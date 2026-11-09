H The Mart της Σκλαβενίτης εξαγοράζει τα ENA Cash & Carry από την ΑΒ Βασιλόπουλος

Με βάση την συμφωνία, όλες οι θέσεις εργασίας που φτάνουν τις 386, θα διατηρηθούν πλήρως - Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της The Mart για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της σε υφιστάμενες και νέες περιοχές