Το ξεχωριστό καλωσόρισμα του Ρότα στον πρωτάρη της Εθνικής, Κουτσουπιά, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Λάζαρος Ρότα Ηλίας Κουτσουπιάς Nations League

Το ξεχωριστό καλωσόρισμα του Ρότα στον πρωτάρη της Εθνικής, Κουτσουπιά, δείτε βίντεο

Ο μπακ της ΑΕΚ καλωσόρισε με τον καλύτερο τρόπο τον νεαρό μέσο, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά από την Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο των δύο ερχόμενων αγώνων στο Nations League

Το ξεχωριστό καλωσόρισμα του Ρότα στον πρωτάρη της Εθνικής, Κουτσουπιά, δείτε βίντεο
Σε ρυθμούς Nations League κινείται η Εθνική Ελλάδας, με τους διεθνείς να έχουν συγκεντρωθεί ενόψει των δύο τελευταίων αναμετρήσεων απέναντι στην Ολλανδία (13/11) και τη Σερβία (16/11), οι οποίες θα καθορίσουν την προσπάθεια της ομάδας για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπάρχει και ένα νέο πρόσωπο, καθώς ο Ηλίας Κουτσουπιάς συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της «γαλανόλευκης». Οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Άντερλεχτ δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, ο οποίος του έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρώτη του συμμετοχή με το εθνόσημο.

Ο 25χρονος μέσος γνώρισε θερμή υποδοχή από τους νέους του συμπαίκτες. Μάλιστα, ο Λάζαρος Ρότα ανέλαβε να τον καλωσορίσει, πλησιάζοντάς τον και προσφέροντάς του μια ζεστή αγκαλιά.

Ο διεθνής αμυντικός φρόντισε να τον κάνει να αισθανθεί άνετα από την πρώτη στιγμή, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Ό,τι θες, σε εμένα».


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