακοίνωσή της η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», αναφέρεται στη χωροθέτηση του Αρχαιολογικού Μουσείου και στην Ακαδημία Πλάτωνος, κάνοντας λόγο για εγκατάλειψη αυτού του σχεδίου, χωρίς να προτείνει εναλλακτική λύση. Στο βίντεο που ανέβασε μάλιστα, στα social media, ο κ.Μπακογιάννης αυτοτρολάρεται, αφού αναφέρεται στη δική του γκάφα με την Πολιτεία του Πλάτωνα, όταν είχε πει ότι γίνονται αρχαιολογικές ανασκαφές για την ανάδειξή της, λέγοντας ότι «ακόμη την ψάχνει».
Η μακέτα για το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Ακαδημία Πλάτωνος
«Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας στον πάγο, η Ακαδημία Πλάτωνος στην εγκατάλειψη» αναφέρει αρχικά και συνεχίζει: «Η δημοτική αρχή Δούκα απορρίπτει τη χωροθέτηση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας στην Ακαδημία Πλάτωνος, χωρίς να προτείνει εναλλακτική θέση. Υπονομεύει έτσι έναν σχεδιασμό δεκαετιών και οδηγεί το έργο σε νέες καθυστερήσεις. Η χωροθέτηση που αμφισβητεί ο κ. Δούκας ανάγεται στο 2002, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και με υπουργό Πολιτισμού τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Στην προηγούμενη δημοτική θητεία, βγάλαμε το έργο από τα συρτάρια. Σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, προχωρήσαμε στις εγκρίσεις των μελετών ανάδειξης το 2021, στην υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και στη διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού το 2022. Τον Μάρτιο του 2023 παρουσιάστηκε η βραβευμένη πρόταση, ανάμεσα σε 16 συμμετοχές, για ένα σύγχρονο, πράσινο και βιοκλιματικό μουσείο. Αυτή την πρόοδο θέτει σήμερα σε κίνδυνο ο κ. Δούκας. Οφείλει να απαντήσει: Τι προτείνει; Ποιο είναι το σχέδιό του για το μουσείο; Γιατί απορρίπτει την υφιστάμενη χωροθέτηση; Τι θα απογίνει η βραβευμένη πρόταση και πόσα ακόμη χρόνια και πόροι θα χαθούν;».
Και καταλήγει: «Δεκάδες χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα περιμένουν τον χώρο όπου θα αφηγηθούν την ιστορία της Αθήνας. Μια ολόκληρη γειτονιά περιμένει την αναβάθμιση που αξίζει. Η Ακαδημία Πλάτωνος δικαιούται το μουσείο της και ένα φροντισμένο πάρκο. Οι κάτοικοί της δεν χρωστούν στον κ. Δούκα άλλη υπομονή. Εκείνος τους χρωστά απαντήσεις και έργο».
Η μακέτα για το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Ακαδημία Πλάτωνος
«Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας στον πάγο, η Ακαδημία Πλάτωνος στην εγκατάλειψη» αναφέρει αρχικά και συνεχίζει: «Η δημοτική αρχή Δούκα απορρίπτει τη χωροθέτηση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας στην Ακαδημία Πλάτωνος, χωρίς να προτείνει εναλλακτική θέση. Υπονομεύει έτσι έναν σχεδιασμό δεκαετιών και οδηγεί το έργο σε νέες καθυστερήσεις. Η χωροθέτηση που αμφισβητεί ο κ. Δούκας ανάγεται στο 2002, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και με υπουργό Πολιτισμού τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Στην προηγούμενη δημοτική θητεία, βγάλαμε το έργο από τα συρτάρια. Σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, προχωρήσαμε στις εγκρίσεις των μελετών ανάδειξης το 2021, στην υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και στη διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού το 2022. Τον Μάρτιο του 2023 παρουσιάστηκε η βραβευμένη πρόταση, ανάμεσα σε 16 συμμετοχές, για ένα σύγχρονο, πράσινο και βιοκλιματικό μουσείο. Αυτή την πρόοδο θέτει σήμερα σε κίνδυνο ο κ. Δούκας. Οφείλει να απαντήσει: Τι προτείνει; Ποιο είναι το σχέδιό του για το μουσείο; Γιατί απορρίπτει την υφιστάμενη χωροθέτηση; Τι θα απογίνει η βραβευμένη πρόταση και πόσα ακόμη χρόνια και πόροι θα χαθούν;».
Και καταλήγει: «Δεκάδες χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα περιμένουν τον χώρο όπου θα αφηγηθούν την ιστορία της Αθήνας. Μια ολόκληρη γειτονιά περιμένει την αναβάθμιση που αξίζει. Η Ακαδημία Πλάτωνος δικαιούται το μουσείο της και ένα φροντισμένο πάρκο. Οι κάτοικοί της δεν χρωστούν στον κ. Δούκα άλλη υπομονή. Εκείνος τους χρωστά απαντήσεις και έργο».
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