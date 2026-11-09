Το ξεχωριστό καλωσόρισμα του Ρότα στον πρωτάρη της Εθνικής, Κουτσουπιά, δείτε βίντεο
Το ξεχωριστό καλωσόρισμα του Ρότα στον πρωτάρη της Εθνικής, Κουτσουπιά, δείτε βίντεο
Ο μπακ της ΑΕΚ καλωσόρισε με τον καλύτερο τρόπο τον νεαρό μέσο, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά από την Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο των δύο ερχόμενων αγώνων στο Nations League
Σε ρυθμούς Nations League κινείται η Εθνική Ελλάδας, με τους διεθνείς να έχουν συγκεντρωθεί ενόψει των δύο τελευταίων αναμετρήσεων απέναντι στην Ολλανδία (13/11) και τη Σερβία (16/11), οι οποίες θα καθορίσουν την προσπάθεια της ομάδας για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπάρχει και ένα νέο πρόσωπο, καθώς ο Ηλίας Κουτσουπιάς συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της «γαλανόλευκης». Οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Άντερλεχτ δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, ο οποίος του έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρώτη του συμμετοχή με το εθνόσημο.
Ο 25χρονος μέσος γνώρισε θερμή υποδοχή από τους νέους του συμπαίκτες. Μάλιστα, ο Λάζαρος Ρότα ανέλαβε να τον καλωσορίσει, πλησιάζοντάς τον και προσφέροντάς του μια ζεστή αγκαλιά.
Ο διεθνής αμυντικός φρόντισε να τον κάνει να αισθανθεί άνετα από την πρώτη στιγμή, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Ό,τι θες, σε εμένα».
Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπάρχει και ένα νέο πρόσωπο, καθώς ο Ηλίας Κουτσουπιάς συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της «γαλανόλευκης». Οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Άντερλεχτ δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, ο οποίος του έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρώτη του συμμετοχή με το εθνόσημο.
Ο 25χρονος μέσος γνώρισε θερμή υποδοχή από τους νέους του συμπαίκτες. Μάλιστα, ο Λάζαρος Ρότα ανέλαβε να τον καλωσορίσει, πλησιάζοντάς τον και προσφέροντάς του μια ζεστή αγκαλιά.
Ο διεθνής αμυντικός φρόντισε να τον κάνει να αισθανθεί άνετα από την πρώτη στιγμή, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Ό,τι θες, σε εμένα».
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