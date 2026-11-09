Σχεδόν 400.000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία: Χάκερ «χτύπησαν» τη Rosstat και εξασφάλισαν πιστοποιητικά θανάτου

Το Bloomberg παρουσιάζει τα στοιχεία που εξασφάλισαν χάκερ αντιπολιτευόμενων ομάδων από τη Rosstat - Οι μεγαλύτερες απώλειες στις φτωχότερες περιοχές και η πιθανότητα νέας επιστράτευσης

400.000 είναι οι Ρώσοι που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο, σύμφωνα με εμπιστευτικά στοιχεία της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας Rosstat, τα οποία εξασφάλισε και ανέλυσε το Bloomberg. Τα δεδομένα, που προέρχονται από περισσότερα από 11 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου, αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος των απωλειών που το Κρεμλίνο επιχειρεί συστηματικά να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα, ενώ καταγράφουν τις ολοένα βαρύτερες συνέπειες του πολέμου για τη ρωσική κοινωνία.



Τα αρχεία περιήλθαν στην κατοχή της αντιπολιτευόμενης ομάδας χάκερ Cyber Partisans από τη Λευκορωσία και της ουκρανικής ομάδας Silent Crow, οι οποίες στη συνέχεια τα μοιράστηκαν με το Bloomberg.



392.700 πιστοποιητικά θανάτου συνδέουν ρητά την απώλεια ανθρώπινης ζωής με τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Η σύνδεση προκύπτει είτε από την επίσημη κωδικοποίηση των αιτιών θανάτου είτε από περιγραφές στα σχετικά έγγραφα, στις οποίες περιλαμβάνονται αναφορές σε «στρατιωτική επιχείρηση», «βομβαρδισμούς» και «μη επανδρωμένα αεροσκάφη».



Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος Τα στοιχεία εκτιμάται ότι υποτιμούν τον πραγματικό αριθμό των Ρώσων που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, καθώς η καταγραφή των θανάτων σε συνθήκες μάχης παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες.







Η ομάδα Silent Crow ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε περίπου 450.000, καθώς στους δικούς της υπολογισμούς περιλαμβάνει και θανάτους που δεν συνδέονται άμεσα με τις πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και καταχωρίσεις στις οποίες δεν αναφέρεται συγκεκριμένη αιτία θανάτου.



Ο Πούτιν κρατά μυστικές τις απώλειες του ρωσικού στρατού Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να αποφύγει τη δημοσιοποίηση του πραγματικού αριθμού των Ρώσων που έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ουκρανία.



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Η Μόσχα δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία για τις απώλειές της από τους πρώτους μήνες της εισβολής. Παράλληλα, η Rosstat περιόρισε σταδιακά τη δημοσίευση πολλών στατιστικών δεδομένων μετά τον Φεβρουάριο του 2022, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη συγκεκριμένη διαρροή.



Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε δραματικά μετά τους πρώτους μήνες της σύγκρουσης, όταν οι ρωσικές δυνάμεις καθηλώθηκαν στην ανατολική Ουκρανία και οι ουκρανικές αμυντικές επιχειρήσεις άρχισαν να γίνονται ολοένα πιο αποτελεσματικές.



Ρεκόρ 54.000 νεκρών και σοβαρά τραυματιών τον Οκτώβριο Ξεχωριστές πληροφορίες δείχνουν ότι οι φετινές μάχες έχουν αποδειχθεί ακόμη πιο αιματηρές για τη Ρωσία, με μικρότερη εδαφική πρόοδο σε σύγκριση με το 2025 και αυξανόμενες ανθρώπινες απώλειες.



Τον μεγάλο αριθμό Ρώσων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στο μέτωπο της Ουκρανίας, από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η εισβολή του Πούτιν, μέχρι και σήμερα, επιβεβαιώνουν, πλέον, στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και η Μόσχα. Συγκεκριμένα, σχεδόνείναι οι Ρώσοι που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο, σύμφωνα με εμπιστευτικά στοιχεία της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας, τα οποία εξασφάλισε και ανέλυσε το Bloomberg. Τα δεδομένα, που προέρχονται από περισσότερα από 11 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου, αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος των απωλειών που το Κρεμλίνο επιχειρεί συστηματικά να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα, ενώ καταγράφουν τις ολοένα βαρύτερες συνέπειες του πολέμου για τη ρωσική κοινωνία.Τα αρχεία περιήλθαν στην κατοχή της αντιπολιτευόμενης ομάδας χάκεραπό τηκαι της ουκρανικής ομάδαςοι οποίες στη συνέχεια τα μοιράστηκαν με τοΣύμφωνα με την ανάλυση, από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 έως τα τέλη Αυγούστου 2026, σχεδόνθανάτου συνδέουν ρητά την απώλεια ανθρώπινης ζωής με τον πόλεμο στην Ουκρανία.Η σύνδεση προκύπτει είτε από την επίσημη κωδικοποίηση των αιτιών θανάτου είτε από περιγραφές στα σχετικά έγγραφα, στις οποίες περιλαμβάνονται αναφορές σε «στρατιωτική επιχείρηση», «βομβαρδισμούς» και «μη επανδρωμένα αεροσκάφη».Τα στοιχεία εκτιμάται ότι υποτιμούν τον πραγματικό αριθμό των Ρώσων που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, καθώς η καταγραφή των θανάτων σε συνθήκες μάχης παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες.Ορισμένοι στρατιώτες έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, άλλοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που υπέκυψαν μήνες αργότερα σε τραύματα, τα οποία είχαν υποστεί στο μέτωπο, χωρίς η σύνδεση με τον πόλεμο να καταγράφεται ρητά στα πιστοποιητικά θανάτου. Επιπλέον, ορισμένες απώλειες ενδέχεται να έχουν καταχωριστεί σε άσχετες κατηγορίες ή να μην έχουν καταγραφεί καθόλου.Η ομάδαανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε περίπουκαθώς στους δικούς της υπολογισμούς περιλαμβάνει και θανάτους που δεν συνδέονται άμεσα με τις πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και καταχωρίσεις στις οποίες δεν αναφέρεται συγκεκριμένη αιτία θανάτου.Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να αποφύγει τη δημοσιοποίηση του πραγματικού αριθμού των Ρώσων που έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ουκρανία.Ήδη από το 2015, ο Ρώσος πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει κρατικό μυστικό τις στρατιωτικές απώλειες που σημειώνονται «σε καιρό ειρήνης κατά τη διάρκεια ειδικών επιχειρήσεων», καθώς και σε περιόδους πολέμου.Η Μόσχα δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία για τις απώλειές της από τους πρώτους μήνες της εισβολής. Παράλληλα, ηπεριόρισε σταδιακά τη δημοσίευση πολλών στατιστικών δεδομένων μετά τον Φεβρουάριο του 2022, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη συγκεκριμένη διαρροή.Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε δραματικά μετά τους πρώτους μήνες της σύγκρουσης, όταν οι ρωσικές δυνάμεις καθηλώθηκαν στην ανατολική Ουκρανία και οι ουκρανικές αμυντικές επιχειρήσεις άρχισαν να γίνονται ολοένα πιο αποτελεσματικές.Ξεχωριστές πληροφορίες δείχνουν ότι οι φετινές μάχες έχουν αποδειχθεί ακόμη πιο αιματηρές για τη Ρωσία, με μικρότερη εδαφική πρόοδο σε σύγκριση με το 2025 και αυξανόμενες ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με ουκρανικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν τον Οκτώβριο τον αριθμό - ρεκόρ των 54.000 στρατιωτών, οι οποίοι είτε σκοτώθηκαν είτε τραυματίστηκαν σοβαρά.



Από την ουκρανική πλευρά, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης τον Φεβρουάριο ότι τουλάχιστον 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο, ενώ μεγάλος αριθμός ανθρώπων εξακολουθούσε να αγνοείται.



Καθώς η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να σημειώσει σημαντικά εδαφικά κέρδη κατά τη διάρκεια του 2026, έχει μεταβάλει την τακτική της, εξαπολύοντας εκτεταμένους βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών πόλεων και κρίσιμων υποδομών, με στόχο να κάμψει το ηθικό και την αντοχή του Κιέβου.



Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο επιχειρεί να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στην Ουκρανία, ώστε να παραχωρήσει επιπλέον εδάφη ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.



Αξιωματούχοι από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να συζητήσουν τους όρους μιας πιθανής εκεχειρίας.



Πώς οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στα απόρρητα στοιχεία Την 1η Νοεμβρίου, οι ομάδες Silent Crow και Cyber Partisans ανακοίνωσαν ότι είχαν παραβιάσει την εσωτερική υποδομή της Rosstat.



Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, απέκτησαν πρόσβαση σε περίπου 25.000 υπολογιστές και κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 23 terabytes δεδομένων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και πληροφορίες για τις στρατιωτικές απώλειες της Ρωσίας.



Λίγες ημέρες αργότερα, η ρωσική στατιστική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι είχε εντοπίσει στοχευμένες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των συστημάτων της μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 1ης Νοεμβρίου. Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν βρήκε αποδείξεις πως είχαν παραβιαστεί οι βάσεις δεδομένων της ή ότι είχαν διαρρεύσει εμπιστευτικές πληροφορίες.



Η Rosstat ανακοίνωσε επίσης ότι εργαζόταν για την αποκατάσταση των συστημάτων της, καθώς η επίθεση είχε θέσει εκτός λειτουργίας τμήματα της τεχνολογικής της υποδομής.



Οι ανεξάρτητες εκτιμήσεις για τις ρωσικές απώλειες Πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν στο Bloomberg, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι η εκτίμηση για περίπου 400.000 νεκρούς είναι ρεαλιστική.



Ο αριθμός βρίσκεται επίσης κοντά σε άλλες ανεξάρτητες εκτιμήσεις.



Το ερευνητικό πρόγραμμα καταγραφής απωλειών που υλοποιούν το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Mediazona και η ρωσική υπηρεσία του BBC είχε ταυτοποιήσει ονομαστικά 285.881 νεκρούς έως τον Νοέμβριο του 2026.



Μια ξεχωριστή εκτίμηση των Mediazona και Meduza, βασισμένη στο ρωσικό μητρώο κληρονομικών υποθέσεων, ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε περίπου 352.000 έως τον Δεκέμβριο του 2025. Ο συγκεκριμένος υπολογισμός δεν περιλαμβάνει μαχητές από τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.



Από την πλευρά του, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει υποστεί συνολικά 1,6 εκατομμύρια απώλειες σε νεκρούς και σοβαρά τραυματίες από την έναρξη του πολέμου.



Ο κίνδυνος νέας επιστράτευσης στη Ρωσία Τα στοιχεία της Rosstat καταγράφουν σχεδόν 37.800 θανάτους στρατιωτικών μέσα στο 2026. Ωστόσο, ο αριθμός θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι είναι μικρότερος από τον πραγματικό, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μεσολαβούν αρκετοί μήνες μέχρι την επίσημη καταχώριση ενός θανάτου.



Περισσότεροι από τους μισούς καταγεγραμμένους θανάτους του 2026 σημειώθηκαν στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να διασπάσουν ορισμένες από τις ισχυρότερες ουκρανικές αμυντικές οχυρώσεις.



Με τις μηνιαίες απώλειες να ξεπερνούν συχνά τον αριθμό των νέων στρατολογήσεων και τη ρωσική προέλαση να παραμένει περιορισμένη, η Μόσχα ενδέχεται σύντομα να χρειαστεί να προχωρήσει σε πιο επιθετική επιστράτευση.



Το Κρεμλίνο έχει ήδη δημιουργήσει την απαραίτητη ψηφιακή υποδομή για την αποστολή κλήσεων κατάταξης στον στρατό, ενώ έχει περιορίσει τις δυνατότητες διαφυγής όσων δεν επιθυμούν να πολεμήσουν.



Επιπλέον, το διάταγμα του 2022 για τη μερική επιστράτευση δεν έχει ανακληθεί ποτέ επισήμως. Αυτό σημαίνει ότι οι ρωσικές αρχές θα μπορούσαν να καλέσουν επιπλέον εφέδρους χωρίς να χρειαστεί να ανακοινώσουν νέα επιστράτευση.



Για την προσέλκυση νέων στρατιωτών, η Ρωσία έχει καθιερώσει σημαντικά οικονομικά μπόνους κατάταξης και πρόσθετα προνόμια. Ωστόσο, ορισμένες από τις πληρωμές αυτές περικόπτονται πλέον, εξαιτίας της αυξανόμενης πίεσης που δέχονται τα δημόσια οικονομικά της χώρας.



Οι μεγαλύτερες απώλειες στις φτωχότερες περιοχές Τα στατιστικά στοιχεία που εξέτασε το Bloomberg, καλύπτοντας την περίοδο από το 2021 έως τα τέλη Αυγούστου 2026, αποτυπώνουν και τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος έχει επηρεάσει διαφορετικές κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες στη Ρωσία.



Ο στρατός που εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από νεότερους άνδρες. Σταδιακά, όμως, η Μόσχα άρχισε να αντλεί ανθρώπινο δυναμικό από ολοένα μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.



Παράλληλα, οι φτωχότερες, πιο απομακρυσμένες και εθνοτικά ποικιλόμορφες περιοχές της Ρωσίας επωμίστηκαν δυσανάλογα μεγάλο μέρος των απωλειών, ενώ οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων φαίνεται ότι προστατεύθηκαν σε κάποιον βαθμό.



Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, μόλις 146 άνδρες ηλικίας 50 έως 59 ετών έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονταν με τον πόλεμο, ποσοστό μικρότερο του 1% των συνολικών θανάτων στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.



Το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο αριθμός αυτός είχε εκτοξευθεί σε περισσότερους από 12.600 νεκρούς, αντιπροσωπεύοντας πλέον πάνω από το 16% των θανάτων των Ρώσων ανδρών ηλικίας 50 έως 59 ετών.



Ακόμη πιο δραματική ήταν η εικόνα για τους νεότερους. Στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 29 ετών, ο πόλεμος ευθυνόταν για περίπου τα δύο τρίτα όλων των θανάτων κατά το ίδιο εξάμηνο του 2025.



Ένας στους τρεις νεκρούς νέους άνδρες σε περιοχές της Σιβηρίας είχε σκοτωθεί στον πόλεμο Στις απομακρυσμένες περιοχές της Σιβηρίας, όπως οι δημοκρατίες της Μπουριατίας και της Τούβας, καθώς και η περιφέρεια Ζαμπαϊκάλσκι Κράι, που συνορεύουν με τη Μογγολία, οι απώλειες ήταν ιδιαίτερα υψηλές.



Περίπου το ένα τρίτο των ανδρών ηλικίας 18 έως 49 ετών που πέθαναν στις περιοχές αυτές από την έναρξη της εισβολής έως τα μέσα του 2024 καταγράφηκε ότι έχασε τη ζωή του εξαιτίας του πολέμου. Στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου ένας στους δέκα.



Η διαφορά αναδεικνύει την άνιση κατανομή του ανθρώπινου κόστους της σύγκρουσης, με τις απομακρυσμένες και οικονομικά ασθενέστερες περιοχές να καταγράφουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πολεμικών θανάτων σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.



Πόσο αξιόπιστα είναι τα διαρρεύσαντα στοιχεία Το Bloomberg διευκρινίζει ότι δεν κατέστη δυνατό να αποδειχθεί ανεξάρτητα, με κρυπτογραφικές μεθόδους, η αυθεντικότητα ολόκληρης της βάσης δεδομένων.



Ωστόσο, η εξέταση των μεταδεδομένων έδειξε ότι τα αρχεία έχουν χαρακτηριστικά συμβατά με γνήσια εξαγωγή δεδομένων, χωρίς να εντοπιστούν ενδείξεις κατασκευής ή παραποίησής τους.



Επιπλέον, τα στοιχεία συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα επίσημα δεδομένα θανάτων που είχε δημοσιεύσει η ρωσική κυβέρνηση για την περίοδο 2021-2023.



Το 2023 ήταν η τελευταία χρονιά για την οποία η Rosstat δημοσίευσε οριστικά ετήσια στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με τη σύγκριση του Bloomberg, η απόκλιση μεταξύ των συνολικών θανάτων στη διαρρεύσασα βάση και των επίσημων καταγραφών ήταν μόλις 0,1% για το 2021 και 0,2% για το 2022. Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίστηκε το 2023, όταν οι θάνατοι που περιλαμβάνονταν στα διαρρεύσαντα αρχεία ήταν περίπου 1% περισσότεροι από εκείνους που ανακοίνωσε επισήμως η Rosstat.



Χιλιάδες θάνατοι νεαρών ανδρών φαίνεται ότι απουσίαζαν από τις επίσημες στατιστικές εκείνης της χρονιάς, πιθανότατα εν μέρει επειδή η καταχώριση των απωλειών του πολέμου μπορεί να καθυστερήσει για μήνες.